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十年之后，再看简南俊

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2019-6-29 11:30:38


简南俊是电影《一一》的男主角。


十年之前，我曾写下对于电影《一一》的感悟。在那篇文章中，我是这样描述简南俊的：

 

他是一个复杂的人。在社会上，他有一份体面的工作；在家庭中，他有着一男一女，是符合中国传统的美好家庭。但是，他并不快乐。他的这种忧郁来源于对于社会虚伪的一种不满，对于自身生活的一种无奈。他不喜欢别人支配自己的生活，从而错失了自己的初恋女友。最初我对影片的感慨便来自他的爱情，那种“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”的爱恋，给人一种“无可奈何花落去”的痛感。就算他的心没有死，但是生活送来的却是面目全非的叹息。他的身上凝结了一个中年男人的对于生活的一种态度。他是在尴尬的社会角色、家庭角色以及感情角色中无力的周转。

 

十年之后，再看这部电影，对于简南俊的一些体会便发生了变化。这种变化来源于对人生不同阶段的感悟。



十年之前的我，更多如文章所说，我看到了他对于初恋的一种纠结，看到了他在爱情中的无奈。他与妻子所说的那一段感慨：你不在的时候，我有机会过了一段年轻时候的日子，本来以为说我再活一次的话，也许会有什么不一样，结果，还是差不多。只是突然觉得，再活一次的话，好像真的没那个必要，真的没那个必要。

 

十年之后，对于同样的一段话，换一个角度来看，这里并不是特指爱情，更多是对人生的一种感悟。这种感悟来自简南俊对于生活本质的理解。

 

生活的本质是什么？

 

是一段段普通而平凡的日子，是一天天重复而单调的生活。生活有意义，或者没有意义，都是我们自己定义的。我们的生活就是在爱情、事业、生活中不断地切换角色，然后不断地在各种问题面前疲于应对。经历的多了，体会的多了，随着年龄的增长，也就看明白了一些。而生活的本质，大概如北岛的一首诗。他的这首诗非常出名，就一个字：网。

 

十年之后，我更关注简南俊的“事业”。尽管影片中着墨不多，但是一叶知秋，几段画面就能还原出中年男人在整个职场的精神状态。

 

他和大学同学一起开公司，然后一起应对投资危机。当他们的经营理念出现分歧后，他由于讨厌商业社会的虚伪便选择了逃避。虽然电影中的处理方式偏重理想化，但是逃避带来的无奈感表现的特别有感染力。

 

是什么带来了这种无奈感？


 

就如简南俊所说：做的都不是自己喜欢的事，怎么会快乐呢？

 

十年之后，重新来写简南俊，应该是这样的一段话：

 

他是一个复杂的人，也是一个简单的人。所谓的复杂是外在表现，而简单则是他的内心。他有身份，有儿女。他曾经想摆脱生活，但是在看透生活的本质下选择了继续生活。所谓的爱情、事业、生活很重要，但也不重要。因为人生无论怎样度过，到头来都有一种无力的宿命感。我们只有认识它，理解它，接受它。作为中年男人，他并不是感到无力，而是不知道如何走出这种困局。

 

好的电影，就是能在不同的时间段去品味，然后有不同的感悟。不知道十年之后，我还会有什么样的体会？

 

后记：

 

2007年6月29日，这部电影的导演杨德昌去世。12年后，我想用这段文字表达一下对他的敬意。

 

杨德昌说过，从文化角度审思，儒家文化并不鼓励创新，于是中国人不擅长找答案，而通常是等别人告诉我们答案。所以，他的电影更多像一面镜子，将我们看不到的地方展现给我们。他用富有思辨又不失哲理的台词，用色彩冷峻而精致的画面，剖析都市人的精神世界，让每一位观者自己去寻找答案。

 

逝者已矣,生者如斯。

 

想看旧文：http://i.mtime.com/chuanwei/blog/2022030/


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