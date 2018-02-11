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航海精导：揭秘地球在宇宙中的地位！看完我整个人都惊呆了！

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2018-2-11 10:00:34

 

天我们来看看地球在宇宙中的地位！这是我们的地球。我们地球的体积是10832.073亿立方公里。假如你是世界首富，有用不完的钱，天天玩，甚至你可以活到200岁，你能把地球走完吗？不能！这样想想地球还是很大的嘛！


这是我们地球和月球的对比。一个地球有49个月球那么大。月球是小弟。


五兄弟，地球还是是大哥，不错。


大家伙来了。海王星有58个地球大，天王星有65个地球大。


更大的家伙。土星相当于830个地球，木星有1300个地球那么大！


我的地盘、我作主！太阳系老大出面，有130万个地球那么大！


老大算什么，看我天狼星！没办法知道比太阳大多少了，天文数字，算不出来，总之大很多！



北河三，天狼星的爸爸出面，爸爸当然比儿子大。



大角星，天狼星的爷爷出面，更大！


参宿星、雄牛座一等星降临，老祖宗级别！


老祖宗算什么！看我猎户座一等星！


心有多大，宇宙就有多大！心大星出面！

可是我们比你的心还大！V382底座、麒麟座V838变星！


比大更大！V509 Cassiopeia（仙后座）、KY Cygni（天鹅座）、Mu Cephei（仙王座）！


大的我已经无法形容了！V354 Cephei（V354仙王座）、VV Cephei（VV仙王座），最大的蓝色那个，叫双子星！第三大！


2012年以前，VY Canis Majoris（大犬座VY星）一直是坐在已经最大星球的头把交椅！体积，至少是太阳的80亿倍！哈哈哈，真疯狂！不过现在沦落到第二大了！


目前已知最大星体显露真身：盾牌座UY！有多大？体积是太阳的210亿倍！太疯狂了！


那么，你们认为就这样结束了吗？

不！这是我们“已知”最大的星体，盾牌座UY不过离地球6000光年，银河系的直径有10万光年，这连银河系的1/10都不到啊！而银河系在整个宇宙中连根毛也算不上...


看完这些，我整个人都惊呆了！你呢？


标签： 地球(77) 航海(30) 揭秘(23) 地位(9) 看完(24) 精导(30) 都惊呆了(4) 在宇宙中的(2) 我整个人(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8030514/
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