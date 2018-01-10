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情感精明：（86）低质社交 不如高质独处

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2018-1-10 10:05:21

 

知从什么时候起，自己就渐入了越长大越孤单的这一行列。不是自视清高，也非不合人群，只是觉得，低质社交不如高质独处，没有必要浪费太多宝贵的时间，在那些虚情假意的交杯换盏，嘘寒问暖间。



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日常，就连那些所谓的有缘结识，无事叙旧，我都懒得多做应对敷衍。

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真正好的朋友，从来不需要这些表面功夫。走在这漫漫俗尘，形如微尘的我们，每天忙碌的像只蝼蚁，哪有时间去整那些虚假的表面文章。

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那些沉淀在岁月里的真情实意，哪一个不是无事各自忙，有事时，却又从不问回报几何的真心相助？

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至于那些平日里看上去可以一起打闹，一起吃喝，一起厮混，看似好成一片的人，或许，只是你在多少次的四目相对之时，动了真心，存了真义，是你默默认定对方可称朋友，有困难的时候是你愿意伸以援手，但未必对方一样。

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多少看似热情的人，内心是薄情的。而多少看似淡漠的人，内心实则一片温热。

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那些表面热诚的人，总是相安无事各自好，一旦你有事需要援助，别说大事，就是小事需代劳，你都会发现原来不过情比纸薄，对方远比你自己想的要现实的多。

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有些人，自从与你接近，内心就存有一份自己的打算。定是你于他而言，多少有些可用之处。


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正所谓无事献殷勤，非奸即盗。在这个功利心弥漫的世态下，没有哪一份意外的热情不无所图。不仅是职场如此，男人如此，就连女人也不能免俗。

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接孩子的时候，被困高层电梯下不来，一个电话打来，希望能帮忙照看一下放学的孩子。实在的人总是把别人毫不见外的信任，当作是一种荣幸，于是想都不用想就能一口答应。

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可当你有事需要对方只是代笔签个字这样的举手之劳时，对方都能各种不情愿各种推脱，至此你终是发现，原来人与人之间真不是一杯换一盏的事儿。关键时刻，还是得找那些看似平时不联系，但一开口能力范围之内就愿意为你想办法的人。

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多少人天真的以为，认识的人越多，人脉就越广，自己就越厉害，其实，那些所谓的人脉，不过廉价。倘若你没有同等的利用价值，谁会与你建立起所谓的交际？最是谈钱伤感情，也最是感情不值钱。

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别结识了比自己优秀比自己有能力的人，就觉得有了依靠有了光环，自己不足够优秀，结识谁都没有用。在你困难需求的时候，你开口求助，能够推脱敷衍那算给面子，对你闭门不见佯装不熟也是情理之中。

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日久见人心，患难见真情。平时是平时，别把平时当真情。这世上多少人变脸如翻书，有求于你一个样，各自安好一个样，若是有求于人，更是冷暖自知，让你瞬间就明白，何谓人情凉薄。

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随着年龄的增长，人心的不再纯澈，人与人之间的交往就不再那么的纯粹而真心了。

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也正是因为如此，才更要珍惜那些默默守护在你生活中的朋友。别看平时忙的少有见面，少有聊天，就连微信，都少有私信。但有事儿的时候，只一声招呼，谁能出力都会挺身而出，义不容辞。

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最是这样的情义值千金，沉静无言，却如青山绿树，恒久不变。

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生活中，多是不想有求于人，最好的成熟，就是不轻易给别人添麻烦。但生活难免有坎坷有困难的时候，要求也要开口于那些值得你开口的人。

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不要觉得吃过两次饭人家就认识你是谁，不要妄想你曾帮过别人，别人就一定会投桃报李。廉价开口不如冷傲坚强，低质社交不如高质独处。

 

标签： 情感(816) 社交(8) 精髓(654) 独处(8) 精明(88) 人海(418) 不如(4) 低质(2) 高质(2)
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