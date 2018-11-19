《刺客聂隐娘》——观影能力的考试

风景美丽，用光精致，从而每一副画面都非常精美。导演，可能也陶醉于画面，每一幅都停留较长时间，镜头也只是小幅度的摇动，让观众耐心地审视每一个细节。

音响效果，也很精美，风声鸟声昆虫声，以及驴叫牛哞羊咩，让观众融入了原始的田园，也让故事更加真实，如同纪录片。纸人，突然进入了玄幻模式，破坏了真实感，是致命的的败笔。

无论如何，这是中日韩古装片里面，最接近古代，最容易给予观众代入感的影片。这是因为，演员的表演自然，房间的家具与装饰清晰而细致，比如好多个蜡烛的灯。

至于故事情节和人物关系，则是对观众欣赏能力的考试。很大程度上，本片的价值就在于导演与观众的博弈，导演刻意留下未知，让观众去思考去判断，观影的过程像是参加一场智力游戏。有没有通过考试，就有了悲剧和喜剧之分，观众额外地体验了一份故事之外的情感，自身参与才会有的的情感，更加真实，更加准确，更加深刻。

这里谈两个观影小技巧：

一是，区分镜头是观众的视角还是人物的视角，本片中的一些镜头是聂隐娘的视角，是她在行动过程中看到的，比如纱祎摇动时另外男女的亲昵。当知道这些镜头是人物的视角后，自然就更容易理解导演的目的了，不再骂是无用的镜头，而尝试理解其中的情感。许多大导演都会用人物视角的镜头，比如《这个杀手不太冷》中，跟拍一个人的后脑，是杀手的视角，他随时准备下手，从而让观众产生强烈的紧迫感。

另一个是，相似的行为会有信息暗示。本片中，田元氏梳妆，很长时间，这和戴面具伪装非常相似，从而可以断定面具人就是她。这样看来，导演让这个角色梳妆很久，并不是故意浪费时间。面具、化妆的相似行为，或重复的行为，经常用来暗示身份，并不是侯孝贤的创造。

当然了，雷同与模仿总是难免的。比如，聂姨娘跳起来，割向敌人的咽喉，模仿了《赤壁》中周瑜的动作；聂隐娘与蒙面人的对战，一招决胜的情形非常像《双旗镇刀客 》，“你跟谁学的刀法？”