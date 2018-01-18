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舌海精学：（49）上海闲话讲白相——嗲

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2018-1-18 12:15:38

 

”在上海话中的发音是“di a”（第一声），是舶来语，源自英文DEAR（亲爱的、可爱的）引申为对年轻女性的形容，比如娇柔的，撒娇的，媚态万千的。将舌头轻扫上门牙发出“di”的音节后，再舒坦地“a”一下，大概就能念出“嗲”的感觉了。


《兰香琴韵》李守白 70x70cm 2012年

“嗲”，绝对的本帮特产。通常会被加上“额”或“伐”这两个典型的沪语语气助词。一般“伐”表疑问语气，“额”表示某一件事情你的主观判断。我们来体会一下大概的感觉：

——“嗲伐？”（注释：好不好？）

——“嗲额！”（注释：很好很好）

——“老嗲额！”（注释：非常好）

（想听语音版，请留言告诉小编哦！）

《人杰地灵》 李守白  96X80cm 2009年

若是你将气息提至鼻腔发声，基本能将上海“嗲妹妹”的味道发挥到七八成了，剩下的韵味需要靠的便是你的谈吐与气质。

《下午茶》李守白 70x50cm 2015年

小编印象中上海嗲囡囡（注释：有上海特色的年轻女性）的经典形象少之又少，那种活泼中带着的女人味，那种恰到好处的轻熟感，那种交流间透露出的些许妩媚，我总是十分期待着能看见“她”，能欣赏一番“嗲”的风韵。

《春·墨香》李守白 70x70cm 2013年

画作的诞生，不仅仅让我们可以看见一方文脉，也能感受到一些无法触及的生活或格调。“嗲囡囡”们被艺术家李守白大师所描绘，这或许是一种宠爱的心情吧……

《宠爱》李守白 66×66cm 2017年

 

标签： 上海(875) 嗲(2) 闲话(120) 舌海(50) 精学(52) 讲白相(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8028600/
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