《冰封侠:时空行者》——破碎虚空，有始无终





在 2 0 1 4年高预算的《冰封：重生之门》票房惨败4年之后, 这个被故意一分为二的电影项目拖延已久的第二部终于出其不意地上映了...... 。

如果你纳闷为什么我说它 "出其不意", 因为这部续集的第一支预告片在国庆节后刚刚发布 (就在上个月!) , 然后就突然宣布在11月初上映。就连最近推出自己眼镜品牌的甄子丹得知突然定档11月后也感到很震惊。

现在来说这部续集, 《冰封侠:时空行者》从2 0 1 4年前一集中断的地方继续开始。如果你还没有看过第一部电影, 也无需担心, 因为通过甄子丹的配音叙述, 在冗长的开场序幕中贺英会带你快速回顾前情。长话短说, 贺英其实还活着。当发现他的好兄弟元龙 (任达华) 和聂虎 (喻亢)打算利用形如男性生殖器、名为Linga的时间旅行装置图谋不轨后, 他与小美 (黄圣依)一起穿越时空回到明朝, 试图阻止他们的阴谋, 甚至改写历史。

随着《冰封：重生之门》导演罗永昌的出局, 现在取而代之的导演是更有经验的叶伟民 (其最为知名的就是执导了1995年周星驰的《百变星君》并担任了2007年《投名状》陈可辛的助理导演), 由此来看《冰封侠:时空行者》似乎还是多少有些希望的。





但看完这部续集后, 很难相信这竟然是一位经验丰富的香港导演的作品。这么说吧: 如果你觉得罗永昌的《冰封：重生之门》已经够烂了, 那等你看完这部就明白了什么叫做“没有最烂只有更烂”。我不想这么说, 但《冰封侠:时空行者》确实已经无可救药了。即使你过去看过很多国产烂片, 这部续集还是会刷新你对烂片的认知。就好像叶伟民和罗永昌在打赌, 看谁拍的电影最烂一样。

不管怎样, 《冰封侠:时空行者》显然是制作过程仓促而就的产物。考虑到距离第一部电影已相隔了四年的时间, 你也许觉得幕后主创会对续集进行一些有利的调整或者补拍。但我们现在看到的这部电影完全一塌糊涂。令人惊讶的是, 叶伟民的执导非常业余, 他似乎无法在动作、戏剧、浪漫和喜剧的融合之间找到正确的平衡。

动作场面尤其让人大失所望, 甄子丹的动作戏基本上仅限于与仓田保昭的刀剑对决。即使如此, 严华对于这场戏的武打设计也不足以令人满意, 而陈楚强和黎耀辉模糊的摄像又让效果变得更糟。更不用说以现在的标准，其中的特效也非常过时。





与此同时, 文隽(曾创作1996年的《古惑仔之人在江湖》和2013年的《扫毒》)的剧本也令人难以置信。很难相信像文隽这样的资深编剧会坠落到这种地步。没错, 他以前写过几部平庸的香港电影 (还记得2013年的《古惑仔:江湖新秩序》吗？) 但《冰封侠:时空行者》是他迄今为止最糟糕的剧本。就像是匆匆忙忙写完的草稿。我明白, 当观看一部涉及时间旅行概念的动作幻想电影时, 我们不需要太认真。但这部续集的故事明显是匆忙拼凑起来的, 而且对于散落其中的些许想法, 甚至也懒得去详细说明或者加以强化。这部电影有太多的漏洞和不合逻辑且不可原谅的糟糕时刻, 如果要一一披露简直罄竹难书。

这部电影的剪辑也是一个大问题。剪辑非常不连贯, 缺乏条理。某些场景转换要么让人感觉衔接很笨拙,要么莫名其妙地缺失了。这就解释了为什么这部电影只有88分钟。让人开始怀疑这部电影是否是陷入混乱困境的后期制作的牺牲品？我甚至忍不住猜想, 在导演或其他更有资格的制作人员缺失的情况下, 电影公司强行对《冰封侠:时空行者》进行了大量修补。

明白了为什么《冰封侠:时空行者》竟然比我想象的还要糟糕, 只让人更觉悲哀。欢迎以身试险观看这部电影。