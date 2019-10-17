《小小的愿望》：绝症少年破处难，死都不愿做处男

《前任攻略2》改编自韩国电影《男人使用说明书》

《前任攻略》系列导演田羽生此前改编韩国爱情喜剧《男人使用说明书》尝到了甜头，今年他的最新电影依旧翻拍自韩国电影。经过暑期改名撤档一系列风波，这部原名《伟大的愿望》的国产青少年性喜剧吊足了观众们的胃口，可惜经过补拍重新配音剪辑之后最终呈现在我们眼前的这部《小小的愿望》实在让人大失所望。

《小小的愿望》的核心其实是三个死党之间的友谊，但由于性喜剧的定位，使整部电影各方面都显得很奇怪。三个主角因为都热爱篮球而成了好朋友。其中一个患有肌肉营养不良症，只能躺在床上，而且没有多少时间可活了。听起来很严肃，但接下来发生的故事却完全像是闹剧。





韩国电影《伟大的愿望》









影片开场直接照搬原版《伟大的愿望》，高中生高远（彭昱畅饰）躺在病床上，镜头从他面部向下移动。我们期待看到他从春梦中醒来。结果，他只是尿湿了床被，让我们明白了这部电影不会出现太低俗的东西。至于接下来会朝什么方向发展尚不得而知。

然后高远的父母登场，他们尽力所为，只求儿子死前不留遗憾。高远的爸爸在电视上看到了一部纪录片，于是产生了一个疯狂的想法，决定带上儿子一起跑马拉松。正如你所料，事情并没有想象的那么顺利，结果高远倒在了排水沟里。这成了一条轰动新闻上了电视。但是，我们绝不会对此感动落泪。因为电影完全是朝着喜剧方向发展的。

《小小的愿望》原名《伟大的愿望》

一方面确实是受制于审查，但另一方面显然是导演的创作思路有问题，这部电影总是显得非常怪异。高远的两个死党徐浩（王大陆饰）和张正阳（魏大勋饰）身体健康但头脑简单，他们决定带高远去海边一起实现冲进大海的誓言。途中还有一位交警帮助带路，经过短暂的警民温馨时刻之后，三人终于冲进海水中，谁知高远竟然随着海水漂走了。这一幕完全像是一个玩笑，感觉有点不着调。

而且这还没引出电影的正题呢。这部电影全长107分钟，接下来还有一连串的情节发展，不过概括来说就是一连串古怪的插科打诨。主要内容是徐浩和张正阳为了满足高远临死之前告别纯洁谈一次恋爱的愿望，想尽各种办法帮他找女朋友。这正是电影的概念基础，尽管他们为其找女朋友的过程令人印象深刻，但从始至终透露着荒谬和弱智。

《小小的愿望》

直到最后影片又严肃起来时，才真正有点让人动容。在显然是临时补拍后期添加的结尾片段中，听着已经去世的高远的画外音，你可能会不由联想到自己身边去世的的亲友，不觉眼眶湿润。片尾字幕中展示出的现实生活中朋友阴阳两隔的真实照片也进一步渲染了影片结局的催泪基调。

如果那些戏谑笑料没有那么让人觉得格格不入的话，这部电影也许会更吸引人。如果三位主演彭昱畅（他很讨人喜欢，相当抢戏），王大陆（他总想激动地表达感情，可惜表演欠佳），魏大勋（他的卷发造型和喜剧表演有点让人分心）没有那么欢实的话，也许会更好。【 电影角 】系头条号签约作者