《狄仁杰之四大天王》：奇门遁甲2018之大唐版“狂暴巨兽”

《狄仁杰之四大天王》是令徐克职业生涯起死回生的卖座电影《狄仁杰之通天帝国》(2010)的第二部前传, 故事紧接着上一部《神都龙王》的结尾: 唐高宗将由天外陨铁制成的强大武器亢龙锏赐予狄仁杰(赵又廷) , 授予了他捍卫皇权的无上权力。但是, 垂帘听政的皇后武则天认为这次晋升是一个严重的错误, 她下令让在前一部电影与狄仁杰生死相托成为知己的大理寺卿尉迟真金(冯绍峰)夺回亢龙锏。虽然念及同袍情义，但皇命难违, 武则天更派了四个行迹可疑的道士来前来协助, 尉迟真金只得奉命行事。但是,狄仁杰总能先人一步, 于是武则天听从一个身份不明的神秘人的建议，诬陷狄仁杰企图暗杀王室成员。随着朝堂上的鎏金巨龙复活, 事情变得更加复杂。

徐克的狄仁杰系列电影与那些广泛流传的原始素材从来没有太大关系, 既不同于真实历史上的唐朝宰相狄仁杰, 相比歌颂狄仁杰清正廉明的明清公案小说，徐克电影更侧重于破解悬疑迷案而非惩戒犯罪, 与高罗佩笔下一系列东方风味的福尔摩斯式探案故事也大相径庭。

相比之下, 徐克更倾向于将政治阴谋与恐怖诡异事件和玄奇幻想结合起来, 以获得巨大的票房成功。不过，虽然前两部(即《通天帝国》和《神都龙王》)确实都有一个核心的迷案 ,但《四大天王》这次主要聚焦于政治阴谋和亦真亦幻的奇观展示, 其中神秘的金龙复活之谜大概只占据了一个小时的时间, 而且迅速破解了。

但是，徐克对这个系列叙事公式的调整不止于此: 虽然狄仁杰仍然是绝对主角,但他的出场时间相对减少了, 在一两个延伸场景里完全缺席, 此消彼长，冯绍峰饰演的尉迟真金和林更新饰演的沙陀忠则有了更多露脸机会--后者继续担任狄仁杰的助手。因此, 这部电影很依赖于三位主角之间有效的互补和强大的化学反应(而且随着一个关键角色的加入，下一部电影里的核心团队似乎将变成四个人)。

赵又廷饰演的狄仁杰是这个团队的智慧头脑, 相比前一部电影，他这次的表现更自信、更吸引人, 显然他已经摆脱了刘德华版本的束缚;冯绍峰的表现有时候会显得很怪异, 但不可否认依然具有无可挑剔的魅力, 而林更新摆脱了华生的阴影, 充满喜剧气质，有时刻意搞笑令人讨厌 (至少对我们来说林更新不太讨人喜欢), 不过有时确实很有趣 (这个角色无法像他的战友那样在打斗中飞来飞去非常令人捧腹)。

这部电影其实讲述了一个非常简单的复仇故事, 只不过拐弯抹角，一开始就误导观众;虽然情节并不复杂, 但还是显露出了徐克最近电影中常见的节奏问题。导演徐克 (同时也是剪辑) 似乎从来不明白有些场景是可以删除的。对许多人来说, 他标志性的叙事散漫是一个亮点。

还有新加入该系列的马思纯，她饰演一个内心挣扎的刺客, 虽然非常引人注目, 也很抢戏, 可惜这个角色刻画的很不完整, 而且与林更新的角色之间萌发的浪漫爱情也不足以令人信服,无化学反应可言, 同样还有阮经天, 他饰演一个很厉害的和尚, 可惜并没有充分表现的机会。刘嘉玲饰演武则天一如既往的盛气凌人、残忍狡诈, 但是相比她在前两部电影中表现出的细微差别，这次她的角色显然太过于单调了。

虽然 CGI 特效并不总是很精致 (这不足为奇), 但场景和服装设计依旧奢华绚丽（这也不足为奇）, 而且川井宪次也携其令人愉悦但略显臃肿的史诗配乐回归。事实上, 作为一个纯粹的奇观电影,《四大天王》与前两部电影相比自有其独到精妙之处。动作指导林峰 (继《通天帝国》洪金宝和《神都龙王》元彬之后) 凭借不断创新的武器、滑稽而有创意的道术，打造出了该系列最精彩的一些动作场面: 某种程度上，相比去年徐克监制的《奇门遁甲》 (这部电影同样透露出了徐克对红色触手怪物的偏爱), 《四大天王》无疑是一部更精彩的《奇门遁甲》（1982）翻拍版本。

结尾持久的终极大战可能只有亲眼目睹才会相信，最精彩的看点大概就是冯绍峰和一名刺客在四大天王雕像之上的激烈对决。这场引人入胜的疯狂大战中不仅出现了一只白色巨猿 (无端有一种滑稽的 "唐代金刚" 既视感), 还有成群像忍者一样高飞低纵的战士, 以及一个怒目而视、张牙舞爪的触手怪物。其中最让人过目难忘的滑稽场面则由林更新和一条大鱼共同呈现。

长话短说: 最壮观的狄仁杰电影,《四大天王》对查案没有太大兴趣, 和前两部一样存在节奏欠佳和CGI 过量的问题, 但导演的疯狂视觉想象总能让人欣喜若狂。