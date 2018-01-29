《变形金刚5：最后的骑士》：争夺法杖

两个半小时的长片。这部构建的宇宙框架很大，有些细节不必深究的话，本部还是讲述了一个完整的故事的。涉及一些史事，增加了影片的厚重感，看来变形金刚在历史上一直与人类很亲密。中世纪古不列颠传奇国王亚瑟王，圆桌骑士与变形金刚骑士联合作战，击败敌人。还有二战的历史，变形金刚帮助盟军攻打纳粹。

剧情：变形金刚在地球上被列为非法的存在，世界各国政府都成立了一种新的准军事部队——TRF，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。发明家凯德·伊格尔（马克·沃尔伯格饰）帮助汽车人，他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，擎天柱回到自己的母星赛博坦，发现曾经的家园已经面目全非，创造擎天柱的女神昆塔莎（嘉玛·陈饰）指示他，只有将地球的力量吸入赛博坦，母星赛博坦才有可能存活。受到洗脑的擎天柱回到地球，誓死与地球为敌，要毁灭地球。

拯救世界的责任落在了由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士（安东尼·霍普金斯饰）、牛津大学女教授（劳拉·哈德克饰），一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场。

凯德·伊格尔的忠贞，使得只有他有资格使用亚瑟王的保护符，变为长剑，他是最后的骑士。爵士是变形金刚历史的秘密守护者，最后舍身成仁。女教授是亚瑟王时代的巫师后裔，只有她能启动法杖。昆塔莎要重新建立千疮百孔的赛博坦星球，将地球的能量吸纳到赛博坦，必须用到法杖，受指示的威震天取得法杖献给昆塔莎。被洗脑的擎天柱关键时刻突然醒悟，才再次率领汽车人与人类一起抢夺法杖，击败昆塔莎与威震天。

但是结尾的彩蛋显示，昆塔莎化身为人类在沙漠中行走，与人类进行了莫名其妙的对话，这是在为下一部埋坑？