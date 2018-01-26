赏海精品：（31）世界十大著名宫殿，岂止是奢华！

作 为王室的居所，皇宫一直是奢华的象征。今天，给大家搜集了世界十大保存和维护最为完好的顶级皇宫，它们有的现成了代表国家的权威象征，有的成为了标志性建筑列入世界遗产，闻名史册，更有的融合了建筑、艺术、文化之大美，变成了人类徜徉于艺术、感知文明的圣殿……下面就让我们一起来欣赏这些来自全球的奢华建筑吧！





故宫全景图





一、故宫





故宫是中国明清两朝最大的皇家处理政务和生活起居场所，为当今世界上最大的宫殿建筑群。1961年，经国务院批准，故宫被定为全国第一批重点文物保护单位。1987年，故宫被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。明代第三位皇帝朱棣在夺取帝位后，决定迁都北京，即开始营造这座宫殿，至明永乐十八年（1420年）落成。在这前后五百余年中，共有24位皇帝曾在这里生活居住和对全国实行统治。宫内有雄奇瑰丽的建筑和艺术珍宝，成为中外旅游胜地。





夕阳下肃穆庄严的紫禁城，仿若穿越回了那朝那代





故宫天坛





檐梁繁丽，饰器精巧，细节之处彰显皇家之气！





权威象征





古建筑典范









艺术殿堂





二、卢浮宫





这个举世闻名的艺术宫殿始建于12世纪末，当时是用作防御目的，后来经过一系列的扩建和修缮逐渐成为一个金碧辉煌的王宫。博物馆收藏的艺术品已达40万件，其中包括雕塑，绘画，美术工艺及古代东方，古代埃和古希腊罗马7个门类。1981年，法国政府这座精美的建筑进行了大规模的整修，从此卢浮宫成了专业博物馆。





▲卢浮宫正门入口处有一个透明金字塔建筑，它的设计者就是著名的美籍华人建筑师贝聿铭。





▲卢浮宫目前已经成为世界三大博物馆之一，其艺术藏品种类之丰富，档次之高堪称世界一流。其中最重要的镇宫三宝是世人皆知的：《米洛的维纳斯》，达芬奇的《蒙娜丽莎》和《萨莫特拉斯的胜利女神》。





▲来一次与世界名画、与大师之间的灵魂对话





▲海量珍宝，只叫人为艺术之宏大而感到灵魂的震颤





对称之美，使整个建筑庄严牢固









三、白金汉宫





英国王宫，在英国伦敦。白金汉宫建于1703年，最早称白金汉屋，意思是“他人的家”。1762年，王室将其买下，又不断加以改装、增建，最终形成了这座色调不尽一致，式样五花八门的“补丁宫殿”。宫殿豪华，内有宴会厅、音乐厅等600多个厅室，正宫前广场中心有维多利亚女王石像。宫前每日上午十一时半至十二时之间举行皇家卫队换岗仪式，吸引游人。





▲整个白金汉宫用铁栏杆围着





▲时间流转，宫殿还是那个宫殿，可人已换了一批又一批……





▲对着白金汉宫主建筑物的铁栏杆外，有一个广场，中央竖立着维多利亚镀金雕像纪念碑，它的四周有四组石雕群。





▲厅内悬挂有巨型水晶吊灯





▲目前最令英国王室头痛的支出，是愈来愈庞大的宫室维修费。《每日邮报》称，白金汉宫现时逢雨天会漏水，雨水沿收藏了千万元计艺术品的女王画廊天花滴下。









四、克里姆林宫





在俄罗斯莫斯科市中心，曾为莫斯科公国和十八世纪以前的沙皇皇宫，十二月革命胜利后，成为党政领导机关驻地。1156年始建，后屡经扩建，为一古老建筑群，主要有大克里姆林宫、圣母升天教堂、政府大厦，伊凡大钟楼等。宫内塔楼是装有五角红宝石星。现亦作为俄罗斯政府的代称。





▲享有“世界第八奇景”的美誉的克里姆林宫









▲红场上左起：百货公司、圣巴索教堂、救世主塔





▲著名的圣巴索（洋葱头）教堂





▲夜色中绚丽的屋顶





▲金碧辉煌的大殿





▲殿旁的莫斯科河静静流淌





▲夜色中的莫斯科城





▲夕阳西下





▲雪中迷情





五、布达拉宫





布达拉宫在西藏拉萨西北的玛布日山上，是著名的宫堡式建筑群，藏族古建筑艺术的精华。始建于公元7世纪，是藏王松赞干布为远嫁西藏的唐朝文成公主而建。现占地41公顷，宫体主楼13层，高115米，全部为石木结构，5座宫顶覆盖镏金铜瓦，金光灿烂，气势雄伟。





▲整座宫殿具有鲜明的藏式风格，依山而建，气势雄伟。





▲宫中还收藏了无数的珍宝，堪称是一座艺术的殿堂。





▲藏语称为“赞姆林坚吉”，意思是价值抵得上半个世界。





▲雪漫西域





▲布达拉宫分为两大部分红宫和白宫，据统计整个建筑群共有999个房间。





六、凡尔赛宫





凡尔赛宫是法国封建时期帝王的行宫，在巴黎市西南凡尔赛城，是世界上最大的宫殿单体建筑。始建于十六世纪，后屡经扩建形成现存规模。包括宫前大花园、宫殿和放射形大道三部分。形体对称，轴形东西向。宫内装潢极其豪华，内壁悬挂壁毯、油画、雕刻，大厅内陈列著名雕刻家的青铜或大理石雕像，享有艺术宫殿之盛誉。





▲凡尔赛宫500余间大殿小厅处处金碧辉煌，豪华非凡：内壁装饰以雕刻、巨幅油画及挂毯为主，配有17、18世纪造型超绝、工艺精湛的家具。





▲穹顶精美壁画









七、白宫





美国总统官邸，在美国首都华盛顿，是一座白色的二层楼房。1792年始建，从1800年以后成为历届总统的官邸，1902年美国总统罗斯福首先使用“白宫”一词，后成为美国政府的代称。其实白宫，按史实来说还称不上宫殿，白宫英文叫White House，事实上，这只是供美国总统居住和工作的普通大房子，但作为权威的代表，也算美国最具代表性的建筑。





▲繁华都市里的白宫





▲我们经常在电视上看到的白宫其实并不是总统办公的地方，而是总统一家的住处和接待宾客举行社交活动的地方。真正的美国政务中心--总统的椭圆形办公室，其实坐落在白宫的西翼 (West Wing)。









八、托普卡普皇宫





要博斯普鲁斯海峡与金角湾及马尔马拉海的交汇点上有一座辉煌的建筑，这就是从15世纪到19世纪奥斯曼帝国的中心——托普卡普皇宫，这迷宫般的豪华至极的地方，是当年苏丹们办公的地方。宫殿外侧是绿木葱郁的第一庭院，原本是宫廷餐室的第二庭院，现在成为帝国时代水晶制品、银器以及中国陶瓷器的藏馆。到土耳其旅游，如果你想看到最大的博物馆，那就记得一定要去托普卡普老皇宫。









▲馆藏大量精美中国瓷器









九、莱尼姆宫





位于英国的牛津郡。宫殿四隅建有方形塔楼，中轴线上的门廊和大厅则高高隆起，形成高低错落的天际线。四角塔楼带有巴洛克风格的豪放，中央古典式科林斯柱廊则严谨整饬，二者形成对比。





▲宫殿高耸的角楼和楼顶上的小尖塔、门廊上方三角壁上的浮雕和屋顶栏杆上的雕像弥漫着一种浪漫而神秘的气息。





▲雕塑喷泉









十、贝勒伊宫





伊斯坦布尔著名宫殿，还有19世纪苏丹阿布都拉兹在博斯普鲁斯海峡的亚洲沿岸，用白色大理石为原料建造的，一座充满着玉兰花、庭院如梦境般的宫殿——贝勒贝伊宫，过去是苏丹的夏日别墅和外国贵宾的招待所。耶勒德兹宫，以一系列楼阁与清真寺为一体，其中最宏伟雅至的“夏垒”是苏丹们生活、娱乐的地方，可谓奢侈至极，庭院里有来自全世界的奇花异木，其景色被称为博斯普鲁斯海峡最杰出的一角。















