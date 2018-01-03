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《英伦对决》：非典型性成龙

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2018-1-3 21:43:12

本片是近几年成龙大哥参演的片子中得分最高的一部，也是评价较高的一部。一改成龙大哥以往的影片风格，少了幽默打斗，多了一些沉稳，成龙的表演越看越有张力。大哥虽然擅长功夫喜剧，但本片的打斗很是冷静、沉稳，没走以前功夫喜剧的路子。也许因为本片导演是澳大利亚人，导演多次对大哥说：“你不是Jackie Chan，你是一个痛失爱女的老人，一个60多岁的老人。”因此大哥藉本片向我们展示了精彩演技，可以称之为“非典型性成龙”。

 

本片改编自小说《中国人》，想了解更多内情的可以看原文。本片梗概：

爱尔兰共和军试图重新统一爱尔兰，因此被英国政府视为恐怖分子。在一次匪徒炸银行的空袭中，关玉明（成龙）的女儿被炸死，于是关多次上访，希望得到罪犯的名字。北爱尔兰副部长莱姆·汉尼斯以前在爱尔兰共和军阵营，现在转投英国政府，仍然不免首鼠两端、左右逢源，但他最希望保住的是自己的高官厚禄。关三番五次找到莱姆，希望从他这里得到一些信息。

 

莱姆却躲避关，以致两方发生了不少打斗，但关只是打伤莱姆的保镖，并不杀死他们，因为他们不是杀死女儿的凶手。莱姆的情人是匪徒之一，从莱姆嘴里套走了一些情报。还有莱姆的妻子因他没有救大舅子而怀恨在心，于是和外甥私通，外甥不小心把情报散播给妻子，妻子又转达给匪徒。再加上莱姆以前曾经是共和军的高官，所以英国政府并不特别相信他。

 

关通过调查，也得到匪徒们的名字。在最后的混战中，抢先英国政府杀死了那些匪徒，为女儿报了仇。莱姆为了自保，派外甥杀死妻子，并处决一个恐怖分子，但他与情人相会的照片被关偷拍，并传到网上，他的前途也完蛋了。

 

关完成了复仇，和爱慕他的女士林（刘涛）相守。英政府被关始终不放弃的精神打动，也没有处决关。关的身世比较特殊，曾参加越战，受过美国军队特殊训练，之后滞留越南。越南发生民族主义排华，关便携妻女坐船逃离，不幸遭遇泰国海盗，两个女儿被杀，妻子生下三女儿后也死去，关此后便以难民身份辗转来到英国。他的亲人只剩下一个女儿，所以女儿被害后他的痛苦是可想而知的，一定要拼死报仇。

 

 

7.4 

英伦对决 (2017)

影评(63)

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英伦对决/The Foreigner(2017)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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