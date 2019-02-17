《神探蒲松龄》：大哥还是你大哥，观众却不是以前的观众了

如果你对今年春节成龙的这部动作片感兴奋, 那么就有必要知道, 《神探蒲松龄》并非那种传统的成氏动作喜剧--毕竟, 其中成龙标志性的杂耍式武打场面少得可怜, 大部分动作戏明显是吊钢丝再加上后期大量CGI完成的。不过, 并不是说影片缺乏娱乐性;相反, 成龙在这部电影中呈现出了近年来最有趣的一面, 虽然他的灵活性可能随着年龄的增长而有所减弱, 但他的插科打诨还是一如既往的犀利。

出于同样的原因, 这部电影的前半部分--主要围绕着成龙饰演的古怪捉妖师蒲松龄--相对更具吸引力。由于人间和妖界之间的屏障倒塌, 蒲松龄受万妖之王之命追踪逃跑的妖怪, 把好的妖留在他身边, 把坏的妖收入阴册打入魙门灰飞烟灭。蒲松龄执行抓妖任务时还有三位忠实的妖怪助手--一个树状的妖, 因其肢体可自由扩展而被恰当地命名为千手;一个又矮又绿又胖、穿着僵尸衣服的小妖, 因其屁有毒而被恰当地命名为屁屁;还有一个很重要的, 女娃娃一样的小妖, 名叫忘忧, 能够恢复或消除别人的记忆。

因为猪妖猪狮虎犯下一系列盗窃案, 蒲松龄结识了满腔热忱的协理捕头严飞 (林柏宏) , 后者不仅成了蒲松龄捉妖的帮手, 还拜他为师。随后, 这对师徒联手调查该县的少女连环失踪事件, 最近一次失踪的是县令大人的女儿。这些失踪案件均由狡猾的镜妖 (林鹏) 所为, 而且她还与诱人的蛇妖聂小倩 (钟楚曦) 相勾结。同时二妖也都被神秘捉妖人燕赤霞 (阮经天) 所追逐, 燕赤霞执意要夺回聂小倩的阴丹, 至于原因随后会讲清楚。

不剧透太多, 只能透露, 燕赤霞和聂小倩的悲剧爱情故事成了电影后半部分的焦点, 前者拼命想说服后者放弃她的阴丹, 同时恳求蒲松龄不要将她收进阴册。一开始是喜剧, 现在变成了除了这对不幸的恋人之外, 其他人几乎都无关紧要的神灵魔怪浪漫爱情片 (想想《画皮》) 。也许爱情片死忠粉能够欣然接受这种情景, 但对大多数人来说, 大概只会对前边蒲松龄指导严飞查案的场景更感兴趣。

值得称道的是, 阮经天和钟楚曦都尽了最大的努力, 确使他俩的爱情故事令人动容, 不过他们的努力都不及成龙立竿见影的幽默搞怪讨喜。成龙饰演蒲松龄单枪匹马撑起了这部电影最令人愉悦的戏份, 比如他在严飞的眼睛周围画了两个圆圈, 说是给他打开了天眼能看见妖怪, 或者当他意识到严飞宰了他心爱的宠物鸡还做成早餐给他吃时的震惊表现。而这部电影最滑稽最具创意的场景莫过于在摆满铜镜的镜店内, 成龙身体上半部分被困在镜子中, 下半身则在房间里跌来撞去追赶镜妖。就像一开始说的那样, 年龄可能对他的身体状况造成了影响, 但他的喜剧能量依旧容光焕发。

到了CG过量堆砌的结尾, 你会更加怀念前半部分成龙的玩乐时刻。接连两段超长的奇幻打斗场面, 先是聂小倩化身成一条巨型红蛇向蒲松龄寻仇, 随后燕赤霞又冲入魙狱解救聂小倩, 两场奇观动作戏以爱情戏为基础, 冗长到了无以复加的地步。并不是说其视觉效果不够精良, 而是影片过于沉溺在毫无节制的泛滥特效中, 以至于几乎抛弃了人物角色。多余的东西根本没有必要, 更何况这部电影完全可以单纯依靠成龙来呈现一个令人满意的结局。

即使如此, 还是必须得承认, 成龙这部最新电影的趣味性令人惊喜。之前还担心这部电影是在试图复制同样由真人结合动画讲述妖和捉妖人故事的《捉妖记》的成功套路。但谢天谢地, 两者的相似之处仅限于此, 《神探蒲松龄》是一部引人入胜的融合了喜剧, 爱情和飘逸动作戏的奇幻电影。事实上, 其中的喜剧成分要比其他元素更出色, 而且基本全由成龙精彩呈现。所以, 即使成龙很少展示动作戏也没关系, 扮演捉妖大师兼侦探的他依旧好玩有趣。对于过年图个乐呵的合家欢观众来说, 这部电影确实已经达标了。