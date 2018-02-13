育才精广：（87）如何成为一个内心强大的人？

弱 者普遍易怒如虎，而且容易暴怒。强者通常平静如水，并且相对平和。一个内心不强大的人，自然内心不够平静。内心不平静的人，处处是风浪。再小的事，都会被无限放大。一个内心不强大的人，心中永远缺乏安全感。













弱者普遍易怒如虎，而且容易暴怒。强者通常平静如水，并且相对平和。一个内心不强大的人，自然内心不够平静。内心不平静的人，处处是风浪。再小的事，都会被无限放大。一个内心不强大的人，心中永远缺乏安全感。





不够强大，意味着很容易受到外界的影响，通常表现为：要么特别在意别人的看法，要么活在他人的眼目口舌之中。从而失去独立的判断能力，变得摇摆不定和坐立不安。









要想成为一个内心强大的人，需要具备至少以下六大品质特征：1）高度自律和自黑；2）必须经历绝望；3）培养独处的能力；4）不设限的思考；5）需要一个信仰；6）BE YOURSELF。













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No.1 高度自律和自黑





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为什么不说自信呢？不自信的人，普遍内心比较脆弱。一个自信的人，对自己充满信心，做事往往带着积极向上的力量，并时刻充满激情。所有的盲目自信，和空腹自信，都是自以为是。心中要有真才实学，哪怕在不断的试错，但终究能到达攀登高峰的那一天。





人的自信到底从何而来？以及如何培养自己的自信？高度的自信，从高度的自律而来。自律又是什么？自律就是自己管理自己，自己约束自己。这是一个很重要的能力。先学会克制自己，用严格的日程表来控制生活，才能在这种自律中不断磨练出自信。自信也代表着对事情的控制能力，连最基本的时间都控制不了，谈何自信？









除了自律以外，自黑的能力也相当重要。世界之大，什么鸟都有。等你哪一天稍微做出点成绩，很多认识或不认识的人便在背后，唧唧歪歪的议论是非。从最开始的吐槽，到断章取义的论断甚至无趣的黑你。





自黑就是自己嘲笑自己，自己黑色幽默自己。 自黑是一种沟通方式，也是一种境界，更是一种另类的修养。 自黑不是等到有人说你时才出现，而是从头到尾都需要有的能力。你必须看透那些无聊恶俗的人，要比他们还会擅长黑自己，待他们自知无趣后，便会羞愧的退场而去。













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NO.2 必须经历绝望





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经历绝望的意思，就是已经走过这段岁月。也许你还未曾绝望过，并不意味着你不坚强，但一定没有经历过绝望的人坚强。未绝望过的人生是不完美的人生。绝望可能是情感、事业抑或无法面对的孤独等等。









「必须」 是一个前缀词，一个重要的状态。「必须」并非主动选择，而是做好充分的心理准备。当绝望来临时，坦然无惧的接受它，即使当下极其痛苦，甚至失去了自我。在绝望中寻找希望，才是值得体验的一种人生。









强大的人不是征服什么，而是能承受什么。 一些事情，只有经历过了，才能明白其中的道理，和懂得人生的真谛。绝望并不可怕，可怕的是失去勇气和激情。经历绝望，但不要被绝望吞噬。相反你要胜过它，如同战胜黑暗，迎接光明一样。









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No.3 培养独处的能力





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孤独和独处并不是一件事，是两码事，而且经常会被混淆。人们往往把交往看作一种能力，却忽略了独处也是一种能力，并且在一定意义上是比交往更为重要的一种能力。如果说不擅交际是一种性格的弱点，那么，不耐孤独就简直是一种灵魂的缺陷了。





要耐得住寂寞，不随波逐流。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。 所谓的成熟，就是你越长大，越能学会一个人适应一切。在独处的时光中，找到自己真正热爱的，并培养自己独立的判断能力。





人只有先学会爱自己，才有能力爱他人。如果你不学着与自己对话，便更难和别人交流。越能独处的人，越能面对和理解困境，也越能与他人相处。因为能瞬间换位思考，更能设身处地为对方着想。









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No.4 不设限的思考





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你的眼光要比别人远，你的心胸要比他人宽广。天天算计的人生，未来迟早也会被人生算计。除此以外，还活在各种小心眼和小格局之中。





人生如同开车一样，当你比别人快30码，你体会到的感受别人无法感知。人生又如同开飞机，当你比别人高30000英尺，你看到的视野自然不同于他人。意思就是，当你在追求更高更远的美景时，也就不必在意他人短视的眼目。一切自然云淡风轻，不再受影响。





宽阔之后，就不会受狭隘主义的捆绑。自由之后，就不会受形式主义的限制。





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No.5 需要一个信仰





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有关这一点，之前在《 世间的智慧很多，唯独真理只有一个 》的专文中已写得比较透彻。人实在太有限，不论你信仰什么，总归要有一个信仰，否则和动物无任何区别。





在这个时代，几乎人人都有信仰，只是各自的信仰不同而已。有人信仰权力，有人信仰金钱，有人信仰自我，有人信仰爱情，有人信仰幸福，有人信仰美食，有人信仰党派，有人信仰制度，有人信仰无神，有人信仰有神，有人信仰多神，有人笃信基督...









不管什么样的信仰，都令人值得尊重，而且任何信仰都需要深入了解并相信，才能称之为信仰。任何一种信仰，如果是稀里糊涂的信，都称不上信仰，属于迷信，包括基督教在内的所有宗教信仰。





智慧和真理，有着天与地的距离。学会渴慕真理胜过追求智慧。 真理能使人更有智慧的来看待世间万物，宽容的态度面对错综复杂的人际关系，无比坚定的信念奔走人生之路，从容淡定的直面人性的黑暗和世间的悲剧。





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No.6 BE YOURSELF





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JUST BE YOURSELF. 不要试图取悦所有人，现在做不到，未来也做不到。





人不可能面面俱到。每个人应该会有自己最在乎的人，他们才是你生命中最宝贵的财富。倘若他们对你所做的事有误解或质疑，值得你花时间去回应和解释。





以下是个人最在乎的三类群体，仅供参考：1、家人（亲戚不算在内，一年到头只见一回，并不清楚你的人生定位）；2、人生知己（为数不多的真正挚友，一切都知根知底）；2、牧师或导师（属灵上的导师，和职场中的前辈引领者）。





他们的评价/意见/建议，则会认真的聆听。若存在不理解时，一定会充分的解释和回应。只有真正在乎的人相对全面了解你，其他人大部分是片面的认知。在生活中也没有特别的交集，有的只是道听途说或仅仅是几面之缘而已。





不必回应那些熟悉的陌生人，他们并不一定真正关心你，更多的只是好奇宝宝。时间如此宝贵，无暇顾及这些，也不在解释的义务范畴。你的人生并不需要活在他人的言语中，还有很多更重要的事等着去做。













内心强大的人，很少在意他人的看法，包括熟悉的陌生人。就像积极的人很少关注消极的信息，即便看到，也自动瞬间被屏蔽或消化。他们很清楚自己的定位和追求。





遇到了障碍，会想尽一切办法铲除。遇到了挫折，也不轻易放弃倒下。克服了困难，便拥有了力量。解决了问题，便拥有了智慧。走出了黑暗，便拥有了希望。对他们而言，这些仅仅是人生的必经之路。





真正内心强大的人，一定有一颗平静的内心，有一颗温柔的心肠，有一颗智慧的头脑。一定经历过狂风暴雨，体验过高山低谷，也见识过人生百态。 惟愿我们在人生的道路上，不论何种境遇都能充满智慧的刚强壮胆，成为内心强大的人。













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| 箴言 9: 10 |