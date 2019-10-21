《我和我的祖国》：厉害了，我的国

今年是新中国成立七十周年。由陈凯歌担任总导演，七名导演执导的七部短片所组成的献礼片《我和我的祖国》正讲述了过去七十年中的一些著名历史事件，当然并非以每十年一部短片的节奏进行回顾。尽管这七部短片风格各不相同，但共同点在于都没有从教科书历史记录的角度来展示这些事件，而是将这些国家大事根植到了普通人所经历的个人事件中。

影片大致以年代顺序呈现，开场第一个短片《前夜》讲述了新中国成立背后的一桩趣闻轶事，喜剧演员黄渤在片中饰演一个脾气古怪的工程师，他负责保证天安门自动旗杆的正常运作，确保毛主席不至于在开国大典上陷入尴尬。在整部电影中，国旗几乎随处可见，而相当奇怪的是，其他国旗基本上都是由军人庄重地手动升起，唯有这一处是电动升旗。

不过，这个短片的要点不在于国旗本身，而是象征意义，象征性地将人民群众团结在一起，从而找到了解决问题的办法。短片中工程师们遇到的问题就是旗杆制动器上的金属太脆了，于是呼吁大家帮忙，结果几乎北京城的所有老百姓都捐出了家里的金属品，包括锈迹斑斑的勺子，祖传的项链，甚至还有一块金条。

这种牺牲小我成就大我的基调基本上也贯穿了其余几个短片。在讲述60年代中国第一颗原子弹成功爆炸的短片《相遇》中，一位义无反顾的无名工程师（张译饰）先是舍弃了自己的爱情，最后更献上了自己的生命，为了科研将自己暴露在了危险的辐射中。

第三个短片《夺冠》最为有趣，小男孩主人公陷入到了两难困境中，一方面是他暗恋的小女生马上就要去国外了，他想去追她，另一方面为了让街坊邻居们通过电视见证中国女排在84年奥运会上击败美国队，他得守着电视天线。最终国旗飘扬的荣耀感让他明白了自己的职责所在，而他舍小家为大家的奉献很快得到了回报，在女排夺冠之后他也被街坊们高举成了小英雄，至于他伤心的恸哭大概完全被大家当做是激动的热泪了。

相比之下，在宁浩执导的《北京你好》中，葛优饰演的出租车司机就有点个人主义了，他想要跟少年老成的儿子修复关系，最终却因为2008北京奥运会对一个失去父亲的小男孩产生了恻隐之情。

陈凯歌执导的《白昼流星》灵感来自于神舟十一号飞船上两名宇航员返回地球的时事，短片相对应地以两个父母双亡的无赖年轻人为主角，通过一个体弱重病的父辈长者带领他们到沙漠中目睹白昼流星的太空奇迹，从而使他们真正“回乡”。

最后由文牧野执导的压轴短片《护航》并没有按照年代顺序，所以显得政治宣传意图格外明显。短片讲述一个假小子式的女战斗机飞行员（宋佳饰）因为自己被任命为备份飞行员而心生愤懑，但最终克服了自己的消极情绪，并且为队友们圆满完成阅兵任务而由衷高兴。弘扬军事爱国主义的阅兵式充分展示了中国的军事力量，但这部短片更积极的意义在于推进性别平等乃至“同志”主题上的些许进步——看到雷佳音客串的“娘炮”前男友，想必大家都乐了。

然而，以香港回归热门话题为题材的短片《回归》却让人觉得语焉不详，隔靴搔痒。鉴于香港当前发生的持续骚乱，看到短片中香港人民如此热情地迎接回归，甚至有了点嘲讽的意味。纵观其他几部短片，尽管国旗漫卷，最后还有坦克游行，但都微妙地透过中国现代历史将视角回归到了普通百姓的日常生活中，反观这部意在重申一个中国原则的《回归》却过于游离涣散，显得格格不入。

最终，影片以一系列我们所熟悉的平凡英雄合唱电影同名爱国歌曲而结尾。激动之余，留有遗憾，因为影片漏掉了很多东西，故意避开了中国现代历史上不太喜庆的那些元素。【 电影角 】系头条号签约作者