阅世精深：（86）一直听说“上善若水”，原来是这个意思

一直听说“上善若水”，原来是这个意思
一位年轻的商人被搭档出卖，人财两空，痛不欲生，想跳湖自尽。
他在湖边碰上了一位观水静坐的智者，便将自己的境遇逐一细述。
智者微笑着将他带回家中，令其从地窖里搬出一块偌大的坚冰。商人虽然百思不得其解，但还是照做了。
冰块搬出来后，智者吩咐：“用力砍开它！”
商人找来斧头便砍，不料猛烈的重击，只能在冰面上划下一道细微的印记。
商人又抡起斧头，全力劈凿。一会儿，对着掉落的冰屑，他气喘吁吁地摇头：“这冰实在太硬了！”
智者不语，将冰块放在铁锅中煮。随着温度的升高，冰块慢慢融化。
智者问：“你从中有所领悟没有？”
商人说：“有些领悟了。我对付冰块的方式不对，不该用斧头劈，得用火烧。”
智者摇头。商人面露难色，鞠躬请教。
智者语重心长地说：我所让你看到的，是成功人生里的七种境界。
冰虽为水，却比水强硬百倍。越在寒冷恶劣的环境下，它越能体现出坚如钢铁的特性。
这是成功人生的第一种境界：百折不挠。水化成气，气看无形，若气在一定的范围内聚集在一起形成聚力，便会变得力大无穷，动力无比。
这是成功人生的第二种境界：聚气生财。水净化万物，无论世间万物多脏，它都敞开胸怀无怨无悔地接纳，然后慢慢净化自己。
这是成功人生的第三种境界：包容接纳。水看似无力，自高处往下流淌，遇阻挡之物，耐心无限，若遇菱角磐石，即可把菱角磨园，亦可水滴石穿。
这是成功人生的第四种境界：以柔克刚。水能上能下，上化为云雾，下化作雨露，汇涓涓细流聚多成河，从高处往低处流，高至云端，低入大海。
这是成功人生的第五种境界：能屈能伸。水虽为寒物，却有着一颗善良的心。它从不参与争斗，哺育了世间万物，却不向万物索取。
这是成功人生的第六种境界：周济天下。雾似飘渺，却有着最为自由的本身。聚可云结雨，化为有形之水，散可无影无踪，飘忽于天地之内。
这是成功人生的第七种境界：功成身退。
人心如水。
人之所以有能力悬殊、善恶不同、生死之欲，皆因各自境界不等罢了。
1. 无论你遇见谁，他都是在你生命中该出现的人。
这意味着，没有人是因为偶然进入我们的生命。
每个在我们周围，和我们有互动的人，都代表一些事。
也许要教会我们什么，也许要协助我们改善眼前的一个情况，也许要给我们的人生一个转折。
2. 无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。
我们所经历的事，绝不可能以其它的方式发生，即便是最不重要的细节也不会。
并不存在“要是我当时做法不一样，那么结果就会不一样”.....
无论发生什么事情，那都是唯一会发生的，而且一定要那样发生，才能让我们学到经验以便继续前进。
生命中，我们经验的每一种情境都是绝对完美的，即便它不符合我们的理解与自尊。
3. 不管事情开始于哪个时刻，都是对的时刻。
每一件事情都正好是在对的时刻开始的，不早也不晚。
当我们准备好，准备经历生命中的新奇时刻，它就在那里，随时准备开始。
4. 已经结束的，已经结束了。
这是如此简单。当生命中有些事结束，它会帮助我们进化。
这是为什么，要完整享受已然发生的事，最好是放下并持续前进。
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