除了《蚁人2》, 今年还有4部超级英雄电影不容错过

到目前为止, 对超级英雄电影来说2018无疑是令人惊叹的一年。开年伊始《黑豹》就证明了, 种族多样性正在成为好莱坞的潮流, 实际上这部电影也给曾经相当陈旧的超级英雄世界带来了一个可喜的变化。

然后，漫威推出了另一部破纪录的革命性电影《复仇者联盟: 无限战争》,这部电影欢闹而又感人。在灭霸打响手指不久之后, 乔什·布洛林又在备受期待的《死侍2》中主演了另一个超级英雄角色电索.

再然后，我们等来了《超人总动员 2》,这不仅是一部了不起的动画电影, 而且也是一部了不起的超级英雄电影。而现在, 我们将看到失踪许久的蚁人携《蚁人2：黄蜂女现身》归来, 在经历了《无限战争》最后出人意料的沉重结局之后, 这也不失为一个令人惬意的喘息机会.

今年已经上映了许多超级英雄电影, 但这一年还没有结束。上半年漫威大显神威, 接下来索尼和 DC 也将大放光彩, 因为《毒液：致命守护者》和《海王》将在今年晚些时候公映。

除了《蚁人2：黄蜂女现身》, 今年还有这4部超级英雄电影不容错过.

《毒液：致命守护者》 (2018)

今年夏天有两部超级英雄电影,《超人总动员 2》和《蚁人2：黄蜂女现身》。虽然它们没有让我们失望, 但紧接下来即将上映的这一部超级英雄能否到达预期就不太好说了。

《毒液：致命守护者》由极富才华的汤姆·哈迪主演，配角演员也相当耀眼，包括米歇尔·威廉姆斯、里兹·阿迈德。

但是, 索尼在超级英雄电影方面忽高忽低的制作水准令人担忧。就说蜘蛛侠电影, 从托比·马奎尔到汤姆·赫兰德, 起起伏伏历经了高潮和低谷。

《毒液：致命守护者》第一支预告片并没有得到粉丝的积极反响, 许多人指摘汤姆·哈迪 "有趣的" 美国口音和毒液的欠缺。不过, 第二支预告片知错能改, 我们得以看到更多毒液的镜头和更多动作场面。

《毒液：致命守护者》定于10月5日北美上映。

《蜘蛛侠：新纪元》 (2018)

虽然大多数人知道彼得·帕克是蜘蛛侠, 但许多人可能不知道有另一个版本的蜘蛛侠很快就要出现在大银幕上了。

迈尔斯·莫拉莱斯是终极宇宙的蜘蛛侠, 以其为主角的动画电影将于今年12月14日上映。

观众可能也不知道, 这是菲尔·罗德、克里斯托弗·米勒在他们被《游侠索罗: 星球大战外传》剧组解雇后开发的项目.

考虑到菲尔·罗德、克里斯托弗·米勒对这个项目的激情投入, 希望这部蜘蛛侠动画电影能够重回他们的最佳状态。

这部电影还拥有耀眼的配音演员阵容，包括海莉·斯坦菲尔德、马赫沙拉·阿里。

虽然它可能不会创下创纪录的票房成绩, 但希望它能赢得粉丝们的充分支持。

《海王》 (2018)

海王曾一度是超级英雄电影粉丝之间广为流传的笑料，但在观众有机会看到这个角色出现在《正义联盟》中之前, DC趁机宣布了这部电影.

而且杰森·莫玛的表现证明了, 海王这个一贯被观众视为跛脚货色的二流角色值得制作一部独立电影。

DC 似乎已经从此前急于求成的失败电影中得到了教训, 从预告片来看, 《海王》似乎将带给观众一次有趣而奇异的海底冒险之旅。

再看温子仁主导不同电影系列的成功经历, 你会发现《海王》交给他相当让人放心。温子仁不仅制作了《电锯惊魂》系列, 导演了前两部《潜伏》电影, 而且把《招魂》系列及其衍生电影变成一个成功的扩展宇宙, 还执导了票房最高的《速度与激情》电影。

《海王》将于12月21日上映。

《漫威崛起：秘密勇士》 (2018)

《漫威崛起：秘密勇士》是另一部可能许多粉丝还不知道的动画电影。这部电影将于今年年底在迪斯尼频道上映。

令人遗憾的是, 《漫威崛起：秘密勇士》没有大肆宣传, 因为这部电影强势集结了一群女性超级英雄, 包括蜘蛛格温, 松鼠女孩, 和爱国者。

只有等到明年的《惊奇队长》, 我们才能在大银幕上看到一部由女超级英雄领衔的漫威电影。

相比其他即将亮相的新项目, 《漫威崛起：秘密勇士》可能缺乏主流吸引力, 但这并不意味着它应该被忽略。它很可能成为今年最受欢迎的超级英雄电影之一。