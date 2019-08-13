《烈火英雄》：歌颂当代最勇敢的人，但这部电影不值得歌颂

2019年是中国极其重要的一年，不仅是五四运动一百周年，也是中华人民共和国成立七十周年。为了纪念这一时刻，博纳影业推出了所谓的“中国骄傲三部曲”，顾名思义，这是一组主旋律电影三部曲，《烈火英雄》是其中第一部。不同于《湄公河行动》《红海行动》这类日益火爆的以中国军队为主角的军事题材动作片，《烈火英雄》首次聚焦于消防官兵的英勇奉献——中国实行“兵役消防制 ”，所以消防员大多也是现役军人。

《烈火英雄》根据蒙古族作家鲍尔吉·原野的报告文学《最深的水是泪水》改编，灵感来自于2010年真实发生的大连输油管道爆炸事故，展现了一群不同编队的消防员齐心协力共同抗击一场肆虐滨港油罐区的熊熊烈火。电影一开场率先登场的救火英雄是特勤一中队，他们顺利营救出了一家火锅店里的受困小女孩。虽然行动很成功，女孩被救了，火也被扑灭了，但不知出于什么原因，火锅店老板没有告知消防队，火锅店后厨里满是煤气罐。一名消防员在随后的爆炸中丧生，中队长江立伟（黄晓明饰演）也被炸懵了，此后被免职，并患上了创伤后应激障碍。









随着剧情推进，我们被告知，如果在通往油罐区的石油传输管道中添加的化学品用量不对，就有可能引起火灾，结果真的起火了。火灾所带来的问题不仅仅在于潜在的经济损失，甚至大规模爆炸，造成难以估量的基础设施破坏和人生财产损失，而且火灾还有可能释放氰化物气体，威胁到周围地区所有人的性命。在火灾发生后不久，滨港的消防尖刀部队特勤一中队，和江立伟被降级下放的郊区消防队，全都被召集来参与救火，不过，尽管这是一部旨在赞扬消防官兵紧急救援的主旋律电影，但他们的技术和设备显然不足以应对这种可能造成重大伤害的大型事故。

尽管如此，他们仍然不愧被称为“烈火英雄”，勇往直前赴汤蹈火，拼命将火灾损害降到最低。与此同时，人们通过手机或者油罐区内部人的信息开始意识到潜在的危险，大规模的恐慌迅速蔓延整个城市，毕竟炼油厂是该地区的经济中心。而炼油厂负责人考虑更多的是经济上的损失，他不想成为拖累港区经济发展的罪人，所以对消防指挥中心的工作人员不太坦诚，为了控制局势给他们提供的信息有所保留。在好莱坞灾难片中，类似这样的大人物反派往往会乘坐私人飞机逃跑，把烂摊子留给救援队，但国产电影有所不同，他依然留守下来，尽自己的微薄之力。

然后一批党员干部也到达现场，他们同样打破了电影传统，与消防员一起坚守火场，尽管距离火灾第一线还有一小段距离，但仍然处于危险境地，显然他们试图确保所有人都能得到满意的结果。在医院里也是如此，医生和护士仍然在他们的岗位上治疗受伤者，毫不顾忌自己的安危。









不过，电影的重点依然是那些为了确保其他人的安全而无视自己安危的消防员们英勇无私的壮举。幸运的是，在现实的大连输油管道爆炸中，并没有人丧生，但在电影里，就没那么幸运了，而且《烈火英雄》无所顾忌地予以了充分而明显的死亡预示，比如家庭不和谐的尖锐场面，甚至还有一对消防员冲到火灾现场时仍然穿着他们拍摄婚纱照的服装。悲伤的敬礼和默哀镜头自然必不可少，尤其是当那些有兄弟姐妹的消防员们因为即使在最坏的情况下父母依然有人照顾而自告奋勇分担危险职责时。

尽管毫不克制地煽情让人无力吐槽，赤裸裸的主旋律宣传性质为人诟病，但不可否认，《烈火英雄》精心制作的火灾效果及其庞大的规模确实值得肯定。【 电影角 】系头条号签约作者