《敦刻尔克》：冷静地体验战争，不煽情

“我不想把它拍成一部战斗电影，”导演诺兰在接受采访的时候说，“这是一个求生的故事。”在这里面没有个人英雄主义，一个人在战争中多么渺小、无助、绝望。在这部电影里，人物是没有个性的，是被虚化的。汤米可能是四十万人中的任何一个人。但正是这样一个又一个平凡的人，聚在一起，创造了历史。这是一个关于集体英雄主义的故事。这是一部让人感到“很不一样”的战争片。诺兰想让观众有意识地参与进来，去体验战争里的恐惧、紧张和无力感。观众在里面没有看到个人英雄主义，没有感人肺腑的生死离别，甚至没有友谊。他只是让观众去体验真实的战场，让人们从一个不同的角度，铭记历史。

《敦刻尔克》的场景全部在海滩或者大海，有三条人物故事线，每条线的时间不一样，最后却在某一点汇集。

第一条线是士兵汤米。他的时间线长度是一周。影片一开头，汤米从巷战中逃生，把我们带到敦刻尔克海岸边的防波提上。接下来这一周，汤米经历了一次又一次绝望无助的时刻。他上了一条船，被炸沉，上另一条船，又被炸沉。敌人的子弹不知道从哪里冷射过来。天空不断传来德式轰炸机锋利的轰鸣声，炸弹在海滩上、船上、海面爆炸，尘土碎石弹片乱飞。最后他终于登上一条返回英国的船。

第二条线是道森父子的民船。他们的时间线长度是一天。由于撤退舰船的数量远远不够，英国政府号召民用船只自发前往敦刻尔克营救受困的士兵。道森父子带着他们的助手乔治，驾驶着小船，前往对岸。

第三条线是英军飞行员。这条时间线长度是一小时。这个三人组的飞行队，有一人被敌军击落失去联系，有一人迫降在海面，还有一人在空中战斗到最后，直到耗尽最后一点燃油。天空中仅有的几架喷火式最后却都没有返航！汤老师扮演的法瑞尔更是为了拯救自己的同胞主动放弃了返航，和对面的德国人战斗到了最后一刻，他甚至在机内燃油耗尽后处于无动力的状态下时又多敲下来一架德国人的轰炸机！英国的喷火式战机，是新研制出来的机型,量产不久。这是第一次参战，那个高度跳伞了，飞机落地无油的情况下不会起火，况且高度不高最多解体，落到德军手里后果可想而知。所以法瑞尔降落第一件事是点燃飞机，然后以英雄的姿态被俘。

三条线的汇集处是在海面。迫降海面的飞行员，差一点被海水吞没，最终被道森父子救下。汤米搭乘的船再次被炸沉，他和一群士兵在水中挣扎，之后也幸运地遇上了道森的民船。

敦刻尔克撤退从5月26日到6月4号，英国的渔船在喷火式战斗机的保护和一片混战中运走了338，226人，给了丘吉尔一个巨大的惊喜。于是影片最后，丘吉尔终于能够放下心来发表了一通冗长又煽情的演讲。

但是，敦刻尔克大撤退在某种程度上也是相当惨烈的。一共有226艘英国船和17艘法国船被德军炮火击沉，共造成28,000余人死伤。其中还包括一艘被英国政府征用的豪华游轮，造成至少3500名英军士兵葬身海底！