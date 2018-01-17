读海精朗：（33）活到平淡，才见功夫

为 人要淡，待人处事不矫揉造作、附庸风雅、扭捏做态，高旷而悠远，幽静而清凉，不以誉喜，不以毁怒，以从容清透之心自在处世。





苏东坡讲，“ 寄至味于淡泊 ”。





为文要淡，返璞归真，少一些卖弄之心。“大凡为文，为使气象峥嵘，五色绚烂，渐老渐熟，乃造平淡。”









文字的“老”、“熟”、“淡”，需要千锤百炼、删除废话废字，自然、质朴，凝聚、简练，当然，“ 作诗无古今，惟造平淡难。 ”





为人要淡，待人处事不矫揉造作、附庸风雅、扭捏做态，高旷而悠远，幽静而清凉，不以誉喜，不以毁怒，以从容清透之心自在处世。









淡，是闹中取静的一方山水，是不露声色的依偎陪伴，是风云激荡后的成熟历练，是人生里不断的褪去，褪去油彩、褪去华裳、褪去名缰利锁，只剩干净的自己，然后， 把自己放在人生的最低处，静听风吹过耳。





人生就是一场行程，走过烦恼婆娑、走过波澜壮阔，大起大落后，风息浪静、潮平海阔。









淡是生活的真实，是人生的主格调 ，那些轰轰烈烈的、天翻地覆、锣鼓喧天的，最终都安静下来，归于平淡，如倦鸟归巢、落叶归根。





平淡是一幅简约的农家画，素心花对素心人，风过池塘、荷动莲香，清凉里透着人情的温暖。









平淡中蜿蜒着最感人的光阴，看见了世间最质朴也最美好的爱情。





她做他的妻，做他孩子的母亲，为他做一日三餐，带上他换下来的脏衣服，去河里浣洗，在夜里灯下，为他一针一线缝扣补衣。









他做她的夫，做她孩子的父亲，地里耕田，汗水滴进果园，晚上回家，给她带上她爱最吃的酸枣，还有从集市上买回来的她最喜欢的红纱巾。





平淡的流年、朴素的时光里，窥见了小确幸、流淌着小欢喜。









怀一颗淡然的心，种山水、种草木，看老树开花、看青草结籽，豆棚瓜架，蛙声虫鸣，在燥热的夏日里，自有一番清凉。





平淡，是千帆过尽后的沉寂，是风云宕动后的安宁。 平淡了，就坦然了、自在了。









白岩松在《白说》里讲： 人生中得意和失意都只占5%，剩下的90%是平淡。





平淡，是一件粗布织就的衣衫，不耀眼、不鲜艳，却结实、耐用、舒服。平淡也是一只普通的杯盏，可以盛山涧的清茶，亦可盛生活的美酒，无论什么，都映衬着人生质地和底蕴。









活到平淡，其实是一种功夫。





喜欢这样的散淡。于夏日午后，高卧轩窗、轻摇蒲扇、闭目假寐，或是对弈、书法、看戏、听曲，凉风小至，曲子流淌，日子散慢慵懒，声名琐事如浮尘轻烟。









这样的日子，淡而有味。





把心放平，生活才“淡”。 平淡就是，放弃所谓身份、忘掉那些称谓、拨开物欲遮蔽，把命照看好，把心安顿好，一切才是最好的安排。









内心的底色原本一尘不染，走着走着，就有了得失心、执着心。





于是，最难得的是“ 心若挂钩之鱼，忽得解脱 ”，怀一颗归于旷淡的心，白发渔樵，老月青山，华枝春满，天心月圆。









（选自《在简单里安顿自己》）



