歌海精嗨：（17）静安寺这扇门背后，竟藏了1.2亿改造的远东第一乐府！

静 安寺这扇门背后，竟藏了1.2亿改造的远东第一乐府！





百乐门，





在上海无人不知，无人不晓。





她曾被誉为 “远东第一乐府” ，





是老上海时代富人阶层的交际场所。





无数绅士名媛层在这里停下脚步，





留下了他们歌舞升平灯红酒绿的摩登生活。





在沉寂了80年后，





这栋静安寺背后的名贵交际场所再度复兴，





你肯定听说过百乐门，





但你未必知道这扇“门”的背后......





外人眼中的她，高贵又奢华，





当我们再度踏进这扇门，





更多的是寻觅到一种 全新潮人夜生活方式 。





360°豪奢环幕KTV包房、升降式Live House演出、绝美少帅舞池，





不止是上流人士的享乐之地，潮咖也可以嗨翻一整夜！





百乐门的谐音是Paramont Hall，英文原意是“胜过一切的建筑”。拥有 远东首个弹簧地板舞池、绝美玻璃舞池、首支华人组建的爵士乐队、U字形经典回马廊 ……百乐门创下的一系列传奇，使得静安寺一带成为了老上海“十里洋场”西端的核心区域。





在经历了3年，花费1.2亿投资的修缮后，这个曾经的“ 远东第一乐府 ”越发地雍容华贵起来。你肯定听说过百乐门，但你未必知道真正跨进过这扇“门”，未必知道这扇门的背后，是怎样的 复古又摩登，怀旧又时尚。













3700平米，Art Deco艺术风格重现海派摩登夜生活





四扇平开门的设计，暗含着设计师“方便情侣挽手进出”的独具匠心。身穿旗袍的礼仪小姐巧笑嫣兮，仿佛一下子就把人带到了那个歌舞升平的老上海。





进入大厅后，顶部 埃及进口水晶 打造的“元宝形状”吊灯 ，南非进口安哥拉棕 和 马达加斯加进口蓝翡翠大理石 铺设的Art Deco风格大厅地板，中西融合。













楼梯：拾级而上的优雅复古味





老上海时代的达官显贵、商贾贵人、名媛名流们，都曾经沿着这座由 土耳其进口的索菲特金大理石 铺设的楼梯拾级而上，留下他们举手投足间的风范，留下她们风姿绰约下的倩影。





百乐门的弯形楼梯，被历史保护建筑部门定为“特别保护”。





两边的墙上，正悬挂着老上海时期的历史建筑照片和油画，一路细细看过，你的思绪也会不由得跟着穿梭到过往。





极富历史底蕴的百乐门logo，就藏在每个看似不经意的细节之中。









黄铜电梯指针：复古的时光印记





电梯厅内，最吸引人的莫过于这个 纯铜开模定制 的指针楼层指示牌，指针会随着楼层的变化而移动，不经意间流露出时间的复古印记，使得这里更有了上世纪三、四十年代的复古气息。





马达加斯加进口蓝翡翠大理石铺设的电梯厅地板，与身着旗袍的到访者相映成辉。那个年代的奢华，就在这里复苏。





















意想不到的专业LIVE HOUSE演出场地





（向右滑动哦）





来到二楼的演艺大厅，你肯定不会想到，这里早已摇身一变，成了一个专业的LIVE HOUSE演出场地。 这里更可以举行包场活动，公司年会、品牌发布会、电影发布会等都是绝佳承办地。





升降式舞台、可开合LED屏幕，专业流行歌手与乐队的演出 ……时下年轻人都会喜欢的 潮流元素 ，却在这个 海派复古气氛 十足的空间里，被演绎得淋漓尽致。









只有在百乐门才能找到的同名款香槟





这里还是一个精致的鸡尾酒吧。





你大可以在这里，点上一杯新潮鸡尾酒，或欣赏台上现代乐队的演出，或与朋友聊聊天， 这种海派复古和时尚潮流相冲撞 的神奇感受， 只有在百乐门才能感受到。





这里的调酒师都有着8-15年的从业历史，曾在外滩周边酒吧或是五星级酒店工作过的履历。所以调酒水平自然不在话下。





我们在这里发现了一瓶 只有在这里才能找到 的，名为 “百乐门1933”的同名款香槟 ，来自 著名的黑桃A酒庄 ，和 黑桃A香槟 产自同一条生产线。瓶身上独一无二的百乐门Logo，仿佛正诉说着印刻于此的百乐门历史……





12月31日，百乐门LIVE HOUSE更是会有一场 新年狂欢倒计时派对 ！不仅有 知名乐队的现场演出 ，还邀请了 著名DJ现场表演 ，让你在这 复古与EDM的奇妙化学反应 里，迎来新年的到来。





LIVE HOUSE





营业时间：20:00-02:00





人均：200元









二楼：“查理卓别林”圆厅





而位于二楼的这个圆厅，被命名为“查理卓别林”圆厅。当年，乘坐游轮进行环球旅行的著名喜剧大师卓别林先生两次到访上海，都到百乐门舞厅跳舞。





当年美式Club低调中不乏奢华的气质在这里得以重现，黑色的真皮沙发更是高端纽约高级俱乐部的标配。



