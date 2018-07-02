《动物世界》：当剪刀石头布沦为赌博，国产赌片佳作诞生了？

韩延的最新电影《动物世界》 根据福本伸行的漫画《赌博默示录》进行了中国化改编，主角是一个混沌度日的年轻人郑开司（李易峰）: 自从8岁他父亲被害那天起, 他产生了强烈的暴力倾向，总幻想自己是一个小丑--而周围的人都变成了丑陋的怪物。他倾心照顾陷入昏迷的母亲, 却忽视对他无怨无悔的护士女朋友刘青 (周冬雨)。在被发小骗走自家的房产之后, 郑开司陷入债务困境，这时候一个神秘又有势力的男人安德森（迈克尔·道格拉斯）出现, 给了他一个还清债务, 甚至还可以赚很多钱的机会——和其他许多玩家一起登上命运号赌船。在船上, 玩家们必须参加一场精心设计的 "剪刀石头布" 游戏, 游戏有非常具体的规则, 但并不禁止作弊, 那些输掉游戏的人将迎来可怕的命运, 而有钱人则冷眼旁观，对这场游戏下注。

在视觉上,《动物世界》令人欣喜, 命运号上病态华丽的布景设计, 盛大宏伟的红、金主色调摄影, 还有一些令人眼花缭乱的幻觉动作场景, 在银幕上大胆泼色，并且巧妙运用了由出色CGI 特效打造的戏中戏。

但是, 尽管这绝不是一部无聊的电影, 可确实存在叙事问题。预告片中显示的大部分动作场景实际上只是幻觉或想象: 对于窥视郑开司的心理来说，这确实是一种有趣又有效的方式, 但这些场景显然持续时间太长了, 而且对情节没有任何实质影响。

不过, 观众可以很容易地理解为什么会出现这些几乎没有任何意义的动作场景, 因为在大部分时间内, 这部电影只是展示一系列的剪刀石头布游戏; 而银幕上的赌博很少能够令人兴奋。郑开司花了大量时间计算数学概率, 并且用精细的方法对对手进行二次猜测, 而导演则试图用连番的欺诈行为以及银幕上的图表来保持悬疑氛围, 但说到底，这还是剪刀石头布和数学问题--确实不是什么让人不可抗拒的电影主题。

尽管如此，影片中始终有一股让人欣慰的黑暗基调, 命运号和游戏本身形成了一个显而易见、恰如其分的社会隐喻, 这里是富人的游乐场，穷人的修罗场, 随着两者之间的道德困境持续加剧，寓意愈发昭然若揭。显然, 审查机构并不认为这适用于中国。

作为主演，李易峰这次非常沉稳, 既有迷人的男孩气质，又有令人信服的波动性。看到老而弥坚的迈克尔·道格拉斯举重若轻、多次让电影重回正轨的浮夸反派表演, 让人兴奋不已。周冬雨饰演了一个吃力不讨好、长期为情坚忍的女友角色, 但她充分利用了这一点, 使原本很容易变得空洞的郑开司的角色形象更具人性化。

结尾字幕预告未完待续，还有续集: 原著素材确实足够强大, 续集的前景也足够吸引人, 但是他们首先得找到比剪刀石头布更扣人心弦的游戏。

长话短说: 视觉刺激, 但叙事乏味重复,《动物世界》有强大的素材可以扩展, 为接下来的续集提供了相当大的改进空间。