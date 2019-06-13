《追龙2》：打黑无间道，智取大富豪

由王晶和关智耀联合执导的《追龙2》，是王晶计划基于香港真实犯罪案件拍摄的《追龙》系列三部曲的第二部电影，这部续集聚焦于以“世纪悍匪”张子强为原型的贼王龙志强（梁家辉饰），在1997年香港回归前的几年里，他利用法制的不健全，策划实施了一系列瞄准香港富豪勒索高额赎金的绑架案件。

除此之外，电影其他部分基本全是虚构杜撰，古天乐饰演的警察主角何天受命卧底潜入龙志强的犯罪集团：他的上级李强（任达华饰）得到情报称，龙志强实施绑架时经常使用自制炸弹威胁受害者，而现在他们正需要一个新的炸弹专家。何天正好精通这一领域，成功渗透到了该团伙中，其间也多亏了龙志强的二把手博士（林家栋饰）的帮助，而后者似乎是一个两面派。这伙人的下一个目标是澳门首富赌场大亨贺不凡（王敏德饰），但龙志强似乎知道他的团队里有一个内鬼。

尽管众所周知，作为导演和制片人，王晶是一个见风使舵、唯利是图的投机高手，但他的电影履历中也确实不乏一些精彩的电影，而且几乎所有这些电影都是以真实犯罪事件为根据的：例如《金钱帝国》涉及廉政公署的诞生，《大上海》的原型是上海滩教父杜月笙，《追龙》的主角是毒枭跛豪，最近的这些电影就是典型的例子。当然，改编自香港真实案件是《追龙2》与第一部的唯一联系。在粤语中，“追龙”其实指的是一种吸入液化的海洛因气体的吸毒方式。但在这部续集里，显然“追龙”不再隐喻吸毒，而成了将那些香港知名犯罪人物神话化的包装词。

尽管如此，但《追龙2》并没有像《追龙》那样努力营造年代感，大部分场景都发生在广东的城乡结合部和澳门的豪华公寓里，而非90年代的香港街头，相比之下这个故事无疑格局更小。时代背景也是通过一段将档案资料与龙志强的绑架交涉场景相混剪的快速蒙太奇予以交代，而不再像第一部大手笔重建九龙城寨那样。之后，这部电影更像是一部精简的卧底惊悚片，而不是一部犯罪史诗，只聚焦于龙志强绑架犯罪生涯的最后几周。从这个方面来说，《追龙2》比第一部更令人满意，因为《追龙》将跨度数十年的犯罪和堕落压缩到120分钟之内，难免顾此失彼。

作为卧底惊悚片，《追龙2》并没有带来太多新奇的东西，除了改编自真人真事——尽管很明显，对事实进行了大量的虚构。但是，这依然不过是一个香港电影已经拍烂的类型片模板的再次翻新。只是一部紧张而激烈的惊悚片，完全倚赖紧迫感和明星魅力来堵住剧本的漏洞，因为有时候剧本太糊弄了——香港回归前的法制懈怠本来很具吸引力，值得深入展现，但基本上却成了掩盖疲软结局的遮羞布——或者说剧本太省事了：何天能够迅速渗入到这帮人中很大程度上完全依赖于天意。好在王晶和关智耀的高效执导在最后精彩的半小时里达到了高潮，一系列扣人心弦的刺激场面接连上演，从拆除炸弹、豪宅枪战到高速汽车追逐，期间龙志强团伙成员纷纷殒命。

电影中也不乏幽默搞笑：其中有一个场景，龙志强买来许多新鲜的榴莲犒赏他的团队，却不知道他们都不喜欢吃榴莲，但为了取悦他，还是勉强把榴莲塞进了嘴里；除了喜剧调节之外，影片还以意想不到的方式充实了龙志强的角色性格。一些配乐的选取虽然过于粗暴但也确实有趣：例如很奇怪的听到歌词里唱到“somebody is lying to me（有人在骗我）”，与此同时梁家辉怀疑地扫视着每个团队成员的脸，猜测谁是内奸，不免让人联想到去年《无双》中英语插曲的精彩运用。

角色没有太大的发展空间，于是全明星演员阵容就派上了用场。显然自从《智取威虎山》以来梁家辉好久没有这么尽兴过了。龙志强这个角色纯粹展现了他的个人魅力，既融合了运筹帷幄的自负和穷凶极恶的乖张，同时也不乏狡猾奸诈的微妙心思；龙志强虽然是一个扭曲偏执的恶人，但也有着自己道德准则：当一个手下的老婆被杀时，他甚至提出要用自己的老婆来补偿他。

与其联袂出演的古天乐也呈现了自己最好的表演。古天乐总能完美演绎这种重压之下的角色，无论是《毒战》中想要逃避死刑的毒贩，还是《杀破狼2》中拼命寻找失踪女儿的父亲。这次在《追龙2》里，他饰演经验丰富但又迫不得已的卧底警察何天，也进一步提升了影片的紧张程度——几乎和导演一样。在一场关键的拆弹戏中，他试图脱下被锁在他身上的炸弹夹克，精湛表现出了何天铤而走险的绝望和坚韧。不过由于他出演的电影实在太多，以至于我们往往很容易就忽略了其实在过去十多年里他已经成为一个非常出色的演员。

任达华的角色虽然是局外人，但他与古天乐之间的冷幽默和亲密情谊让人有所共鸣，而林家栋依旧表现亮眼（虽然戏份略有不足），他的角色看似无足轻重，最终却引发了意想不到的后果。

王敏德客串好色大亨虽然戏份不多，但也喜闻乐见，可惜不只漂亮的邱意浓有点被浪费了，在《追龙2》里她还是扮演着王晶电影中一贯的女性符号角色：就像一件性感的装饰，穿着超短小短裤，萦绕在有权势的男人身边。

长话短说：《追龙2》是一部精打细算、充满娱乐性的卧底惊悚片，兼具明星号召力、黑色幽默和扣人心弦的悬念，但也不乏叙事缺陷。