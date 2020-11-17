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《恐怖笔记》：扮鬼吓渣男

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2020-11-17 21:51:21

分段式国产鬼片。众所周知，中国鬼片不能出现真鬼，所以本片吓人主要靠音效和化妆这类较为低级的手法，揭示出的道理是坏人有恶报。红嘴巴鬼、红眼球鬼、红衣老太太鬼，以及公交车站立鬼都是人扮的。红嘴巴鬼吓唬停车场的黑心保安，红眼球鬼吓唬逼妹妹跳楼的渣男，红衣老太太鬼替邻居吓唬出轨的丈夫，公交车站立鬼是骗子为了骗取年轻乘客钱财。几个故事之间有交叉，编剧至少是努力过的，国产鬼片再接再厉。

 

讲述小报记者（檀健次）被分配到曾发生灵异事件的“谜镇”，拿着钱到翠屏楼楼下听黑暗中的男人讲故事。

第一个故事中，倩倩为了逃避高昂的停车费，扮成贞子般的红嘴巴女鬼惊吓停车场保安，但随后，她自己在高速公路上也遇到了神秘的怪人追杀。

 

第二个故事的主角是个好色成性、到处花天酒地的魏哥，自从一次妻子说，看到他身后跟着个红衣老太太之后，玄乎的事情就不断发生，搞得他日夜惶恐不已。

 

第三个故事发生在魏哥寻欢开房的酒店中，一个变态狂魔在此徘徊，不但偷窥女住客洗澡，装鬼吓她们，还偷窃她们的衣物，但到最后，他自己也遇上了无法解释的东西。

 

第四个故事主角是倩倩的闺蜜吴楠，她爱上了一个富二代却惨遭抛弃，于是跳楼自杀。之后富二代屡屡见鬼，被大师告知是死人纠缠，可是花重金买来的驱邪秘方却不怎么管用。

 

第五个故事的灵感来源于大名鼎鼎的375公交事件，一辆行驶在郊区的公交车上，出现三个面色惨白脚不沾地的神秘人，吓坏了几个乘客，随后车上的老人又声称自己钱包被偷，拉年轻人下车，一切到底是谁在搞鬼？

 

 

揭秘：第一个故事的倩倩吓了黑心保安，后来开车在路上遇到的怪人追杀原来是保安和魏哥对她的报复。

第二个故事的魏哥遇到的红衣老太太鬼，原来是他的妻子小丽请邻居王太太扮的，故意吓唬他，希望他不在乱搞。

第三个故事中装鬼的变态狂魔原来是保安。

第四个故事，富二代见的鬼是吴楠的姐姐吴雪扮的。她和大师商量吓富二代一下，她可以为妹妹报仇，大师可以从富二代手中得到驱邪的钱财。

第五个故事，三个面色惨白脚不沾地的神秘人是大师的徒弟，车上的老人是大师演的，他们联合起来骗年轻人的钱财。

 

跟小报记者讲述故事的黑影竟然是坏事做尽的大师，他现在变成了瘸子，因为保安和魏哥看到红衣老太太鬼、受到惊吓后开车撞到了他，保安和魏哥已被吓傻。三个坏人，恶有恶报，富二代也被吓得不轻。传闻的翠屏楼女鬼突然出现，吓走了大师，原来翠屏楼女鬼是吴楠的姐姐吴雪。吴雪向记者讲了所有故事的真相，没有鬼怪，都是人吓人。

 

 

3.7 

恐怖笔记 (2016)

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恐怖笔记/Scary Notes(2016)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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