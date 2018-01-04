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《摔跤吧!爸爸》：温馨励志片

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2018-1-4 1:15:41

本片是温馨励志片，现象级电影，取得了较高的票房。楼主沉浸在观影中，最后的决赛阶段竟不知不觉泛出泪光。体育类电影本不易取得欢迎，何况本片又是冷门的摔跤。最后的决赛，拍得高潮迭起，让观众聚精会神，大受感动。看完本片，楼主却对摔跤产生了一定的兴趣，原来摔跤的得分点有这么多讲究。饰演爸爸的阿米尔·汗很敬业，首先完成了19岁的戏，然后疯狂增肥，一个月时间变成了体重194斤的55胖大爷，拍完老年戏后，又用5个月的时间疯狂减肥，回去拍29的戏！所以：为什么要这么折腾自己？直接拍完29再拍55不就好了？阿米尔说：那样我就没有动力瘦回去了！

 

印度国情和中国不同，女性地位极为地下，本片基于真实事件改编，爸爸鼓励女儿从事摔跤事业的举动促使更多印度女孩练习摔跤。

 

剧情：马哈维亚（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）曾经是一名前途无量的摔跤运动员，由于家人的反对和生活所迫，放弃了职业生涯，他最大的遗憾就是没有能够替国家赢得金牌。马哈维亚将这份希望寄托在了尚未出生的儿子身上，哪知道妻子接连给他生了两个女儿，取名吉塔（法缇玛·萨那·纱卡 Fatima Sana Shaikh 饰）和巴比塔（桑亚·玛荷塔 Sanya Malhotra 饰）。让马哈维亚没有想到的是，两个姑娘和男孩子打架时展现出了杰出的摔跤天赋，让他幡然醒悟，就算是女孩，也能够昂首挺胸的站在比赛场上，为了国家和她们自己赢得荣誉。 

 

就这样，爸爸对吉塔和巴比塔进行了魔鬼训练。此举招致了同村人的冷嘲热讽，但这些都不能改变爸爸的决心。两个女儿也不能理解爸爸，知道同龄人告诉她们，如果不变得更优秀将会过上早结婚，相夫教子，与锅碗瓢盆打交道的低贱生活。她们开始努力训练，逐渐参加一些比赛，并夺得冠军。影片的重心放在吉塔身上。吉塔夺得全国摔跤冠军，进入国家体育学院。在这里，没有爸爸的训练，她接受了城市的生活方式，留长发、染指甲，不节制饮食。回家后与爸爸发生矛盾，她坚持认为教练教给她的方法没错。

 

很快，吉塔就在大型比赛中多次失败，她开始向父亲道歉。父亲依然指导他，根据她的特点让她以攻为主，而教练却让她以守为主。为此教练视爸爸为仇敌。吉塔根据爸爸的点拨，杀入国际赛四强。印度从未在英联邦联赛中获得冠军，爸爸则把希望寄托在了女儿身上。在爸爸的指导下，杀入二强。最终的冠亚军之争时，教练却使人把爸爸锁起来了，吉塔回忆以前爸爸的教诲，拿下了制胜一局，为国家赢得了金牌，刷新了印度的摔跤竞技历史。

 

 

8.5 

摔跤吧！爸爸 (2016)

影评(150)

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摔跤吧！爸爸/Dangal(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8027164/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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