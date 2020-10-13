《八佰》：用八百条性命演一场历史大戏

在和平年代里，似乎永远想象不到战争的残酷。八百壮士的事迹对我来说只是停留在书本，停留在文字。但影院给了我一个机会近距离的体会到每一个鲜活的生命是如何消失的，每一次血水和泪水是如何涌出的。

这所谓的“800人”驻扎在苏州河最后的边界上。往北，是中国大地满目疮痍的沦陷区，往南，是歌舞升平的英法租界。四行仓库作为上海最后的堡垒，作为当时抗战真正的最前线，引起了全世界的关注。

无疑，对于政治来说，战争似乎也不过只是一个舞台上的戏罢了。他人眼中的戏，可能微不足道，可能与己无关，但对于身临其境的人来说，每一分每一秒争的都是一口气，争的都是一条命。

影片中一个最重要的人物精神是赵子龙。无论是戏台的真人演绎还是将士中珍藏的皮影儿，作为中华民族家喻户晓的战神级别的人物，八百壮士面临的情况和曾经的赵子龙是一模一样的。赵子龙曾经孤身一人勇闯十万大军，是战神一样的存在。在这个精神图腾的鼓舞之下，人人抱着必死的决心，却展现出孤胆英雄的勇气。

虽然一江之隔，这头望向那头，那头也望向这头，但并非互相冰冷的凝视。从一开始，英法租界里的人似乎还有些事不关己的态度，感觉打仗就是当兵的事儿，战火烧不到这里；租界里的外国人会拿每一次的攻击结果作为赌注来消遣；赌场歌舞厅等娱乐场所照常营业等等。但随着战斗的不断升级，租界里的人渐渐不再“隔岸观火”，相反一个个都在尽自己最大的努力来支援河对岸的军人们。记者们也不再仅仅是一个工作的状态，而是从一个人类生命的感知去体会这一场战斗。

最后的撤退，可以说是战术撤退，可以说是保留火种，可以说是叫醒民众。能活一个是一个。每一条生命都是极具价值的。在这4天4夜的战斗中，牺牲的所有英灵能做到的是向国际社会、向中国人民、向对岸的老白姓们彰显出我们中国军队不怂的精神。我们在捍卫自己领土，我们在捍卫自己的主权，我们在用生命捍卫国家的名誉和尊严。