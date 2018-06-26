《金蝉脱壳2》预警：太彪了！史泰龙竟然给黄晓明打酱油

2013年《金蝉脱壳》上映时，把动作明星西尔维斯特·史泰龙和阿诺德·施瓦辛格重磅组合作为营销噱头，但是这部双雄联手逃出生天的越狱片在执行方面有欠水准，既不如当下的冒险电影，又不足以成为一部令人怀旧的动作燃片。《金蝉脱壳》在其他地区都没有票房大卖，但在中国的表现却好于预期，最终在全球票房中占据了相当大的份额。

送到手里的钱没有人不要，所以史泰龙回归《金蝉脱壳2》，将一次性的电影概念转化成了一个系列品牌，特意针对中国市场制作续集。不过尽管史泰龙还在，但是《金蝉脱壳2》对他的参与没有多大兴趣，走上了简单易行的B级片路线，炮制了一部成本低廉，更容易营销的续集，主角也换成了中国演员黄晓明，而不再是史泰龙。

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雷（西尔维斯特·史泰龙）是布雷斯林安全公司的负责人，在舒适的亚特兰大总部领导着一队“黑狱”监狱专家。树（黄晓明）是其中一员，他与表弟雨生有隔阂，后者是一位科技天才，研发了一颗特殊的卫星，他将会因此获利成为一个非常有钱的人。但竞争对手公司想要这些专利，在曼谷策划绑架，抓走了树和雨生，并将他们转移到由动物园管理员（提图斯·维里沃）经营的高科技监狱冥府里。管理员操控囚犯，迫使他们互相争斗。逃生无望，树开始根据雷传授的经验研究这座监狱的运作模式。而在办公室里，雷则依赖一众伙计阿比盖尔（杰米·金），哈什（50分）和卢克（杰西·麦特卡尔菲）寻求帮助，并在救援任务开始时找来了老朋友特伦特（戴夫·巴蒂斯塔）作为外援。

《金蝉脱壳2》试图成为一部名正言顺的续集，让史泰龙继续扮演雷，不过这次他更像是一个导师型的角色，不再是这场致命监狱游戏中的玩家。还有和他一同回归的50美分也是如此。剧本由迈尔斯·查普曼独立完成，他也是第一部的编剧之一。虽然《金蝉脱壳》最终令人失望，但有充盈的预算可以挥洒，至少为雷打造了一个可供其大显身手的奇特监狱，还有施瓦辛格，作为雷的朋友和越狱搭档，也呈现了他离开政坛后最好的表现。

《金蝉脱壳2》在很多方面都比较小格局，包括明星魅力，中国演员黄晓明扮演主角，尽管足以胜任这个角色，但他并没有史泰龙那样标志性的耀眼光环。把焦点转移到树身上，而把好莱坞明星降格到了只比荣誉客串稍强一点的位置，完全是一个错误。尽管雷不时出现，但作用仅限于提醒树运用他传授的越狱经验。

导演史蒂芬·C·米勒也是《军火厂》，《第一杀》，《终极救援》和《水下危机》等一系列看到名字就觉得乏味的廉价动作片的导演。他是一个熟练的导演，但在视觉方面没有太多鲜明个性，只能持续拍一些预算有限的制作，顶多只是尽可能多地展现肢体动作戏。《金蝉脱壳2》中有很多打斗，动物园管理员和人工智能助理伽利略指示囚犯相互搏斗，获胜者可在虚拟房间“圣殿”短时逗留，但是这些本应该很惨烈的动作场面都被剪辑得很严重。

冥府本应该是集全方位监控和隐秘性于一身的高科技杰作，但是导演镜头里的动作场面主要发生在一个大型仓库一样的空间内和几个混凝土牢房里以及走廊上（奇怪的是，竟然没有摄像头捕捉到那些囚犯明显在策划越狱）。在亚特兰大的一个办公园区里有一些动作场面，但在《金蝉脱壳2》进入地下之后，基本就停留在了那里，除了一场汽车追逐和特伦特的支线情节——他从一个叫做“虫子”的可疑人物（音乐人皮特·温兹怪诞客串）那里得到了武器装备。

编剧还试图使角色更具感情色彩，不仅让树与白人光头黑客团体“军团”对峙，并且还依靠他与雨生关于卫星问题的不同立场，尝试刻画这对表兄弟的亲情戏，不过这些逢场作戏只是为了快速腾出更多的时间让那些缺乏个性的家伙继续打斗。

冥府成为了树需要解决的一个难题，他必须与其他囚犯一起合作，在没有真正看到监狱全局的情况下将监狱具象化，并解决一路上遇到各种障碍。破解AI代码的位置并部署出后半部分的越狱计划，这项任务则使史泰龙有了更多事情可以做，但很明显他参与《金蝉脱壳2》的程度很有限，雷在影片中很长时间内都不见踪影。

虽然令人可恨，但这部续集的票房目标很明显，就针对中国观众。这次的冥府的作用也特别大，不仅为接下来的《逃离计划3》埋下了伏笔，让曾经让人好奇的一部电影发展成了一个系列，也让史泰龙有机会为他的孙子们赚更多的大学基金。