你若盛开，清风自来——《闪光少女》

**《闪光少女》片名Our Shining Days (2017)。

中国音乐喜剧电影。

在这个年代，国产青春片这几个字早已被毁得面目全非，提到国产青春片，几乎是和抗战神剧差不多的感觉，要么堕胎要么车祸要么撕逼，反正就是不能正常的给青春一个交代，感觉能在国产青春片里幸存下来的人都是从血海尸山里爬出来的一样。《闪光少女》则完全不同，影片用一种积极向上的态度，展现了年轻人该有的风貌，也表达了对民乐的态度，这在乱象丛生的国产青春片中真的是十分难能可贵。

整部影片给我的观影感受就是很开心很快乐，洋溢着青春快乐的气息，淳朴自然不做作，似乎看完后也能年轻几岁。不是因为得到别人认可才坚持，而是因为坚持才能得到认可。

《闪光少女》着眼于少数群体。一个少数群体是民乐群体，讲实话，还能坚持民乐的真的不多，一般的让孩子学乐器首先想到的几乎都是钢琴吉他小提琴，鲜有萧笛筝琵琶。另一个少数群体就是ACG群体，ACG为英文Animation、Comic、Game的缩写，指的是动画、漫画、游戏群体，80后90后对此并不陌生，大家几乎都是在大人的打压下偷偷喜欢着这些“亚文化”。影片将两个少数群体结合起来，通过一个积极健康的故事发出呐喊，我们不是少数，不是亚文化，我们纯粹、我们健康、我们积极。

音乐的目的很纯粹，就是传递情感，而不是争胜斗狠。影片为了强化戏剧冲突，安排了一场民乐与西洋乐的对决，也是全片最高潮。一般这种对决都是双方相互出招拆招，你来我往，比拼经验技法。果不其然，对决使用了节奏极快的《野蜂飞舞》，西洋乐这边一顿炫技，民乐这边BPM也不低，见招拆招，两边斗的好不热闹。我第一次听《野蜂飞舞》时，是听的吉他版，只见吉他手一顿操作，听众耳边仿佛就聚集了一堆野蜂。

完结这场对决的是唢呐，当号称乐器届的流氓唢呐闪亮登场，整个对决的结果几乎就可以预见了。当唢呐轻松接过《野蜂飞舞》，随后变换节奏，让西洋乐这边没法跟上，再接一曲《百鸟朝凤》，直接打得对面措手不及，随后再将战场转回《野蜂飞舞》，让同伴完成收尾。不得不说，唢呐和他的选曲都十分具有战略性，一是西洋乐阵营本身就轻视民乐，没怎么听过《百鸟朝凤》，也就更没法接了；二是西洋乐里没有能够和唢呐抗衡的乐器，看玩笑，民乐乐器也没有能和唢呐抗衡的，从来只有唢呐当主角，不可能当配角的；三是选曲暗合鸟吃蜂，直接从气势上就战胜了对手。要知道唢呐可是唯一一个可以从满月吹到头七的乐器……

另外看到西洋乐和民乐的合作，我想到了Metallic和交响乐团合作的演唱会Metallica San Francisco Symphony。不论是有数百年历史的民乐还是西洋乐，还是新生儿摇滚乐，其实音乐最根本的目的就是传递情绪，并不存在高贵低贱之分。演奏者通过表演，向听众传递情感、演绎故事，喜怒哀乐都在这些音符间跳动，观众为之或喜或怒或哀或乐，这才是音乐的意义。

看片中陈奕迅老干部的样子，真的很具有喜感。影片的几首歌曲还是挺好听的。GALA 的《北戴河之歌》切入的也很应景。不足之处也比较明显，片中的群众演员水平亟待提高，说是肥宅就真的找了一群肥宅，看着肥宅挥舞荧光棒挺尴尬的。

影片传递的价值观很正确，描写了青年人的音乐冲突也只是剧情需要。影片没有采用博眼球赚泪水玩下跪的方法宣传民乐，恩，不用下跪，说的就是你，《百鸟朝凤》，就讲一个积极健康的故事，站着把故事讲了把钱赚了。

不管你有什么爱好，只要是健康的，坚持下去！民乐不是小众，ACG也不是小众，只要有健康的爱好，那就勇敢地坚持下去。并不是来自大众的认可才是成功，得到那些志不同道不合的人的认同反而没啥意义，倒不如坚持做自己，你若盛开，清风自来。

坚持还在，青春还在。

你若盛开，清风自来。