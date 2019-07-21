Hey，EV，编号0226

公元后2025年

落日余晖，杂草丛生，破败的玻璃电梯间碎了一地夕阳。

编号0226战警杀完一天的丧尸瘫倒角落，身上制服虽有裂口，血迹斑斑但难盖她左臂的三星徽章，熠熠生辉。

正当电梯快合上时又被打开，进来两个卫兵携夹着一位需净化的初级感染者走进电梯。

“军长好！”俩卫兵异口同声。

站她身边西装革履的男子右手推了推太阳镜摆了摆手示意卫兵们往边上挪点。

西装男子左手搭着她的肩轻拍着关切地问道：“好点了吗？”

“嗯”她抬头看了身边男子一眼，正当眼神扫过卫兵和感染者落下之时风驰电掣般猛然抬起定定看住感染者。

虽然逆光，衣衫褴褛，双手手铐，脸部还被戴着防撕咬金属面具但她认得他，化成灰也忘不了的那双眉目，背着他们丧尸战争爆发前一起买的巴宝莉的斜挎包，虽然帆布破旧金属也掉了漆。

灰色长裤，白色球鞋，还是没改穿衣风格。

当时英俊又风光的他，如今伛偻而奄奄，因被感染时不时还微颤着身体，夕阳柔软温柔地洒在他身周形成一道光圈宛若堕落天使。

“认识？”西装男子问。

她迟疑了一会说道：“不认识”

但眼神还是没办法从他身上挪开，眼角的泪光也出卖了她。

“那就处理了吧！”西装男子威严而不可抗拒，俩卫兵为之一振。

“可他还有救……”她心生过往。

“你还爱他？”

“恨多一点”她妥协了。

“那不就得了，照我说的做！”

“是，长官！”俩卫兵应声敬礼。

电梯到达总部大楼负一层门已打开，西装男子搀扶起她往电梯门外走去说着动听的话：“亲爱的，你也累了一天了，赶紧回家换身干净衣服，晚上你想吃什么……”

可她什么都没听进，忍不住回头看他，心里默默问自己：

“我还恨他吗？”