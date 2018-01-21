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读海精朗：（34）岁月催人老，人生如过客

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2018-1-21 17:16:54

 

待自己，才能微笑向暖，学会释然，方能明媚如歌。你若懂得，便是从容；你若慈悲，岁月无恙。



岁月催人老，人生如过客

渐行渐远的时光中，我们都是赶路的人，无论有多少经历，有多少美好，都会被岁月涤荡，只剩下一些苍老回忆，和不再年轻的容颜，让你唏嘘，光阴的无情。

岁月变迁，谁也无法阻挡，当我们感慨时光的时候，就已经永远失去了一些东西，待有一天，看到一些熟悉的画面，曾经牵手一起走过路的人，不得不在心中感叹，我们再也回不去了。


也许是因为人生有太多的无奈和坎坷，我们总是会抱怨生活给予的不公平，抱怨命运的多舛，总是在羡慕别人的光鲜亮丽，总是在感叹人情淡薄，因为抱怨，没有好好的抓住当下，享受生活，因为羡慕别人，而失去了自我。

其实人生，有多少山珍海味，比得上寻常饭菜香，有多少人，能一直在身旁，有多少光阴，能让我们一直挥霍，有多少岁月，能回到最初，有多少爱，你一回头能一直都在？

岁月漫长，我们都是赶路人，一路风尘仆仆，不要等到失去了，才知道平淡健康是一种财富，不要等到离开了，才想起拥有的珍贵。


 这世上总有你在乎的人，也有在乎你的人,所以你要好好活着,我们的生命太短，岁月里什么都是有期限的，生活也不可能像我们想象的永远一帆风顺，总会有这样或那样的烦忧，活着重要的是心情。

一片叶子落在哪里都是归宿，一朵花开到哪里都要芬芳，若不执着于快乐，快乐会自然而来，若不逃避于痛苦，痛苦会自然远离。正如丰子恺所说，既然无处可逃，不如喜悦，既然没有净土，不如静心，既然没有如愿，不如释然，感谢每一次磨练，让你走向成熟。

随着年龄的增长，慢慢的习惯了人的忽冷忽热，也看到了人的渐行渐远，其实人生就是哭笑掺杂，悲喜交织，有时候想要保全生活，就要妥协，年轻时看远，中年时看透，老年时看淡，时光越老，人心越淡。


岁月催人老，人生如过客，不知不觉中，走过了一个又一个的春夏秋冬，有过迷茫，有过孤单，有过心酸，有过奔忙，都是生命最美的印记。

曾几何时，我们还是个孩子，依偎在父母怀里，而今，父母已是步履蹒跚；曾几何时，我们还在意气风发的期待未来，而今，镜子里已是不再年轻的脸；曾几何时，我们向往生活的轰轰烈烈，而今，只求一份踏实安稳。

生命是一趟有去无回的旅行，时光的渡口，你我皆是过客，善待自己，才能微笑向暖，学会释然，方能明媚如歌，你若懂得，便是从容，你若慈悲，岁月无恙。


标签： 人生(821) 岁月(65) 读海(66) 精朗(66) 催人老(2) 如过客(2)
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