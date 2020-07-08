《醉佳拍档》这部电影值得参与投资吗？参与需要什么条件？

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片 名：《醉佳拍档》

导演监 制：彭发

主 演：秦俊杰 毛晓彤 汤镇业

编 剧：陈一愚 曹锦 李玉娇 童梦蝶 康雅雯 青婷

影片时长：90分钟

影片类型：公路喜剧电影

全国点映时间计划：2021年3-5月(暂定)

发行渠道计划：全国影院、海外、视频网络

电影以一名在酒驾事故中成为孤儿的女孩被几名交警共同抚养成人的动人故事为原型，以电影为艺术形式，以较为轻松幽默的故事，呈现酒驾对受害者、酒驾者双发家庭造成的巨大灾难，唤醒民众对于交通安全的关注，引导民众树立在觥筹交错后，拒绝酒驾、平安出行理念。同时，影片讲述了交警在平凡的工作中发生的不平凡的故事，期望能够通过本片让“拒绝酒驾”理念深入人心。秦俊杰饰演的乔多多在酒驾培训学校结识了数次酒驾扣分的高富帅，两人踏上了共同的追梦之旅。而毛晓彤饰演的女交警因为十几年前的一起车祸案与此二人产生了交集。除了黑色幽默，导演还力图追踪草根生活，不仅将酒驾问题隐含其中，还对当下热门话题进行调侃。

优势亮点：

1.中国道路安全协会(交通部指定)联合出品

2.公益属性，正能量立意

3.交协经公安部、民政部批准成立，并由中华人民公安部主管，协会主要从事宣传和普及交通安全知识，繁荣和发展交通科学技术事业，开展交通管理学术交流和研讨等方面的社会活动公安部强背书，就拍摄本片予以大力支持

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