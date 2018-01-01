<美国>《死亡幻觉》：脑残VS不脑残

这部十六七年前的科幻电影，一直被影迷堪称 “最烧脑的电影”之一，这也成就了它成为我 2017 年看的最后一部电影，也成就了我 2018 年第一篇影评。









此刻的我精神恍惚，头脑浑浊，因为昨晚 2017-18 的跨年夜，我是失眠的——可能是 12 月 31 日的白天我一直处在游戏中，可能是我还耿耿于怀一年前的当天我是怎样度过的，可能我还在埋怨在电视上看悉尼的跨年烟火多么的不过瘾，当然，也可能是踏入 2018 后我给广州的家人打了个祝福电话，也可能是我在 2017 过得太好从而对来年期待值太高了，还可能是我还在迷茫中寻找着 2018 年我需要的各种答案。





我们都知道失眠很痛苦，往往都不知道自己为何会失眠，精神很绷紧、很焦虑、很疑惑 ……久而久之，都说不清哪个是因、哪个是果了。









《死亡幻觉》的男主角 Donnie Darko 比我严重多了，他一直有轻度贫血精神病和梦游症， 电影一直以他为视角，陈述着也许连他自己都说不清的故事，看完整部电影后，我是极度不舒服的：





我感到很混乱，因为电影 把 Donnie 的现实生活和不定时的幻觉完全扭缠在一起推进，大耳朵兔子是不是闪现， Frank 的名字在不同场合重复出现，蓝蓝的瞳孔在恐惧中放大，都令我头脑一直膨胀；









我感到很疑惑，因为电影硬生生地嵌入了一套不知从哪里弄来的 “伪科学理论”，乱七八糟的诠释，很有天马行空地把很多元素拼凑起来，然而这些元素都在电影中有重现，让人感到一切都很陌生，充满不稳定感；









我感到很自虐，因为电影一次又一次地制造着各种意外事件，却又总有着理所当然的合理逻辑，学校的水管爆裂、本土作家的家里被烧、甚至连天空掉下来了个飞机引擎 ……既在控诉这社会和人们，却又在自毁式地救赎他们。





其实，一部烧脑的电影，绝不仅仅在于它的混乱、疑惑、自虐，而是在于它能够令影迷情不自禁地尝试拨开谜团，并一次又一次地这样做着。





对于这部经典的烧脑电影，网上都有大量的剧情分析和疑团破解，我远没有人家写得好，大家就自便搜索好了。我想了两天，我就从 “1988 年 10 月份 ”这个时间概念入手理解电影的背景时代，我搜索资料得知这个时间先后美国有两件重要大事——分别是美国大股灾和美国第 41 任总统选举。









从资料所得，美国在 1987 年 10 月爆发超级大股灾，百度百科记载如下：





1987 年 10 月 19 日，星期一， 华尔街上的 纽约股票市场 刮起了股票暴跌的风潮，爆发了历史上最大的一次 崩盘 事件。 道 · 琼斯指数 一天之内重挫了 508.32 点，跌幅达 22.6% ，创下自 1941 年以来单日跌幅最高纪录。 6.5 小时之内，纽约 股指 损失 5000 亿美元，其价值相当于美国全年国民生产总值的 1/8 。这次股市暴跌震惊了整个金融世界，并在全世界 股票市场 产生 “ 多米诺骨牌 ” 效应，伦敦、 法兰克福 、东京、 悉尼 、香港、新加坡等地股市均受到强烈冲击，股票跌幅多达 10% 以上。股市暴跌狂潮再西方各国股民中引起巨大恐慌，许多百万富翁一夜之间沦为贫民，数以千计的人精神崩溃，跳楼自杀 。 这一天被金融界称为 “ 黑色星期一 ” ，《 纽约时报 》称其为 “ 华尔街 历史上最坏的日子 ” 。





第二件重头大事，是 1988 年 11 月美国第 41 任总统选举产生，当时的美国是经过了 8 年的里根总统的“繁荣昌盛”，日子过得非常美好滋润，但却在 1987 年底爆发了股灾，所以举国上下对下任总统的议论都达到空前踊跃，两党的争夺和宣传都把社会感染出非常浓郁的政治氛围。









众所周知，经济是基础，政治反作用于经济，美国这两件正是经济和政治领域的大事。电影非常成功地营造出当时 1988 年 10 月的美国社会气氛，很能够抓住时代感，家人餐桌上会频繁讨论政党的纲领和对各阶层的影响，超级股灾之后的经济衰退凸显了社会的散漫和松懈，人与人的社会关系也趋向疏远和冷漠……说白了就是一股资本主义国家经济萧条的景象。大家都尝试在挣扎中寻找着安稳的状态，脑洞大开的人可能都会想到“破坏一切后，新的重建才会出现”——这当然就和电影《死亡幻觉》不停暗示的主旨不谋而合。







