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《像素大战》:天马行空打游戏

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2018-1-2 21:45:26

连像素都能搬到银幕，不得不感叹好莱坞可以把任何东西拍成电影。21世纪某天，神秘外星人突然入侵地球。奇怪的是外星人全部以20世纪80年代所流行的像素电子游戏形象出现，凡是被它们碰过的物体、人类无一例外都被像素化。现任美国总统威尔·库珀（凯文·詹姆斯 Kevin James 饰）深感事态严重，连忙电话叫来的当年极为擅长街机游戏的玩伴山姆·布伦纳（亚当·桑德勒 Adam Sandler 饰）。在另一个怪鸡朋友勒德洛·莱门梢夫（乔什·加德 Josh Gad 饰）的指点下，他们似乎明白了外星人的目的。入侵接二连三袭来，这群大男孩找来曾经的死对头埃迪·普兰特（彼特·丁克拉奇 Peter Dinklage 饰），联合与伪装成游戏的外星人们展开3D像素大作战。 

 

原来1982年，山姆与埃迪参加角逐的电子竞技大赛录像被美国航空局发到太空。被外星人视为宣战视频，外星人便设计了大蜈蚣、吃豆人、大金刚游戏到地球，人类必须三局两胜才能活下来，否则外星人将会毁灭地球。就这样，落拓的山姆、勒德洛、埃迪和出糗总统库珀一起玩起了现场版的街机游戏，担任拯救地球的重任。当然，在像素大战中还有美女相伴——出入白宫的离异中校维奥莱特，山姆与她从互损到互爱。

 

 

6.8 

像素大战 (2015)

影评(139)

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像素大战/Pixels(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8027043/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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