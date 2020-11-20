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《张震讲故事之三更夜》：珍惜眼前人

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2020-11-20 17:29:51

网络总传言张震被自己的鬼故事吓死了==其实张震没有死，还开通了微博，宣传自己的新书。张震，1973年出生于辽宁省沈阳市，辽宁人民广播电台主持人，《张震讲故事》节目创始人、主讲人。1997年3月推出有声恐怖节目《张震讲故事》，1998年9月28日主持辽宁人民广播电台《张震时间》节目，创作推出大量精品恐怖故事，风靡长江以北大专院校，从而受到关注。

 

 

影片由三个独立的小故事构成：《鬼柜子》、《请不要画我的脸》、《死者的日记》，分别阐述了：爱情的执着、友情的信任、亲情的牵绊。

《鬼柜子》：爱而不得，爱情执念。男子为妻子买了一个旧式风格的柜子，却总觉得柜子里有人。原来，妻子得绝症，男子为了治病，把妻子出嫁时候的旧柜子卖了。妻子生前一直喜欢这个柜子。爱情执念使男子精神失常，便假想自己为活着的妻子从家具店买柜子，还幻想柜子里一直有人。

 

 


《请不要画我的脸》：失信于他人等同失信于自己，得不偿失。小县城学校里，男生打算参加画展，想画人体肖像，却没有模特。直到有一天，他看到隔壁间有个女生，愿意露背让他画，但是不让他画脸。男生为了获奖，偷偷画了脸，然后看到无眼女鬼。原来，男生疯了，上面是他的想象，现实生活中他违背诺言，画了女生的脸，导致女生被学校的学生认出来，被骂，女生跳楼自杀。男生也疯了。

 

 

 

 

 

《死者的日记》：不要伤害自己的亲人，因为有些错误是没有弥补的机会。兄妹两个守着父亲的头七夜，二叔来祭拜。兄妹发现父亲留下的日记一直在更新“死不瞑目”“二叔欠五万元”等等。原来父亲借给二叔很多钱，引起哥哥不满，恶言恶语气死了父亲。妹妹用隐形墨水在日记写了字，为打开哥哥后悔的心结。日记的最后两个字是“原谅”。

 

 

 

 

 

 

 

 

胡子程

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胡子程/Zicheng Hu
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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