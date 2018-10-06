《胖子行动队》：300斤的胖子你爱得动吗？





在处理非典型英雄方面, 中国电影还没有突出的先例, 而且即使放眼全球也没有特别令人印象深刻的。当看到演员包贝尔自导自演的导演处女作《胖子行动队》的海报时, 让人不禁觉得在接下来的两个小时内，就是一直看两个胖子主角持续闹笑话, 但值得称道的是, 《胖子行动队》并不完全像表面看起来那么肤浅, 而且意想不到的是, 这并非一部单纯以“胖子”为噱头、让人"尚可容忍" 的影片，它还展示了更多表象之下的东西。

主角郝英俊由包贝尔本人扮演, 是一个非常胖的警卫，在东京的一家医院工作，其原因稍后给出了解释。虽然郝英俊性格开朗，待人友善, 且有强烈的正义感, 但遭到了其他警卫同事的排斥, 除了非常漂亮的日本妻子外，他没有真正的朋友。直到有一天, 当另一个自称 "J" 的肥胖中国人来到医院, 为了逃避住院费试图逃跑引起骚乱时, 郝英俊的生活从此发生了变化。J说服郝英俊，声称他是一个执行高级秘密任务的国际超级间谍, 需要郝英俊的帮助才能离开医院, 这样他才能拯救世界。郝英俊正中下怀，发现自己终于有机会成为一直梦想成为的正义特工了。

奇怪的是, 尽管主角和反派都是中国人, 但整个电影却发生在东京。虽然让人有点怀疑如此设置只是为了配合大结局的相扑大战, 但在塑造日本人时，影片并没有采用最近大陆电影常见的喜剧恶搞套路, 甚至日本警察还被刻画的很敬业很高效, 只不过偶尔会有点过分热心或者判断失误。但是, 在郝英俊看来, 他依旧只是一个在日本生活的非日本人, 他与日本公民结婚, 说着流利的日语, 但由于他不同寻常的外表和国籍, 他仍然只是一个局外人。在前面的一个场景中, 郝英俊和 J 潜入一场高档派对后, 发现他们无意中偷走了一对著名舞蹈家的衣服, 最后不得不硬着头皮伴随着萎靡的歌曲即兴表演了一系列搞怪的动作, 由此充分表现了一个身在日本 "不懂日语, 但爱苍井空"、言辞粗俗夹杂着中国普通话, 国际化的英语和故意支离破碎的日语的 "外国人" 。





这部电影并没有讲两个小时的肥胖笑话——虽然特务J反复像维尼熊一样被困并在过程中被扒掉裤子的重复桥段确实以此为笑料, 但最主要的信息是, 这对拍档很能干, 除了上述问题, 他们的体型并不妨碍他们做任何他们想做的事情, 包括执行国际间谍任务。尽管郝英俊婚姻美满, 但因为这个社会对肥胖人群的普遍歧视，郝英俊长期以来一直被贬低被轻视，没人交朋友, 独自忍受孤独和自卑。不过, 影片解决这一问题的方法不是身体改造或限制饮食, 而是让郝英俊逐渐恢复自我价值感, 并意识到尽管别人可能会说三道四，但他仍可以为世界做出很多贡献。同样地, 在经历了致命伤后迅速体重增加, 并患有嗜睡症的J, 也证明了他仍然能够胜任他的工作,尽管他会在不合时宜的时候随时入睡，不过好在他身边有一个忠实的好伙伴。

《胖子行动队》并没有自诩高雅大片, 并且提供了足够多的正如片名所暗示的低俗幽默，足以使那些被海报吸引来的观众持续乐不可支, 但这部“重量级”搭档喜剧也传递了正能量的核心价值观——两个同样被忽视的的大男人因为都渴望重新获得尊严，拒绝仅仅因为他们的体型 (即使在执行任务时他们确实相当笨拙低效)而被羞辱或贬低而迎难而上。《胖子行动队》出乎意料地振奋人心, 尽管是一部两个演员穿着脂肪道具笨手笨脚跌跌撞撞的愚蠢喜剧, 但就像两个主角一样，拒绝受陈规定型的套路所束缚, 成功在非常荒谬的故事中创作出了感人的戏剧。