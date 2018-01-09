修身精宽：（86）一个人的精神长相

人 之长相，分体貌和心灵。五官之美如花开艳阳，直接；而精神之美似暗香浮动，需依托，靠修养方能呈现。





颜值可以美容，但掩盖不了本色；气质可以塑造，但脱离不了本性。





心有境界行则正，腹有诗书气自华。





精神长相，是一种看不到的能力，这个能力决定了一个人的精神力量。









1. 会说话是一门学问，有分寸是一种修养。





“言而当，知也；默而当，亦知也。”





语言最能暴露一个人，恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧。





知道怎么说话，知道何时说话，知道不乱说话，是一种了不得的软实力。





子禽问墨子：“多说话有好处吗?”





墨子答道：





“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停，叫得口干舌疲，然而没有人去听它的。





但你看那雄鸡，在黎明按时啼叫，天下震动，人们早早起身。多说话有什么好处呢？重要的是话要说得切合时机。”





我们常常评价一个人情商高，很会说话，其实正是因为他懂得在适当的时机说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己大方得体。





你越会说话，别人就越快乐，别人越快乐，就会越喜欢你；别人越喜欢你，你得到的帮助就越多，你会越快乐。





人生是由你的一言一行沉淀组成的，你怎么说话，决定你是谁，甚至决定你过得好与不好。





口为祸福之门，懂得谨言慎行，照顾他人感受，才是智慧之举。









2. 以貌取人真的很公平。





在朋友圈曾看到过这样一个段子：





性格写在唇边，幸福露在眼角。





站姿看出才华气度，步态可见自我认知。





表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月。





衣着显审美，发型表个性。职业看手，修养看脚。





一系列的观点看起来有些绝对化，却也颇有道理。





到了一定年纪，你的形象里就带着你走过的路，读过的书，爱过的人，历过的事，哭过的泪和洒下的汗。





这世上，总有人好看，总有人越来越好看，为什么不能是你？





好看，不止是肤浅的漂亮，更是举止端庄，待人谦卑、谈吐优雅…… 所有的惊艳，都来自长久的准备。





很久以前，有一个手艺人，手艺娴熟，很多人上门买雕塑。





但他又和其他人不一样，喜好雕塑妖魔鬼怪。





有一天，他照镜子的时候发现自己的相貌变得很丑：不是五官发生了改变，而是整个面相凶恶、丑陋、古怪。





后来，他到一个寺庙里，找方丈求助，方丈说：我可以给你治疗，但你必须先帮我雕刻100尊观音像。





于是，手艺人就开始不断研究观音的神情，德性和表情，有时甚至到了忘我而代入的境界。





半年之后，当他把富有善良、慈悲、宽容形像的观音雕塑出来后，他急忙去寺庙找方丈，对方丈说：请您务必帮我治病。





方丈没说话，从背后拿出镜子，笑了笑说：你的病已经好了。





这时候他才发现，自己的相貌也已经变得正气、端庄了。





一个人若是热情洋溢，总是面带微笑，到老了，脸上的纹路也都是慈眉善目的。





如果一个人长期不笑，面目表情僵化，越老显得越可怕，越没有亲和力。





这就是所谓的“相由心生”。





到了40岁，你就必须具备与你的年龄、身份、社会地位相适应的言谈举止和精神面貌。





日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表。”





你内在的素质、内在的修养决定了你外在的形象和风貌，这句话一点也不假。





你前半生说过的话、做过的事，学到的知识懂得的经历，无形中都在改变你后半生的长相。









3. 善良的人，根本不会吃亏。





《六祖坛经》上说：一切福田，都离不开心地。心田上播下善良的种子，总有一天，会开花结果。





曾子曾说：人而好善，福虽未至，祸其远矣。





这是一个边远的山村学校，食堂的伙食糟透了，不是白菜萝卜就是萝卜白菜，而女老师的身体很弱，于是，她经常到学校旁边的一个小山村去买鸡蛋。





卖主是个年过花甲的老太太，她叫说个价，女老师便定了5毛钱一个，其实，女老师暗中提高了5分钱，女老师家乡的鸡蛋4角5分要多少有多少。





女老师看老人可怜，没儿没女，只靠几只鸡养活自己，于是每个蛋多给5分钱，这老太太可怜，女老师就做一个小施主吧。





奇怪的是老太太既不讨价，也不还价，这桩买卖就这么定了。





买过一段时间，女老师觉得老太太实在可怜，便单方面又提高了5分钱，一个鸡蛋5角5分。





这回老太太作声了，坚持不肯提价，但女老师坚持要单方面提价，僵持了很久，老太太终于接受了。





那天，女老师照旧去老太太那儿买蛋，正碰上一个蛋贩子跟老太太讲价。





蛋贩子出6角一个的价要把蛋全收走，老太太不肯。





蛋贩子说，这个价够高了。山里都是这个价。





老太太说，不是因为这个价，而是这些蛋要卖给那位瘦老师，人家那么远到我们这里来教书，又那么瘦，我希望她胖起来，在这个小学里长期待下去，孩子们需要她。





女老师顿时呆了，原以为自己是个施主，想不到真正的施主倒是老太太……





凡你对别人所做的，就是对自己所做的。所以，凡事你希望自己得到的，你必须先让别人得到。





生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那收获善意。无论你对谁好，从长远来看，都是对自己好。





一直善良下去，只问自心，不问得失，一路芬芳，已在你的身后跟随。









4. 知世故而不世故，历圆滑而留天真。





《菜根谭》中有句话：“势利纷华，不近者为洁，近之而不染者尤洁。”





在这个纷杂的社会，我们要生存，就必须要和人、和事打交道，这个过程中，把握好尺度的同时也要保留真实的自我，也就是所谓的知世故，而不世故。





这不是轻而易举做到的，而是走过千山万水去感悟和修炼的结果。





苏轼在63岁穷困潦倒之时，还写下这样的诗句：





寂寂东坡一病翁，白须萧散满霜风。





小儿误喜朱颜在，一笑哪知是酒红。





先说自己衰老，又借小孩子之口调侃，酒后的潮红被误认为脸色红润，用自嘲来排解晚景凄凉的失意。





一个人未经世故，容易在逆境中沉沦，也容易苛以待人，而饱经世故而不世故的人，见过生活凌厉，依然内心向暖。





周国平在《灵魂只能独行》里说：





许多人所谓的成熟，不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。





那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。





真正的成熟，应当是独特个性的形成，真实自我的发现，精神上的结果和丰收。









5. 让人舒服，是一种顶级的魅力。





《菜根谭》：“处世让一步为高，退步即进步的张本；待人宽一分是福，利人实利己的根基。”





为人处事，以遇事都要让一步的态度，才是高明的人，因为让一步就等于是为日后进一步留下了余地；





待人接物，以抱宽厚态度对人，才是有福的人，因为给人家方便就是日后给自己留下方便的基础。





古希腊哲学家苏格拉底才华横溢，智慧过人，可当人们赞叹他的学识渊博时，他却谦虚的说：”我唯一知道的是自己的无知。“





著名文学家马克·吐温有一次去一个小城，临行前别人告诉他，那里的蚊子特别厉害。





到了之后，正当他在旅店登记房间时，一只蚊子在马克·吐温眼前盘旋，这使得职员尴尬万分。





马克·吐温却满不在乎地说：“贵地蚊子比传说中的不知聪明多少倍，它竟会预先看好我的房间号码，以便夜晚光顾、饱餐一顿。”





一句话逗得服务员不禁哈哈大笑。





结果，这一夜马克·吐温睡得十分香甜。





原来，当天晚上旅馆全体职员一齐出动，驱赶蚊子，免得这位受人欢迎的大作家遭受蚊虫叮咬。





你身边有没有这样的人，他们也许貌不惊人、也许才不出众，却在无形中有着一股别样的魅力，让你想要与之接近、放下心防，与之倾诉心中的秘密？





君子如玉，让人舒服的人就好像一块温润的美玉。





和这样的人在一起，就像听一曲舒缓的音乐、品一杯醇厚的热茶、看一朵花静静的开放、让时光如流水般恬淡素净。









奥黛丽·赫本被誉为女神，不仅仅因其貌美，貌美的很多，并不能被全世界的人记住，也不是因为学历，比她学历高的比比皆是。





但她用她的一生诠释了“精神长相”这个词，她在遗言里这样说：





若要优美的嘴唇，就要讲亲切的话；





若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；





若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；





若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它；





若要优雅的姿态，走路时要记住行人不只你一个。





这就是对“精神长相”最好的解读。





一个人真正的资本，不是美貌，也不是金钱，更不是学问，而是自带的，不会随着岁月变迁而消失的“精神长相”。











