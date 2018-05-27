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认清阶级——《芳华》

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2018-5-27 20:09:29

 

认清阶级——《芳华》

**《芳华》片名Youth (2017)，别名歌声离我远去。

 

中国剧情片，关注越战期间的文工团。

 

老一辈的人看《芳华》，看到的是他们当年火红岁月。因为《芳华》拍的就是青春，是我们的青春，是老辈的青春，是逝去的青春。年少青春时的经历之所以刻骨铭心记忆深刻，因为那是一个人唯一的一次青春年华啊。不论是在文工团还是战争一线，不论是在后勤补给还是平民生活，都是每个人唯一一次的芳华。青春年华干什么都是充满激情充满干劲，一次成功的演出、一次羞涩的表白、一次舒心的畅谈，都可以令当事人回味无穷。几十年后，物是人非，再看看当年的小伙伴们，你就会发现，其实一切早已注定，大家冷暖自知吧。

 

如果当初我大胆表白，我们的结局是不是会有所不同。影片给出了答案：不会。大家肯定对片中各种求和不得的感情印象深刻。整天在一起暧昧的人，最终没能在一起，倒是没见他们怎么接触的俩人暗戳戳的搞到了一起。每个人出生时就带着厚厚的阶级印记，各自属于什么阶层一目了然，下层人想要提升改变自己的阶层，上层人则想着继续把持阻止更多的人爬上来分果子。

 

军长的女儿必然和右派的女儿结局不同，军区副司令的儿子必然和木匠的儿子结局不同，因为阶层不同，他们需要考虑的事情也不同。马洛斯需求层次理论说的很清楚，人的社会属性决定了人有五个层级的需要。都在文工团，吃喝不愁的情况下，生理需求和安全需求得到保障，右派的女儿、木匠的儿子需要的是归属和被爱，于是他们苦苦练习，甘愿当做老黄牛，吃苦在前享乐在后，为的就是获得更多的归属感和被爱。第四层级的尊重需要就因人而异了，右派的女儿、木匠的儿子可以获得同级别同层次人的尊重，但绝对不会获得更高阶层的尊重。军长的女儿和军区副司令的儿子就没有这种顾虑，他们本身已经处在最高阶级，唯一需要考虑的就是自我实现的需要，尊重需要根本不值一提，就连政委都不敢拿他怎么样，其他人除了仰视之，还能玩出什么花儿来。

 

社会性的大动荡可以给人改变阶级的机会，而局部性的小动荡则不会带来这种机会。全社会性的变革时期，每个人都有机会改变自己的阶层，而趋于稳定后，情况则会不同，局部不稳定不会带来质的变化，该处在什么阶层的人依旧待在什么阶层。“江山都是我们打下来的，溅你一身水怎么了？”

 

当然这些话拿不上台面，宣传的时候也不能说这些东西，木匠的儿子刘峰更是没有机会认清这一点，于是他一头心思的燃烧自己，发光发热，把自己活成了活雷锋，希望能够获得一些别人的认可。仔细想一想刘峰连连获得标兵的情况，你就会发现这是一个充满黑色幽默的事情。荣誉证书不过是上层阶级施舍给下层阶级的一张废纸，用极其廉价的代价获得忠心和享乐。想一想，颁发荣誉证书的人需要这些证书么，获得证书的人是不是会颁发者感恩戴德。刘峰在荣誉的笼罩下，不断获得同阶级的尊重，也进一步自我感动，食堂吃饺子、赶猪这些事情说明，上层阶级的人则将他当做一个谈资罢了。

 

多年后刘峰可能才会懂，只是为时已晚，自己也付出了无可挽回的代价。当他以为一堆荣誉证书是向上的通行证，多年后鼻青脸肿时才会知道，这些只是把他进一步阶级固话的粘合剂。什么战斗英雄，只是说说罢了，龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺，连流氓一样的联防队员都能把战斗英雄揍得七荤八素，战斗英雄还没有一点办法。

 

善良能被善待才是大善。如果一个社会能够善待善良的人，好人能有好报，那才真的是完美社会。可现实就是好人没有好报，作奸犯科者名利双收，坏蛋只要放下屠刀就能立地成佛，而好人却要经历九九八十一难，因为坏蛋总是鼓励大家做好人，塑造一个又一个刘峰后，获得实际利益的却不是刘峰。刘峰如此，何小萍亦如此。

 

认清阶级，芳华已逝。

 

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标签： 历史(1782) 中国(2992) 剧情片(3014)

7.7 

芳华 (2017)

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芳华/Youth(2017)
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