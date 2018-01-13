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《大军师司马懿2之虎啸龙吟》：举出一些经典台词：依依东望，是人心……

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2018-1-13 4:23:23

《羊城晚报》评：“作为《军师联盟》的续作，《虎啸龙吟》制作上延续了精良品质和剪辑风格，故事则更宽广。《虎啸龙吟》首度将司马懿作为主角，在严肃对待史实的同时，以诙谐另类的方式展现了不同视角的三国故事。”制作精良，场景考究，演技在线，本剧是佳作，是国产历史剧的创新之作。这是从司马懿的角度来讲述三国历史，下次若从东吴内部开讲，也会蛮有新意的吧。这是《大军师司马懿》第二部，比上部更加好看，毕竟一半是司马懿对战诸葛亮的双雄戏，噱头满满。本剧成功之处在于连续的桥段编得好，一个段落结束之后接着第二个段落，时刻抓住观众的心，绝不浪费、拖延时间。

 

在古代，寿命很关键，无论在学术，还是在政治上，活得长总会有不小优势。司马懿跑过了武帝，跑过了文帝，跑过了明帝，这三个帝王算是强势的，可以找由头除掉他，所以他只能压抑、隐忍。后来终于遇到一个娃娃君主，PK掉另外一个辅政的大将军，自己就可以政由己出了。司马懿不必有谋逆之心，但他私养死士，或许是为自保。高平陵之变，司马懿着红色寿衣起兵攻占武库，身先士卒，眼神阴鹫，简直帅炸。

 

这两部剧带起了不少经典台词，让人印象深刻，下面列举一部分，欢迎补充：

杨修赴死前与司马懿说:你可知，你我有什么分别。你能忍，我不能。我在那边等着你，若你能忍到最后，过来告诉我，那时走与此时走，有什么分别！

上来 斩杀汉贼！我要杀人了！

 

悔不该杀那华佗哟～

 

公无渡河 公竟渡河

堕河而死 其奈公何?

 

你就是个赞

 

依依东望，是人心

 

我做了一辈子别人的手中刀，这次我是执刀人。

 

 

 

 

8.3 

虎啸龙吟 (2017)

影评(6)

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虎啸龙吟(2017)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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