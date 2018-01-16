航海精导：（26）180页重磅规划公布！2035年的上海将会变成这样！

国家历史文化名城

国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心

2013年全球十大金融中心城市排名第六

GDP总量位居亚洲第三，世界第九





「 2035 」





上 海将迎来全面爆发





就在近日，一份180页的重磅规划发布





18年后





上海将成为卓越的全球城市









其实早在去年12月时





就有相关外媒发布报告





通过对全球780座最大城市的研究指出





2035年中国33城市跻身GDP全球百强





上海将上升为全球第五位





仅次于纽约、东京、伦敦、洛杉矶









浏览规划





大上海的新目标显露无疑





卓越的全球城市





令人向往的创新之城、人文之城、生态之城





具体表现在哪些方面





花生给你带来了一波超强剧透





人口要控制





一言不合就人从众的大上海





人口问题一直是一根紧绷的弦









在北上广深四大一线城市中





上海的常住人口最多，达到 2419.7万





外来常住人口也最多，达到了 980.2万









所以在上海2035规划中





人口规模被列为必须牢牢守住的底线之一





严格控制常住人口规模





至2035年常住人口控制在 2500万人 左右





交通大变样





上海的交通发展真的很快





并且是大家非常关心的事情





2035年前上海将建成强大轨交系统





满足市民需求





到底有多强大，我们来看看





更加高效的轨交网络









强化便捷高效的综合交通支撑





形成城际线、市区线、局域线





“三个1000公里” 的轨道交通网络





基本实现10万人以上新市镇 轨道交通站点全覆盖





不是我吹，以后从郊区到市中心时间将大大缩短





去市中心，刷的一下直接就到









而且新增了多条地铁线





大家的选择也变多了





乘地铁再也不用“挤”这个字了









从“上海2035”发布的各区战略指引图上





可以看到上海的地铁线路新增了





19号、20号、21号、23号





24号、25号和26号地铁线





快来看看有没有你们家门口的





轨道交通19号线





↓↓





为南北走向线路





起自闵行梅陇、终至宝山杨行





主要沿济明路、浦东南路、江杨南路走行





全长约40km，设站30余座





轨道交通20号线





↓↓





为东西走向市区线





一期起自上海西站，终至共青森林公园





主要沿交通路、场中路、嫩江路走行





经普陀、静安、杨浦和浦东新区





全长约20km，设站20余座





轨道交通21号线





↓↓





一期起自国际旅游度假区





终至浦东新区高行





主要沿哥白尼路、广兰路、杨高北路、东靖路走行





全长约28km，设站10余座





轨道交通23号线





↓↓





一期起自闵行开发区，终至徐家汇





线路主要沿东川路、龙吴路走行





全长约29km，设站20余座





▲静安区战略指引图中显示新增19号、20号和26号地铁线





轨道交通24号线





↓↓





贯穿中心城的南北走向线路





主要沿何杨铁路支线、杨树浦路





北洋泾路、锦绣路、陈行公路走行





经杨浦区、浦东新区





轨道交通25号线





↓↓





从徐汇区战略指引图可以看到





25号线为徐汇区始发向西走行的轨交线





但目前，轨道交通25号线暂未有明文公示









▲徐汇区战略指引图中出现了新增25号线





轨道交通26号线





↓↓





这是26号线第一次出现在公开文件中





而根据图中信息大致可以看出它的走向





大致是从浦东新区至徐汇区





北上经过长宁区、普陀区、静安区、宝山区









不仅如此





这条新增的地铁26号线还将依次与





7、15、11、14、13、2





10、9、12、1、8号线等





多达11条轨交线路相交





可以说是当之无愧的“换乘王”









更方便的周边交通









看到这纵横交错的交通网络





你就知道未来上海和周边地区的





交通有多方便了





简直就像在上海市内似的









未来，以上海人民广场为圆心





100公里为半径





包括太仓、昆山、苏州、嘉兴、平湖、嘉善等





都将与上海形成紧密协作圈





以后想去苏州乐园，嘉善西塘，嘉兴乌镇





就跟游上海本土景点一样，简直不能再方便了









更开放的国际枢纽门户













浦东枢纽、虹桥枢纽





洋山深水港区国际级枢纽





已经在火热建设中





作为中国著名的窗口





未来的上海将以更加开放的姿态面对全世界





生活更幸福





针对上海宁生活的方方面面





2035年规划给出了这样的答案





教育





优化高等教育设施功能布局





每个新城、城市副中心





至少有一所大学









医疗





打造高品质国际化的





健康休闲、医疗服务和医学科创中心





每个新城 至少有一处三甲综合医院









住房





加快建立 多主体供给、多渠道保障





租购并举的住房制度





多渠道 增加租赁性住房比重





至2035年，政府及机构持有的租赁性住房比重约 8-10%





提供 人才公寓 、 国际化社区 、 适老性住宅 等





满足市民多层次、多样化的住房需求









社区服务





打造 15分钟生活圈





打造宜居、宜业、宜学、宜游的社区





优化社区生活、就业和出行环境





建设TOD社区





（以公共交通为导向的开发）





为城市居民提供一个 全时段运营 的城市









公共设施





提供覆盖全年龄段的公共服务保障





社区公共服务设施 15分钟步行可达





覆盖率将达到 99% 左右









建设 高品质文化设施





推进黄浦江两岸地区、苏州河沿线地区等





重大文化集聚区建设





推进市级体育设施功能布局





预留 高等级专项体育场馆 和 训练基地









环境更美好





俗话说“金山银山不如绿水青山”





未来的魔都不缺“金山银山”





还会有更多的“绿水青山”













至2035年上海全市的森林覆盖率





将达到 23% 左右





人均公园绿地面积达到 13平方米 以上





建成 226条 水绿交融的河道空间





形成总长度 2000公里 左右的骨干绿道









大家最关心的空气质量





也有明显提升





2035年PM2.5年均浓度控制在





25微克/立方米左右









以后高颜值的“水晶天”也很常见





蓝天白云衬托出美丽家园





让人幸福感爆棚





文化更繁荣





说到上海的支柱产业





就不能不提近年来规模持续扩张的





文创产业









近日，上海市委、市政府印发





《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》





涉及设计、影视、演艺、动漫、时尚、出版等





重点领域的50条政策措施





勾勒出上海文化创意产业发展的蓝图













据市文广局公布的数据显示





2016年文创产业实现增加值 3310亿元





占上海生产总值比重达 12.1%





未来的发展更是相当给力





1





预计未来五年





文创产业增加值将占全市生产总值比重的 15% 左右





基本建成现代文化创意产业重城





2





2030 年





文创产业增加值将占全市生产总值比重的 18% 左右





基本建成具有国际影响力的文化创意产业中心





3





2035年





上海将建成就 有国际影响力 的 文化创意产业中心









打造全球影视创制中心





上海是中国电影发源地





这里聚集了上影集团、尚世影业





东方梦工厂、企鹅影视等





国内一流电影制作企业









未来，影视产业将成为





上海文化创意产业发展的着力点





上海将打造为全球影视创制中心





松江还将建设一个 大型高科技影视基地





向世界展示中国故事





现在，市民足不出“沪”就可以看到





来自全世界各大艺术剧团的演出





未来，上海的演艺创作将走向世界





向世界呈现中国元素、讲述中国故事









根据规划





上海将提升创作、演出能力





支持国有、民营文艺院团开展主题创作





反映中华民族伟大复兴中国梦的艺术精品





实施上海首演计划





重点支持环人民广场演艺活力区等





8个演艺集聚区建设





将建全球动漫游戏原创中心





2035年的上海将成为最好玩的城市





成为具有全球影响力的





动漫游戏原创中心





各位游戏迷们还等什么？欢呼吧~









另外为了深化动漫游戏公共服务





上海还将规划建设若干特色鲜明的





动漫游戏特色小镇





并鼓励投资建设电竞赛事的专业场馆一到二个





若干特色体验馆也在规划之中









还记得暑假期间举办的





“大英博物馆百物展”





创下最长排队时间达5小时的记录





未来的上海绝对会为你带来更多的文化盛宴





侬准备好了伐









地位更显著





2035年的上海依然地位显著





在区域发展中发挥着“龙头”作用





主动服务“一带一路”建设





长江经济带发展等重大战略





并在深化自由贸易试验区改革上有新作为









不仅如此，总体规划还从长江三角洲区域





整体协调发展的角度





提出充分发挥上海中心城市作用





加强与周边城市的分工协作





构建 上海大都市圈





打造 具有全球影响力 的 世界级城市群









并且构建由 “主城区-新城-新市镇-乡村”





组成的城乡体系和





“一主、两轴、四翼；多廊、多核、多圈”





的空间结构









“一主、两轴、四翼”





主城区以中心城为主体





沿 黄浦江 、 延安路- 世纪大道





两条发展轴引导核心功能集聚





并强化 虹桥 、 川沙 、 宝山 、 闵行





4 个主城片区的支撑





提升主城区功能能级，打造全球城市核心区









“多廊、多核、多圈”





强化沿江、沿湾、沪宁、沪杭、沪湖等





重点发展廊道





完善 嘉定 、 松江 、 青浦 、 奉贤 、 南汇 等





5个新城综合性节点城市服务功能





培育功能集聚的重点新市镇





构建公共服务设施共享的城镇圈





实施乡村振兴战略





实现区域协同、城乡统筹和空间优化









在此基础上





上海还将建构公共活动中心体系





由以下四个层次组成





√ 中央活动区（城市中心）





包括 小陆家嘴 、 外滩 、 人民广场 、 徐家汇 等十几个区域，重点发展金融服务、总部经济、商务办公、文化娱乐、创新创意、旅游观光等全球城市核心功能。





√ 城市副中心





包括 五角场 等9个主城副中心、5个新城中心和 金山滨海地区 、 崇明城桥地区 2个核心镇中心等，发展面向长三角和市域的综合服务中心，兼顾全球城市部分核心功能。





√ 地区中心





√ 社区中心





地区中心和社区中心主要承担所在区域的公共服务。





赶紧看看你家所在的规划圈





未来身价暴涨后千万别忘了花生哈







