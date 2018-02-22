《红海行动》——不那么好，也没那么遭





《红海行动》在这一次的春节档杀出重围，好评重重，真是一件令人又开心又恐惧的事情。

开心的地方在于我们的观众对于优质认真的作品的认同感。无疑，《红海行动》的制作与动作场面都达到非常优异的水平，这是值得大家长赞的。

恐惧的地方在于，这部电影恐怕又要成为一部‘说不得的电影’，不爱它，说它的缺点，你就连中国人都不是了，各种上纲上线的批评会蜂拥而至。我国这种情况古来有之，也见怪不怪，但是啊，有问题的事情还是要讲嘛，不然如何精益求精？





《红海行动》做到了自己能做到最大层面上的进步，在战斗场面的呈现已然非常出彩，相信，林超贤导演会在自己的电影路上越走越好的，毕竟，从《G4特工》到《江湖告急》到《红海行动》，林超贤导演几乎没有拍过烂作（除了被剪辑糟蹋的《神枪手》）。从林超贤导演之前的电影作品来看，这样的‘错误’必然不是无意之过，一定是有所取舍而为之。至于这种取舍是否值得我们称道，这是另外的一个问题。但我始终觉得，我们不能盯着一个电影的不足来全盘否定一部电影的优秀。

林超贤导演这个超级军迷给我们带来的是一场前所未有的史诗级场面大戏。每一个细节都很考究，从枪械到战术，分毫都是功底。

这样的细节呈现给观众带来的冲击力是巨大的，就算是‘不懂’，也能看到其中‘威力’‘震撼’，因为，懂行的人知道应该如何呈现这一切才足够震撼。

于是，随着一声“迫击炮！”，整部影片就快马加鞭的爆炸燃烧，战斗一刻都没有停下来过，看爽了大家。

这是优点，也是爽点。





之前有朋友和我讨论，这部电影究竟是不是比肩《黑鹰坠落》？也有朋友问我是不是比《狂怒》要好看？

对于这两个对比，《黑鹰坠落》个人觉得和《红海》不是一类的片子，如果单单比较战斗拍摄，半斤八两，甚至《红海》也有胜出的地方，但你要想，《黑鹰坠落》是十几年前的电影了，是开创者，你拿现在的技术和投资去对比，那也只能比出我们还有很长的路要走，走出《红海》这一步，很优异，也提气，希望林超贤导演再接再厉，争取在动作和剧情之间找到更加优异的平衡点。

动作场面能比肩《黑鹰》，而影片整体还是差的远。毕竟，电影是一个桥梁，是嫁接创作者内心和外部世界桥梁，换言之，就是要有所表达。《黑鹰坠落》的最终落脚点并不是炸的精彩好看，而是通过‘炸’的精彩好看来呈现每一个在战争中‘人’，进而让你感受战争中人性的多面。

由表及里，层层递推，人物刻画的鲜活，从而在剧情的演进和表达上就呈现的多面自然，最后到主题的核心表达都显得很有内容和力量。

《红海行动》在人物塑造和剧情演进和核心表达三方面都没有做的足够好，尤其是剧情演进和核心表达方面，它做的更像是一个游戏，简单直接，而缺乏了用电影语言和剧情做故事的推动。





我们在玩《使命召唤》的时候并不需要什么铺陈，只要拿起枪，按照任务的要求往上怼就可以了。《红海行动》也是一样的，它以一种异常贴近真实的方式怼了一波很漂亮的任务集合，几个小过场看起来也足够支撑人物的性格点滴，剩下的，就是无限精彩的神勇无敌。

而《红海行动》也是我国在动作片审查制度上的究极先例，希望未来也能用如此宽容的尺度对待广大电影创作者的作品。





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