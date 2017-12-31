读海精朗：（26）2017 大总结





2017 大总结（ 太精辟了 ）





2017，





这一年，我明白了





生下来活下去，





生活不容易。





人活一回，





别总想着为谁活，





谁又能为你活？





好好爱惜自己，





别再累死累活！





因为这世上只有一个你自己。





这一年，我明白了





无论你多么善良，





都被人说长道短。





人难做，





别人嘴里的善人更难做。





所以，也就懂得随心而活了。





他人想算计，就由他伤脑筋。





不理是非，才轻松快乐，





不惧畏言，才心安理得 。





这一年，我明白了





生活是开水，不论冷热，





只要有适合的温度就好。





生活是口味，不论酸甜苦辣，





只要有适合的口感就好。





每个人过的都是自己的生活，





与他人无关，





自己快乐比什么都重要！





这一年，我明白了





感情，不能敷衍；





人心，不能玩弄；





缘分，不能挥霍。





把情当情，才有真感情；





平等互爱，才有真人心。





这一年，我明白了





日久不一定生情，





但一定能够见人心。





人与人之间亲近与否，





除了血缘外，





还在于是否交心。





真心对待朋友，





一定会收获珍贵的友谊。





这一年，我明白了





生命无常！





年龄越大，日子越来越少。





看着周围一些熟悉的人离开，





让我更加懂得珍惜当下，





用心过好每一天。





这一年，我明白了





命里有时终须有，





命里无时莫强求！





不用去羡慕别人，





时常想想自己所拥有的，





才发现，





自己也过的很好！





这一年，我明白了





人，其实不需要太多东西，





只要健康的活着，





真诚的爱着，





也不失为一种富有。





想不开，就不想，





得不到，就不要，





难为自己，何必呢！





生活没有十全十美，





简单就好；





人生没有十全十美，





快乐就好！





这一年，我明白了





人的一生，





最大的成功，





莫过于婚姻的成功；





最大的幸福，





莫过于家庭的幸福；





最重要的理解，





是夫妻间的理解；





最不容忽视的关心，





是夫妻间的关心。





百年修得同船渡，





千年修得共枕眠。





只有夫妻，





才是相互陪伴着走完一生的人。





要好好珍惜彼此的夫妻之情，





携手相伴到老。





这一年，我明白了





家庭，





有爱了，就是港湾；





不爱了，就是牢笼。





金钱，





花费了，才有价值；





存着了，就是数字。





人生，





用心了，才是生活；





不用心，就是活着。





时间，





珍惜了，就是黄金；





虚度了，就是流水。





挣干净钱，过安稳日，睡踏实觉，





是人一辈子最大的福气！



















