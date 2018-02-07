《妖猫传》：妖猫纯爱杨贵妃

白居易和来大唐求法的空海和尚破案的故事，不妨一看的，后半部有对大唐气象的营造，差强人意。皇帝接连被害，金吾卫统领陈云樵家鸡犬不宁，证据显示这和一只妖猫有关。白居易和空海在幻术大师瓜翁指导下，根据妖猫留下的种种线索，认识到目前的案子和三十年前唐玄宗和杨贵妃有关。白居易正在创作以杨贵妃为背景的《长恨歌》，所以妖猫找到了他。

二人找到玄宗朝的遣唐使阿部留下的日记，逐渐解开了真相。马嵬驿之变，无人愿意承担杀死贵妃的罪名，当时幻术大师黄鹤在场，提出“尸解大法”，针刺杨玉环，让她假死，活埋，瞒过造反的士兵（统领是陈玄礼是陈云樵爷爷）。玉环带着爱与希望答应了，却不知，皇帝并没有救她的意思（玉环必死，因为皇帝还让她喝了蛊酒）。活埋后，杀死了所有人，只剩两个迷恋贵妃的小青年——白龙、丹龙。玉环两天后在棺材中醒来，等白龙、丹龙赶来营救时，贵妃已然死掉，棺材尽是带血的抓痕。

迷恋更深的白龙守护着玉环尸体，为逼出玉环体内的蛊虫舍身，并把灵魂转到皇帝的御猫。所以此御猫要为玉环复仇，才害死了那么多人。中年的丹龙打捞出白龙躯体，把尸体与玉环的尸体放在一起，告诉白龙：“玉环的尸体也不是她自己了”。白龙经历那么多，终于得到点化，灵魂从妖猫中出来，奔向光明。和白龙对玉环的纯爱相比，玄宗的爱则充满了权谋，或许这也是陈凯歌导演要告诉观众的吧。

最终白居易完成《长恨歌》定稿，空海如愿进入青龙寺拜谒惠果主持，竟然发现惠果是丹龙（其实瓜翁也是他）。