宝海精聚：（89）啥叫过年？这回答绝了！

时 间过得真快，

马上就要过年了，

在你眼中过年是什么样的呢？





啥叫过年？





孩子说：





压岁钱拿到手软，





从头到脚一身新，





糖果零食随便吃，





成绩暂时放一边，





无忧无虑去玩耍！





一年就这几天，





家长对咱宽宏又大量，





开开心心过大年！









啥叫过年？





老人说：





一年就盼这一天，儿孙全都聚身边；





这个给买新衣裳，那个还要给红包；





其实啥都不需要，儿孙一堂最幸福！





辛苦操劳一辈子，不图子女多回报；





只求心里常惦记，勿忘回家多看看！









老婆问老公，啥叫过年？





老公答：





就是给钱除苗！





给胃造病！





给嘴找工作！





给天空造雾霾！





给消防队添麻烦！





给造阴票的清库房！





给卖炮的发工资！





给猪羊鱼鸡鸭寿终！





给汽车耗油！





给女人们寻活！





给卖烟酒的搞促销！





给卖蔬菜的发压岁钱！





给亲戚朋友填麻烦！





给所有人攒瞌睡！





这就是所谓的过年！









过





年其实





是这样的





一个字：累





二个字：消费





三个字：大聚会





四个字：胡吃海睡





五个字：短信满天飞





六个字：大家拜年贺岁





七个字：鞭炮声震天欲碎





八个字：探亲旅游纯粹受罪





九个字：酗酒深醉伤身又伤胃





十个字：长假放纵后还是回原位





十一个字：春节就是全民折腾运动会





十二个字：和你相聚只能是正月十五后





最麻烦的是还得长一岁！！





啥叫过年？





要我说呀，过年！





最开心的，是孩子；





最舒心的，是老人；





最累心的，是我们！





不管怎样，咱都要把年过！





该吃就吃，该喝就喝，





心里不要想太多！





该玩就玩，该乐就乐，





过年就要乐呵呵！



