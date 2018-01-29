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《快乐猎杀》：请跑过我的子弹

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2018-1-29 2:20:58

小成本惊悚片，大逃杀一类的电影，但是呈现出的效果很一般。得分也不甚高，算是个小众片。个别场景还可以，比如用刀子激发散弹枪的子弹、对酒精过度依赖造成的幻觉、最后被杀死的时候对着墨西哥黑帮大笑等，能够给人留下较为深刻的印象。其实剧本不错，只是本片展现的叙事性不够，不够跌宕起伏，不够紧张，不够刺激，影片的进度在男主一身，所以有时候显得节奏慢。男主如同开了挂，在和镇民的博弈中总是死不了，有些夸张。

 

剧情：美国人Warren在军队接受过一段时间的训练，现在他吸食毒品，又有严重的酒精依赖，发病时会出现幻觉。一天，接到一个陌生人的电话，前妻被杀墨西哥，留下的一个孩子可能是他的，于是他决定跨越边境，去墨西哥。汽油耗尽的时候，他停在了一个叫贝德福德平原的小镇，被貌似好心的Steve夫妇邀请到家里畅聊。这个小镇以围猎为传统，时过境迁，群兽消失了，但这个传统保留了下来。

 

不久，他被镇民缚了起来，同时被捆绑的还有其他4个旅客。镇民们集合，警长开始作为主持人发表一年一度的狩猎活动，狩猎可以使镇民们更加团结，这是他们猎杀旅客的出发点。被杀的旅客会被做成模型。5个旅客开始在小镇外的平原上跑去，三队镇民组成猎杀小组进行“狩猎”。Steve妻子轻视了Warren，拿狼牙棒就干，被Warren从车上拽下摔死，Steve撞车昏迷。

 

其他旅客先后被猎杀，只有Warren在逃。Steve醒来后发狂，杀死了一个镇民，逃跑，原来他曾经是个被猎杀者，现在加入了镇子，但内心总有不平之气，更主要他要为妻子报仇。警长带儿子追到了Steve，却都被Steve干掉。警长似乎是狩猎行动的始作俑者与精神指引者，他死后甚至有镇民微笑。

 

Warren几次身陷险境，杀死了几个跟踪的镇民，不料在边界处的隧道中被Steve追上。大意的Steve燃起照明弹，又给Warren酒喝，却被Warren喷火烧死。Warren终于来到墨西哥，打电话时被一枪击倒，随后几个墨西哥黑帮围过来。Warren或许意识到自己先前那么拼命，但终究难逃一死，不如死得豪放一些，就对黑帮几个大声嘲笑，被补枪而死。

 

 

快乐猎杀 (2017)

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快乐猎杀/Happy Hunting(2017)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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