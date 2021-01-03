《我和我的家乡》：农村新貌等你来看

全明星阵容，小品式的剧情，展示农村新政策，新容颜。由五个导演拍摄的五个短片组成，《北京好人》《天上掉下个UFO》《最后一课》《回乡之路》《神笔马亮》。个人感触最深的是邓超演的《回乡之路》，角色反转合情理，而且又弘扬正能量。一开始只是一个乡里卖货的，像骗子，以至于闫妮饰演的大主播对他不屑一顾。随着剧情发展得知，他捐款，带领乡亲种抗沙苹果，失败了，又重新来过，后来成了小学生的歌颂对象，挺感人，也取得了大主播的青睐。《神笔马亮》也不错，是开心麻花的作品，麻花的作品总是很取巧。个人排序：《回乡之路》>《神笔马亮》>《最后一课》>《北京好人》>《天上掉下个UFO》。

《北京好人》：表舅找二蛋（葛优）借钱治疗甲状腺瘤，二蛋原打算买车，不舍得借，于是让表舅冒充自己，利用自己的医保卡，治疗后报销，不料最后事情暴露。二蛋最后还是出了钱，带表舅回家才知道，农村医疗卡也能报销。

《天上掉下个UFO》：贵州山村竟然出现了UFO，引发了旅游热潮，节目记者也去采访。UFO竟然是民间发明家发造，为了改善山村之间的交通，还制造了其他东西。他的初衷竟然是少年时的一段被山路阻隔的爱情。

《最后一课》：国外教学的老范得了老年痴呆，思维停留在很多年前，在村子里教学的时光。老范对村子有10年的教育之恩，全体村民齐心协力，参照老照片恢复出1992年的一堂课，甚至模拟还原当年那场瓢泼大雨。

《回乡之路》：故事发生在陕西的毛乌素沙漠，这片曾经寸草不生的沙漠，如今已是绿树葱葱。“沙地苹果”经销商乔树林（邓超饰）帮助家乡致富寻找买家，却遭到电商闫飞燕（闫妮饰）的嫌弃，两人因回母校参加校庆而被迫共同踏上回乡之路，一路波折不断、摩擦不停。

《神笔马亮》：出生在东北山村的马亮（沈腾饰）希望自己能为扶贫事业做点事情。所以放弃了去俄罗斯列宾美术学校，选择去扶贫，做了许多好事，他的老婆秋霞（马丽饰）则希望他去俄罗斯深造。为了不让秋霞知道真相，他和所有村民共同“欺瞒”秋霞。最后知道真相的秋霞也被感动。