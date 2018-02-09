阅世精深：（87）老去的是年龄，不老的是气质

“ 人 不是慢慢变老的，

而是一瞬变老的。”

作家村上春树曾说：





“人不是慢慢变老的，





而是一瞬变老的。”





人变老，不是从第一道皱纹、





第一根白发开始，





而是从放弃自己那一刻开始。





只有对自己不放弃的人，





才能活成不怕老、不会老的人。





有一种人，一辈子都不会老。





岁月好像遗忘了他（她）们，





老去的只是年龄，





不老的却是气质和神色。





那是因为他（她）们身上，





都有下面这些特质，缺一不可：





有一颗童心





成年后依然保有一颗童心特别难得，





这不是没心思、傻气，





而是看过世界的残酷后，





依然相信美好，





始终保持着对事物的好奇心。





这样的人离幸福更近，





自然也会显得更年轻。









注重日常仪表





老年人绝不能未老先衰，





沉湎于青春消逝的追悔中，





觉得一切美好的东西





都不再属于自己，





认为充实自己、





打扮自己这样的事只属于年轻人。





年轻人有一种自然美，





无须刻意打扮，





但上了年纪的人，





无论在家和外出，





都要根据不同的场合修饰自己，





使自己得体大方，





给人给己以愉悦。





当你穿着得体，





整个人都显得精神饱满，





也更有自信，





看起来比实际年龄都要年轻十岁呢！













坚持读书学习、旅行





显得年轻的人，





大多都坚持活到老学到老。





腹有诗书气自华，





读书多了，容颜自然改。





读书开阔心胸，旅行开阔眼界，





喜欢读书和旅行的人，





对任何事情有自己的见解，





不会人云亦云，自然神采飞扬，





洋溢着青春的活力。









心地善良





看起来年轻的人，





一定单纯品性善良，





这是长期的心与行为的修炼，





在脸上的投影。





正所谓相由心生，





有慈悲心、有爱心的人，





往往从内而外散发出一种光芒。





宽厚的人多半一脸福相，





性情柔顺的人面相柔和善美。









有追求





看起来年轻的人，





会使自己永远保持





生命的朝气和活力，





不安于现状。





即使退了休，





也在各个方面有新的追求，





在力所能及的范围内，





积极投入各项活动，





如唱歌、摄影、书画、跳广场舞……





这样，





展示在你面前的生活





才会更有朝气，





也才会使你永远不老。









有生活情调





爱生活还不够，





如果能再有点情调就完美了。





不享受钱买来的优越，





愿意花心思养几盆绿植，





动手制作一些小玩意儿，





别有一番情趣。





这样的人，





岁月怎么忍心让其老去呢？













坚持运动





身体健康才是保持年轻的基础，





不显老的人一定都坚持运动，





让自己由内而外散发着活力。









心态年轻





心态年轻的人，





会积极尝试新鲜事物，





总是带着好奇眼光





去学每一样新东西。





在他（她）们身上，





你也许能看到眼角眉梢的皱纹，





但更让你目不转睛的，





是他（她）那神采奕奕的面容，



