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宝海精聚：（90）金鸡辞岁年，瑞犬迎新春

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2018-2-8 17:17:35

 

国后动物不许修炼成精”，而画家沈新笔下的最新作品“狗模人样闲度新春”系列，可爱的狗狗们同我们一样，正准备欢度新春，有的闲散慵懒，有的相聚一堂。墨端狗狗神形肖似人类，栩栩如生。



金鸡辞岁年，瑞犬迎新春。

“建国后动物不许修炼成精”，而画家沈新笔下的最新作品“狗模人样闲度新春”系列，可爱的狗狗们同我们一样，正准备欢度新春，有的闲散慵懒，有的相聚一堂。墨端狗狗神形肖似人类，栩栩如生。

新的一年，满腹经纶

画家沈新自幼酷爱绘画艺术, 他生于湖州.研读于上海师范大学美术学院张淳教授研究生工作室，同时拜师于海派大家钱行健老师门下，学习花鸟画。他热爱大自然的生命，他笔下的世界栩栩如生，富有情趣，引人喜爱!近几年创作了《春来满卷含诗意》《鸡吉向上、活灵活现画家笔下的鸡》《画饼充饥-笔尖上的美味》《我的世界-春暖花开》《传统笔墨之美-二十四节气》《水墨写意-蛐蛐儿》《荷露清香-荷韵》等系列作品。作品多次入选各种展览。并在陶艺、紫砂、鸣虫罐等领域都有所发展。

沈新作品欣赏








一张车票，一个背包，风雪相伴，团圆乐淘淘，回家就是好!

红包未到，福气到;鞭炮拿到，心意到

你点灯，我放炮

想我吗？想我就按，再按。。。

有些事不会因时光流逝而褪去，有些人不会因不常见面而忘记，在我心里你是我永远的朋友

新年到，贴春联、放花炮，喜气洋洋真热闹！发个短信问声好

新年。。是好机会

有句话我一直不敢跟你说，可是新年再不说就没机会了：其实，你长得好可爱，就像一头小白虎！

怎么这模样

一个轻吻，权当是幸福的骚扰。妈妈辛苦了。

忠诚卫士

我只在乎你，就像鱼儿离不开水...

搜索祥和画面;我复制笑脸，粘贴新春网站;编辑最美语言，发送最好祝愿

送你一件外套，前面是平安，后面是幸福，吉祥是领子，如意是袖子，快乐是扣子，口袋里满是温暖，穿上吧

如果感到幸福你就挥挥手，如果感到幸福你就跺跺脚，如果感到幸福你就甩甩头

往日金戈铁马，今日英姿勃发，踏平坎坷羁绊，一路朝歌彩霞

浓浓的年味驱散寒潮，满满的钱袋压岁红包


萌狗雅玩

家乡这酒那叫香，热乎红包惹人馋。


狗是人类的好伙伴

辞烈犬喜看好友乐醉，迎八戒笑祝亲朋娱乐

春节宽心过年，花天酒地几天。。。

春风十里不如你

$$$$$$$$$$$$当你收到这些钱的符号时，就表示你已接到财神爷的祝福，他会为你在新的一年里带来财运哦!




标签： 金鸡(13) 宝海(168) 精聚(168) 辞岁年(2) 瑞犬(2) 迎新春(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8030322/
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