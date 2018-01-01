<美国>《死亡幻觉》：脑残VS不脑残

这部十六七年前的科幻电影，一直被影迷堪称“最烧脑的电影”之一，这也成就了它成为我2017年看的最后一部电影，也成就了我2018年第一篇影评。
此刻的我精神恍惚，头脑浑浊，因为昨晚2017-18的跨年夜，我是失眠的——可能是12月31日的白天我一直处在游戏中，可能是我还耿耿于怀一年前的当天我是怎样度过的，可能我还在埋怨在电视上看悉尼的跨年烟火多么的不过瘾，当然，也可能是踏入2018后我给广州的家人打了个祝福电话，也可能是我在2017过得太好从而对来年期待值太高了，还可能是我还在迷茫中寻找着2018年我需要的各种答案。
我们都知道失眠很痛苦，往往都不知道自己为何会失眠，精神很绷紧、很焦虑、很疑惑……久而久之，都说不清哪个是因、哪个是果了。
《死亡幻觉》的男主角Donnie Darko比我严重多了，他一直有轻度贫血精神病和梦游症，电影一直以他为视角，陈述着也许连他自己都说不清的故事，看完整部电影后，我是极度不舒服的：
我感到很混乱，因为电影把Donnie的现实生活和不定时的幻觉完全扭缠在一起推进，大耳朵兔子是不是闪现，Frank的名字在不同场合重复出现，蓝蓝的瞳孔在恐惧中放大，都令我头脑一直膨胀；
我感到很疑惑，因为电影硬生生地嵌入了一套不知从哪里弄来的“伪科学理论”，乱七八糟的诠释，很有天马行空地把很多元素拼凑起来，然而这些元素都在电影中有重现，让人感到一切都很陌生，充满不稳定感；
我感到很自虐，因为电影一次又一次地制造着各种意外事件，却又总有着理所当然的合理逻辑，学校的水管爆裂、本土作家的家里被烧、甚至连天空掉下来了个飞机引擎……既在控诉这社会和人们，却又在自毁式地救赎他们。
其实，一部烧脑的电影，绝不仅仅在于它的混乱、疑惑、自虐，而是在于它能够令影迷情不自禁地尝试拨开谜团，并一次又一次地这样做着。
对于这部经典的烧脑电影，网上都有大量的剧情分析和疑团破解，我远没有人家写得好，大家就自便搜索好了。我想了两天，我就从“1988年10月份”这个时间概念入手理解电影的背景时代，我搜索资料得知这个时间先后美国有两件重要大事——分别是美国大股灾和美国第41任总统选举。
从资料所得，美国在1987年10月爆发超级大股灾，百度百科记载如下：
1987年10月19日，星期一，华尔街上的纽约股票市场刮起了股票暴跌的风潮，爆发了历史上最大的一次崩盘事件。道·琼斯指数一天之内重挫了508.32点，跌幅达22.6%，创下自1941年以来单日跌幅最高纪录。6.5小时之内，纽约股指损失5000亿美元，其价值相当于美国全年国民生产总值的1/8。这次股市暴跌震惊了整个金融世界，并在全世界股票市场产生“多米诺骨牌”效应，伦敦、法兰克福、东京、悉尼、香港、新加坡等地股市均受到强烈冲击，股票跌幅多达10%以上。股市暴跌狂潮再西方各国股民中引起巨大恐慌，许多百万富翁一夜之间沦为贫民，数以千计的人精神崩溃，跳楼自杀。这一天被金融界称为“黑色星期一”，《纽约时报》称其为“华尔街历史上最坏的日子”。
第二件重头大事，是1988年11月美国第41任总统选举产生，当时的美国是经过了8年的里根总统的“繁荣昌盛”，日子过得非常美好滋润，但却在1987年底爆发了股灾，所以举国上下对下任总统的议论都达到空前踊跃，两党的争夺和宣传都把社会感染出非常浓郁的政治氛围。
众所周知，经济是基础，政治反作用于经济，美国这两件正是经济和政治领域的大事。电影非常成功地营造出当时1988年10月的美国社会气氛，很能够抓住时代感，家人餐桌上会频繁讨论政党的纲领和对各阶层的影响，超级股灾之后的经济衰退凸显了社会的散漫和松懈，人与人的社会关系也趋向疏远和冷漠……说白了就是一股资本主义国家经济萧条的景象。大家都尝试在挣扎中寻找着安稳的状态，脑洞大开的人可能都会想到“破坏一切后，新的重建才会出现”——这当然就和电影《死亡幻觉》不停暗示的主旨不谋而合。
在这样的大历史背景基础上去理解电影营造出来的各种混乱、不安稳、疑惑、焦虑、甚至天马行空的理论，就变得一切都如此合理并富有逻辑了——脑残不脑残，就看你怎样切入这部电影。@妖夜
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