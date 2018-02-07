网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>中国电影，你还好吗？>>《妖猫传》：妖猫纯爱杨贵妃

《妖猫传》：妖猫纯爱杨贵妃

加入收藏

2018-2-7 12:12:46

白居易和来大唐求法的空海和尚破案的故事，不妨一看的，后半部有对大唐气象的营造，差强人意。皇帝接连被害，金吾卫统领陈云樵家鸡犬不宁，证据显示这和一只妖猫有关。白居易和空海在幻术大师瓜翁指导下，根据妖猫留下的种种线索，认识到目前的案子和三十年前唐玄宗和杨贵妃有关。白居易正在创作以杨贵妃为背景的《长恨歌》，所以妖猫找到了他。

 

二人找到玄宗朝的遣唐使阿部留下的日记，逐渐解开了真相。马嵬驿之变，无人愿意承担杀死贵妃的罪名，当时幻术大师黄鹤在场，提出“尸解大法”，针刺杨玉环，让她假死，活埋，瞒过造反的士兵（统领是陈玄礼是陈云樵爷爷）。玉环带着爱与希望答应了，却不知，皇帝并没有救她的意思（玉环必死，因为皇帝还让她喝了蛊酒）。活埋后，杀死了所有人，只剩两个迷恋贵妃的小青年——白龙、丹龙。玉环两天后在棺材中醒来，等白龙、丹龙赶来营救时，贵妃已然死掉，棺材尽是带血的抓痕。

 

迷恋更深的白龙守护着玉环尸体，为逼出玉环体内的蛊虫舍身，并把灵魂转到皇帝的御猫。所以此御猫要为玉环复仇，才害死了那么多人。中年的丹龙打捞出白龙躯体，把尸体与玉环的尸体放在一起，告诉白龙：“玉环的尸体也不是她自己了”。白龙经历那么多，终于得到点化，灵魂从妖猫中出来，奔向光明。和白龙对玉环的纯爱相比，玄宗的爱则充满了权谋，或许这也是陈凯歌导演要告诉观众的吧。

 

最终白居易完成《长恨歌》定稿，空海如愿进入青龙寺拜谒惠果主持，竟然发现惠果是丹龙（其实瓜翁也是他）。

 

 

7.2 

妖猫传 (2017)

影评(139)

收藏(1322)

妖猫传/Legend of the Demon Cat(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8030235/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
中国电影，你还好吗？ 16879

RSS订阅

中国电影，你还好吗？

213167名成员5415个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 