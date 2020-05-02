《唐人街探案》：悬疑破案网剧

陈思诚监制。12集，3个故事，每4集一个故事。每个故事的质量还挺高。看得出主创的野心和诚意，不是电影的翻拍也不是纯衍生作品，而是与几部唐探电影都互有关联，作为网剧来说真的挺惊喜的。剧集本身的情节和悬念设置，紧张氛围把控等也都十分到位。现场，在空间内捕捉细节错漏，利用敏锐的嗅觉分析案件的破绽，找出真相，林黑犬的特点和风格比秦风更明显。插在探案中的喜剧和爱情元素也能冲淡紧张的气氛，放在泰国背景下能发挥的尺度更大也更吊诡。质量不错的网剧。

故事1《曼陀罗之舞》8分：阿水、阿温、迪娜、查雅是关系很好的高中四姐妹。长大后，四人先后遭遇灵异事件。阿水在午夜披头散发上了顶层，跳了一段舞然后跳楼自杀。阿水丈夫秦俊向警方反应阿水经常说听到经诵声。之后阿温被人从火车站台推下，差点被撞，脖子还莫名其妙被无形的手掐出手印，也向警方反应听到经诵声。迪娜和查雅也都遭遇过灵异。

唐仁的徒弟林默配合曼谷警方调查案件，他天生嗅觉灵敏，渐渐发现四姐妹关系中的不正常。阿水是最有钱的，四人约考曼谷大学，由于阿水感冒，也传染了其他三人，所以她们三人怨恨她，经济上的不平衡更让她们难以释怀。阿温提议整一整阿水。阿水的死讯还是震惊了迪娜和查雅，阿温和秦俊的关系逐渐让迪娜觉出事情的不一般。

（以下剧透）



林默经过调查揭露了谜底，原来阿温本来就嫉妒阿水，嫉妒她的成绩好、经济好，所以私下和秦俊相识，引他出轨。两人设立害死阿水，在顶层跳舞的其实是阿温，她在下午躲在柜子里混进阿水家里。阿水被秦俊丢下天台，继承了她的财产，和阿温共有。迪娜和查雅被阿温利用，一起演戏，迪娜发现内幕后私自敲诈阿温，被阿温推下楼摔死，迪娜后来为警方作污点证人。阿温和秦俊坐飞机逃走，还是被林默拦了下来，接受法律的惩罚。

故事2《玫瑰的名字》8分：林默做私人侦探之前其实是一名事发现场清道夫，打扫事发现场的痕迹，把尸体伪装成自杀等等。他的主人是“笑脸”。笑脸的犯罪套路是：利用美女IVY勾引富翁，婚后用杀手杀死富翁，再用清道夫清除痕迹，最后让lvy继承遗产。林默一度怀疑ivy，不过ivy竟然公开宣布放弃继承遗产，令林默动了真感情。

（以下剧透）



他调查发现笑脸可能在警局，负责管理档案的汶颂走进了他的视野，在警局林默诱使汶颂承认他就是笑脸，汶颂当着众多警察的面自杀，死前告诉林默“我们都是一类人”。林默去找受伤住院的ivy，却发现ivy已走，还从医生嘴里得知ivy已经怀孕2个月。随后新闻报道，富翁的遗产将由未出生的孩子继承。林默恍然大悟，原来ivy是笑脸，他和汶颂都是因为爱情而被利用的棋子。

本案还穿插一个枝节：林默小时候被妈妈塞进柜子，随后妈妈被人杀害，他只看到凶手手边纹的Q字，还闻到特殊的香味。长大后的林默一直研究化学用品，希望配出那种香味，他还成了鹿鸣中学的一名化学老师。凶手Q到底是谁？