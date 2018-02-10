修身精宽：（87）活的有趣，才是人性的最高境界

在 国外评价一个人是用“有趣”来界定，如果被人说“没趣”，那将是很失败的。为此有人说，人生最大的敌人是——无趣。









时下大多中国人评价一个人成功与否的标准，大体不外乎是通过一些很刚性的指标，比如身份、地位，职业、收入，房子、车子，孩子的教育、本人的游历等等，似乎一旦拥有这些也就可以称之为成功了。





在国外评价一个人是用“ 有趣 ”来界定，如果被人说“没趣”，那将是很失败的。为此有人说，人生最大的敌人是——无趣。





无趣是有历史源渊的。我们这几代人恰巧碰到我们这个时代简直让你无法有趣：上一辈人经历了一个灰色年代的洗礼，看世界的眼光是阶级斗争是非观，有趣的含义基本等同于“小资情调”，是无产阶级专政对象。





我们的下一辈过着色彩炫目的新生活，世界变化之快让你都来不及想有趣这件事。而俺们这辈人在上下夹击下，负担之沉重，思想之矛盾，成就了咱舒展不开的眉头。





所以我们的身边有很多人很善良，很能干，事业成功，财富不少，只是一点也没趣。





有些女人，美是美，靓是靓，也让人很乏味。

什么是“有趣”呢？





按照拆字的方法来解释，有趣二字的关键是“趣”字，“趣味”“情趣”“兴趣”。





台湾著名诗人余光中在《朋友四型》里把人分四种：

第一型，高级而有趣；

第二型，高级而无趣；

第三型，低级而有趣；

第四型，低级而无趣。

把有趣和无趣当作分类的标准，可见有趣之人是多么可人。“鬼才”贾平凹说：“人可以无知，但不可以无趣”（见《观云奇石》序），想必土得掉渣的大作家也是个有趣之人。





凤凰卫视女记者闾丘露薇也说：“要让自己成为一个有趣的女人”。





做人若无趣，这很煞风景。人一旦“没有趣”了，就会变得粗糙、麻木、肤浅，变得不再可爱了。





整天愁眉苦脸、忧心忡忡、唉声叹气，面目可憎，好像这个世界谁都欠着你似的。





这样的人活着，只会给别人添堵。而一个有趣的人则不然，由于他、她的存在，而使周围的人群变得热闹起来，他、她的“气场”催化着人生的精义，叫人奋发，让人快乐。





有趣的人，是生活中的“开心果”，是人群中的“快乐源”，与有趣的人相处，你会觉得世界变得有趣，生活变得有趣，自己似乎也变得有趣起来。





有趣的人，是热爱生活的人。生活中的吃穿住食行哪样没有深奥广博的学问，光吃一样，他就能巴嚼出不少趣味来，吃得好看，吃得稀罕，吃得兴趣盎然，吃得阳光灿烂，都是可以追求的境界。





《别闹了，费曼先生》里有这样一位科学家，他对所有关于动脑筋的事情都充满兴趣，魔术、开锁、解密码、猜谜、心算、赌钱……





对兴趣的不断追逐，让这位怪才的生活成了无数人的梦想。

有趣的人，并不是现代人一定比古人更有趣。总觉得古代的有些人比我们现在活得有趣。





今天我们读《论语》，也许会觉得孔老夫子是一个无趣的人，可是，你若知道他和他的学生讲话是那样的幽默，见到美人南子时竟俯下身子去吻伊的鞋，就会明白所谓“圣人”者，却也竟是一个性情中人，一个有趣的人。





有趣的人，未必有多显赫的名声，但肯定潇洒脱俗。晋人王子猷居山阴，一晚忽降大雪，子猷被冻醒，索性来到院中边饮酒边观赏雪景，不由得心绪起伏，吟起诗来。





有趣的人，心无羁绊，直抒胸臆，至性至情。国学大师、楚辞泰斗文怀沙老先生，快一百岁的人了，偏偏喜欢穿大红大绿的衣服，戴着能盖半张脸的大墨镜，比小伙子还时髦；





每次出席活动，必要主持人介绍他为“青年诗人”，一发言就引经据典、插科打诨，逗得满堂喝彩。见到美女，不仅两眼放光，用尽“花言巧语”赞扬，而且还想办法亲近，他在哪儿，哪儿就热闹。





有趣的人，或许境遇并不好，但特立独行，不改本色。金圣叹一生诙谐，因“哭庙案”而被判死刑后，仍一如既往。眼看行刑时刻将到，金圣叹的两个儿子梨儿、莲子望着即将永诀的慈父，泪如泉涌。





金圣叹却从容不迫，泰然自若地说：“哭有何用，来，我出个对联你们来对。“于是吟出了上联“莲子心中苦。”





儿子哭跪在地哪有心思对对联。他稍思索说：“起来吧，别哭了，我替你们对下联。”





接着念出了下联：“梨儿腹内酸”。





这副生死诀别对，一语双关，对仗严谨，撼人心魄。





有趣的人，不见得能成就大事业，但让人看着就高兴。





《射雕英雄传》里老顽童周伯通，是最让人喜欢的一个角色，他虽然武功盖世，却是儿童心态，整天疯疯癫癫的，爱搞恶作剧，玩心太重，围绕着他发生了许多喜剧，使得打打杀杀腥风血雨的江湖，多了不少浪漫欢快的生活气息。

需要提醒的是：有趣是这个世界上的稀缺资源，有趣与读书多少无关，与挣钱多少无关。有趣和身份、地位，男女、年龄，环境、条件无关。





有趣之人是很容易被曲解的，有人误认为打架泡妞、吃喝嫖赌、粗言烂语、举止猥琐就是有趣，那就大错特错了。





有趣，是人性的最高境界。





做个有趣的人并不难，首要之事便是自己要先觉得这个世界有趣。趣味主义是一种生活态度。有趣的人大抵聪明、乐观、幽默，并且感性。





有趣的人才是懂得生命真谛的人，也是懂得享受生命的人。





有趣的人越多，我们的幸福指数就越高，但愿我们都能变得有趣起来。





（ 作者：苗向东 ）