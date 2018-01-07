诗海精吟：（42）唐诗、宋词、元曲10大巅峰之作，大境界，真情怀！

以 下唐诗和宋词十大名作排行榜，是武汉大学文学院教授王兆鹏面向海量作品，根据历代选本、评点资料等数据，定量分析而来的结果，反映的是千年跨度、大浪淘沙之下最受欢迎的作品。元曲十大名作排行榜，则是对元曲颇为喜好、颇有研究的新浪博客网友@保定路过所排。





唐诗10大巅峰之作









——10——





蜀道之难，难于上青天









《蜀道难》 李白









噫吁戏，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天！





蚕丛及鱼凫，开国何茫然！





尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。





西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。





地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连。





上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。





黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。





青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。





扪参历井仰胁息，以手抚膺坐长叹。





问君西游何时还，畏途巉岩不可攀。





但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。





又闻子规啼夜月，愁空山。





蜀道之难，难于上青天，使人听此凋朱颜！





连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。





飞湍瀑流争喧豗，砯崖转石万壑雷。





其险也如此，嗟尔远道之人胡为乎来哉！





剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。





所守或匪亲，化为狼与豺。





朝避猛虎，夕避长蛇；磨牙吮血，杀人如麻。





锦城虽云乐，不如早还家。





蜀道之难，难于上青天，侧身西望长咨嗟！









全诗回肠荡气，无论是山之高、水之急、河山之改观、林木之荒寂、连峰绝壁之险，皆有逼人之势，其气象之宏伟，境界之阔大，非他人可及。清代诗评家沈德潜盛称：“笔势纵横，如虬飞蠖动，起雷霆于指顾之间！”









——9——





潮平两岸阔，风正一帆悬









《次北固山下》 王湾









客路青山外，行舟绿水前。





潮平两岸阔，风正一帆悬。





海日生残夜，江春入旧年。





乡书何处达，归雁洛阳边。









这首诗写诗人泛舟东行，停船北固山下，见潮平岸阔、残夜归雁而引发怀乡情思，熔写景、抒情、说理于一炉。全诗和谐优美，妙趣横生，乃千古名篇。













——8——





海内存知己，天涯若比邻









《送杜少府之任蜀州》 王勃









城阙辅三秦，风烟望五津。





与君离别意，同是宦游人。





海内存知己，天涯若比邻。





无为在岐路，儿女共沾巾。









此诗是送别诗的名作，无通常送别诗中的悲凉凄怆之气，音调明快爽朗，语言清新高远，内容独树碑石。









——7——





春风不度玉门关









《凉州词·其一》 王之涣









黄河远上白云间，一片孤城万仞山。





羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。









如果把这首诗与中唐以后的某些边塞诗加以比较，就会发现此诗虽极写戌边者不得还乡的怨情，但写得悲壮苍凉，没有衰飒颓唐的情调，悲中有壮，悲凉而慷慨。正因如此，《凉州词》才成为“唐音”的典型代表。









——6——





欲穷千里目，更上一层楼！









《登鹳雀楼》 王之涣









白日依山尽，黄河入海流。





欲穷千里目，更上一层楼！









此诗虽只有二十字，却以千钧巨椽，缩万里于咫尺，使咫尺有万里之势。也道出了站得高才看得远的哲理，令人襟怀豪放。这首诗是唐代五言诗的压卷之作。













——5——





姑苏城外寒山寺









《枫桥夜泊》 张继





月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。





姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。









唐朝安史之乱后，诗人张继途经寒山寺时，写下这首羁旅诗，成为写愁的代表作。









——4——





海天愁思正茫茫









《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 柳宗元









城上高楼接大荒，海天愁思正茫茫。





惊风乱飐芙蓉水，密雨斜侵薜荔墙。





岭树重遮千里目，江流曲似九回肠。





共来百越文身地，犹自音书滞一乡。









柳宗元此诗寄赠四位共患难而天各一方的朋友，“海天愁思”中亦包括身世坎坷、世事莫测、仕途险恶之叹。于丹说，这首诗拥有强大的气魄，是柳宗元辽阔哀愁的体现。









——3——





吴楚东南坼，乾坤日夜浮









《登岳阳楼》 杜甫









昔闻洞庭水，今上岳阳楼。





吴楚东南坼，乾坤日夜浮。





亲朋无一字，老病有孤舟。





戎马关山北，凭轩涕泗流。









此诗是杜甫诗中的五律名篇，前人称为“盛唐五律第一”。













——2——





万里悲秋常作客，百年多病独登台









《登高》 杜甫









风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。





无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。





万里悲秋常作客，百年多病独登台。





艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。









“一篇之中，句句皆律；一句之中，字字皆律”。不只“全篇可法”，而且“用句用字”，“皆古今人必不敢道、决不能道者”。它能博得“旷代之作”（均见胡应麟《诗薮》）的盛誉，是理所当然。









——1——





昔人已乘黄鹤去









《黄鹤楼》 崔颢









昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。





黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。





晴川历历汉阳树，春草萋萋鹦鹉洲。





日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。









唐代诸多诗选，七律部分多以《黄鹤楼》开篇或压卷，是因为这首诗被后世称为“唐人七律第一”，为历代所推崇的珍品。





这首诗在当时就很有名，传说李白登黄鹤楼，有人请李白题诗，他说：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”













宋词10大巅峰之作









——10——





旧时月色









《暗香·梅》 姜夔





辛亥之冬，余载雪诣石湖。止既月，授简索句，且征新声，作此两曲，石湖把玩不已，使二妓肆习之，音节谐婉，乃名之曰《暗香》《疏影》。









旧时月色，算几番照我，梅边吹笛？





唤起玉人，不管清寒与攀摘。





何逊而今渐老，都忘却、春风词笔。





但怪得、竹外疏花，香冷入瑶席。









江国，正寂寂。





叹寄与路遥，夜雪初积。





翠尊易泣，红萼无言耿相忆。





长记曾携手处，千树压、西湖寒碧。





又片片、吹尽也，几时见得？









《暗香》《疏影》都是文学史上著名的咏物词，曾被誉为姜夔词的代表作。张炎在《词源》中说：“诗之赋梅，唯和靖（林逋）一联（指‘疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏’）而已，世非无诗，无能与之齐驱耳。词之赋梅，唯白石《暗香》《疏影》二曲，前无古人，后无来者，自立新意，真为绝唱。”









——9——





千金纵买相如赋，脉脉此情谁诉









《摸鱼儿》 辛弃疾





淳熙己亥，自湖北漕移湖南，同官王正之置酒小山亭，为赋。









更能消、几番风雨。匆匆春又归去。





惜春长怕花开早，何况落红无数。





春且住。见说道、天涯芳草无归路。





怨春不语。





算只有殷勤，画檐蛛网，尽日惹风絮。









长门事，准拟佳期又误。





蛾眉曾有人妒。





千金纵买相如赋，脉脉此情谁诉。





君莫舞。君不见、玉环飞燕皆尘土。





闲愁最苦。





休去倚危栏，斜阳正在，烟柳断肠处。









表面看，这首词写得“婉约”，实际上却极哀怨，极沉痛，写得沉郁悲壮，曲折尽致。似乎可以用“肝肠似火，色貌如花”八个字，来作为这首《摸鱼儿》词的评语。













——8——





错，错，错









《钗头凤》 陆游









红酥手，黄縢酒，满城春色宫墙柳。





东风恶，欢情薄。





一怀愁绪，几年离索。





错、错、错！









春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。





桃花落，闲池阁。





山盟虽在，锦书难托。





莫、莫、莫！









附：唐婉《钗头凤》









世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。





晓风干，泪痕残。





欲笺心事，独语斜栏。





难、难、难！









人成各，今非昨，病魂常似秋千索。





角声寒，夜阑珊。





怕人询问，咽泪装欢。





瞒、瞒、瞒！









词的背后是陆游与与唐婉的爱情悲剧，词中情境，是两人被迫分开后，在禹迹寺南沈园的一次偶然相遇，饱含着眷恋之深和相思之切，满是怨恨愁苦而又难以言状的凄楚痴情，催人泪下。













——7——





二十四桥仍在，波心荡、冷月无声。









《扬州慢》 姜夔





淳熙丙申至日，予过维扬。夜雪初霁，荠麦弥望。入其城，则四顾萧条，寒水自碧，暮色渐起，戍角悲吟。予怀怆然，感慨今昔，因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。









淮左名都，竹西佳处，解鞍少驻初程。





过春风十里，尽荠麦青青。





自胡马窥江去后，废池乔木，犹厌言兵。





渐黄昏，清角吹寒，都在空城。









杜郎俊赏，算而今、重到须惊。





纵豆蔻词工，青楼梦好，难赋深情。





二十四桥仍在，波心荡、冷月无声。





念桥边红药，年年知为谁生。









这首词是姜夔的代表作，全词洗尽铅华，用雅洁洗练的语言，描绘出凄淡空蒙的画面，笔法空灵，寄寓深长，声调低婉，具有清刚峭拔之气势、冷僻幽独之情怀。人称姜夔词风清雅空灵，此词表现得非常突出。









——6——





想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。









《永遇乐·京口北固亭怀古》 辛弃疾









千古江山，英雄无觅，孙仲谋处。





舞榭歌台，风流总被，雨打风吹去。





斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。





想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。









元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。





四十三年，望中犹记，烽火扬州路。





可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。





凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？









这首词中用典虽多，却用得天衣无缝、恰到好处。用典多并不是辛弃疾的缺点，而正体现着他在语言艺术上的特殊成就。全词豪壮悲凉，义重情深，放射着爱国主义的光辉。明代杨慎在《词品》中说：“辛词当以京口北固亭怀古《永遇乐》为第一。”













——5——





今宵酒醒何处，杨柳岸、晓风残月。









《雨霖铃》 柳永









寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。





都门帐饮无绪，留恋处、兰舟催发。





执手相看泪眼，竟无语凝噎。





念去去、千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。









多情自古伤离别，更那堪、冷落清秋节。





今宵酒醒何处，杨柳岸、晓风残月。





此去经年，应是良辰好景虚设。





便纵有、千种风情，更与何人说？









此词将情人惜别时的真情实感表达得缠绵悱恻、凄婉动人，是抒写别情的千古名篇，也是柳词及婉约词的代表作。这首词影响很大，是宋元时期广泛流传的“宋金十大曲”之一。









——4——





但愿人长久，千里共婵娟









《水调歌头》 苏轼





丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。









明月几时有，把酒问青天。





不知天上宫阙，今夕是何年。





我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。





起舞弄清影，何似在人间。









转朱阁，低绮户，照无眠。





不应有恨，何事长向别时圆。





人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。





但愿人长久，千里共婵娟。









此词思想深刻而境界高逸，充满哲理，是苏轼词的典范之作。胡仔《渔隐丛话后集》卷三十九云：中秋词，自东坡《水调歌头》一出，余词俱废。













——3——





梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。









《声声慢》 李清照









寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。





乍暖还寒时候，最难将息。





三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急？





雁过也，正伤心，却是旧时相识。









满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？





守著窗儿，独自怎生得黑？





梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。





这次第，怎一个、愁字了得。









刘乃昌《宋词三百首新编》说：“全词语言家常，感受细腻，形容尽致，讲究声情，巧用叠字，更以舌齿音交加更传，传达幽咽凄楚情悰，肠断心碎，满纸呜咽，撼人心弦。”无怪古人誉为“千古创格”“绝世奇文”（《冷庐杂识》卷五）。









——2——





待从头、收拾旧山河，朝天阙！









《满江红》 岳飞









怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。





抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。





三十功名尘与土，八千里路云和月。





莫等闲、白了少年头，空悲切！









靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时灭。





驾长车，踏破贺兰山缺。





壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。





待从头、收拾旧山河，朝天阙！









这首词表达出岳飞“精忠报国”的英雄之志，迸发出一种浩然正气、英雄气概，情调激昂，慷慨壮烈，充分表现出中华民族不甘屈辱、奋发图强、雪耻若渴的精神，成为千古名篇。









——1——





人生如梦，一樽还酹江月。









《念奴娇·赤壁怀古》 苏轼









大江东去，浪淘尽、千古风流人物。





故垒西边，人道是、三国周郎赤壁。





乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。





江山如画，一时多少豪杰。









遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。





羽扇纶巾，谈笑间、樯橹灰飞烟灭。





故国神游，多情应笑我，早生华发。





人生如梦，一樽还酹江月。









此词是苏轼词及豪放词的代表作。全词借古抒怀，雄浑苍凉，大气磅礴，笔力遒劲，境界宏阔，将写景、咏史、抒情融为一体，给人以撼魂荡魄的艺术力量，被誉为“古今绝唱”。













元曲10大巅峰之作









——10——





灯半昏时，月半明时。









《双调·蟾宫曲》 春情·徐再思





平生不会相思，才会相思，便害相思。





身以浮云，心如飞絮，气若游丝。





空一缕余香在此，盼千金游子何之？





证候来时，正是何时？





灯半昏时，月半明时。









只有时光荏苒之后，忽然情到深处、痛处、折磨处，才知何谓相思。









——9——





竹篱茅舍人家。









《双调·沉醉东风》 闲居·卢挚





恰离了绿水青山那搭，早来到竹篱茅舍人家。





野花路畔开，村酒槽头榨。





直吃的欠欠答答。





醉了山童不劝咱，白发上黄花乱插。









绿水青山依旧，却已不是故国。只好骗了自己，到茅舍人家去暂时寄存自己的心。













——8——





两个功名字，千古兴亡事









《仙吕·寄生草》 饮·白朴





长醉后方何碍，不醒时有甚思。





糟醃两个功名字，醅淹千古兴亡事，曲埋万丈虹霓志。





不达时皆笑屈原非，但知音尽说陶潜是。









人生不得志，往往如是。









——7——





兴，百姓苦！亡，百姓苦！









《中吕·山坡羊》 潼关怀古·张养浩





峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。





望西都，意踌躇，伤心秦汉经行处。





宫阙万间都做了土。





兴，百姓苦！亡，百姓苦！









一颗忧国忧民心，怀古伤今，堪比屈原。









——6——





心待足时名便足。









《山坡羊·失题》 薛昂夫





大江东去，长安西去，为功名走遍天涯路。





厌舟车，喜琴书，早星星鬓影瓜田暮。





心待足时名便足。





高，高处苦；低，低处苦。









“早星星鬓影瓜田暮”。早星，衰鬓，瓜田，暮色，斜斜长长的影子躺倒在地上……













——5——





笑加加的谈今论古。









《双调》 沉醉东风·胡祗遹





渔得鱼心满愿足，樵得樵眼笑眉舒。





一个罢了钓竿，一个收了斤斧。





林泉下偶然相遇，是两个不识字渔樵士大夫。





他两个笑加加的谈今论古。









这首曲子里满是笑意。古今多少事，都付笑意中。









——4——





闲快活！争甚么？









《南吕·四块玉》 闲适·关汉卿









适意行，安心坐，





渴时饮饥时餐醉时歌，困来时就向莎茵卧。





日月长，天地阔，





闲快活！









旧酒投，新醅泼，





老瓦盆边笑呵呵，共山僧野叟闲吟和。





他出一对鸡，我出一个鹅，





闲快活！









意马收，心猿锁，





跳出红尘恶风波，槐阴午梦谁惊破？





离了利名场，钻入安乐窝，





闲快活！









南亩耕，东山卧，





世态人情经历多，闲将往事思量过。





贤的是他，愚的是我，





争甚么？









四首“闲适”是最能代表元曲风格的——以小品文字写隐逸闲适和人生感悟，几达极致。









——3——





断肠人在天涯。









《越调·天净沙》秋思·马致远





枯藤老树昏鸦，





小桥流水人家，





古道西风瘦马。





夕阳西下，





断肠人在天涯。









这首曲应写于马致远中年时，他年轻时也曾热衷功名，奔波漂泊二十年后终于看透很多事，是一个满心伤痕的寡寞男子。













——2——





总是离人泪。









《正宫·端正好》 王实甫（《西厢记》）





碧云天，黄花地，西风紧，





北雁南飞。





晓来谁染霜林醉，总是离人泪。









在很久以后，一起回忆，当年那个纠结的身影，那段相思的日子，那曾经年轻有梦的黄昏，甚至那冷冷的秋风。









——1——





几句杜陵诗，一幅王维画。









《双调·庆东原》 江头记事·曹明善





低茅舍，卖酒家，客来旋把朱帘挂。





长天落霞，方池睡鸭，老树昏鸦。





几句杜陵诗，一幅王维画。





猿休怪，鹤莫猜，探春偶到南城外。





池鱼就买，园蔬旋摘，村务新开。





省下买花钱，拚却还诗债。





闲乘兴，过小亭，没三杯著甚资谈柄。





诗题小景，香销古鼎，曲换新声。





标致似刘伶，受用如陶令。









这首曲子写的是桃花源，是心中痴念的想，岁月静好如流水……







