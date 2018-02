育才精广：（87）如何成为一个内心强大的人？

弱 者普遍易怒如虎,而且容易暴怒。强者通常平静如水,并且相对平和。一个内心不强大的人,自然内心不够平静。内心不平静的人,处处是风浪。再小的事,都会被无限放大。一个内心不强大的人,心中永远缺乏安全感。













不够强大,意味着很容易受到外界的影响,通常表现为:要么特别在意别人的看法,要么活在他人的眼目口舌之中。从而失去独立的判断能力,变得摇摆不定和坐立不安。









要想成为一个内心强大的人,需要具备至少以下六大品质特征:1)高度自律和自黑;2)必须经历绝望;3)培养独处的能力;4)不设限的思考;5)需要一个信仰;6)BE YOURSELF。













No.1 高度自律和自黑





为什么不说自信呢?不自信的人,普遍内心比较脆弱。一个自信的人,对自己充满信心,做事往往带着积极向上的力量,并时刻充满激情。所有的盲目自信,和空腹自信,都是自以为是。心中要有真才实学,哪怕在不断的试错,但终究能到达攀登高峰的那一天。





人的自信到底从何而来?以及如何培养自己的自信?高度的自信,从高度的自律而来。自律又是什么?自律就是自己管理自己,自己约束自己。这是一个很重要的能力。先学会克制自己,用严格的日程表来控制生活,才能在这种自律中不断磨练出自信。自信也代表着对事情的控制能力,连最基本的时间都控制不了,谈何自信?









除了自律以外,自黑的能力也相当重要。世界之大,什么鸟都有。等你哪一天稍微做出点成绩,很多认识或不认识的人便在背后,唧唧歪歪的议论是非。从最开始的吐槽,到断章取义的论断甚至无趣的黑你。





自黑就是自己嘲笑自己,自己黑色幽默自己。 自黑是一种沟通方式,也是一种境界,更是一种另类的修养。 自黑不是等到有人说你时才出现,而是从头到尾都需要有的能力。你必须看透那些无聊恶俗的人,要比他们还会擅长黑自己,待他们自知无趣后,便会羞愧的退场而去。













NO.2 必须经历绝望





经历绝望的意思,就是已经走过这段岁月。也许你还未曾绝望过,并不意味着你不坚强,但一定没有经历过绝望的人坚强。未绝望过的人生是不完美的人生。绝望可能是情感、事业抑或无法面对的孤独等等。









「必须」 是一个前缀词,一个重要的状态。「必须」并非主动选择,而是做好充分的心理准备。当绝望来临时,坦然无惧的接受它,即使当下极其痛苦,甚至失去了自我。在绝望中寻找希望,才是值得体验的一种人生。









强大的人不是征服什么,而是能承受什么。 一些事情,只有经历过了,才能明白其中的道理,和懂得人生的真谛。绝望并不可怕,可怕的是失去勇气和激情。经历绝望,但不要被绝望吞噬。相反你要胜过它,如同战胜黑暗,迎接光明一样。









No.3 培养独处的能力





孤独和独处并不是一件事,是两码事,而且经常会被混淆。人们往往把交往看作一种能力,却忽略了独处也是一种能力,并且在一定意义上是比交往更为重要的一种能力。如果说不擅交际是一种性格的弱点,那么,不耐孤独就简直是一种灵魂的缺陷了。





要耐得住寂寞,不随波逐流。孤单是一个人的狂欢,狂欢是一群人的孤单。 所谓的成熟,就是你越长大,越能学会一个人适应一切。在独处的时光中,找到自己真正热爱的,并培养自己独立的判断能力。





人只有先学会爱自己,才有能力爱他人。如果你不学着与自己对话,便更难和别人交流。越能独处的人,越能面对和理解困境,也越能与他人相处。因为能瞬间换位思考,更能设身处地为对方着想。









No.4 不设限的思考





你的眼光要比别人远,你的心胸要比他人宽广。天天算计的人生,未来迟早也会被人生算计。除此以外,还活在各种小心眼和小格局之中。





人生如同开车一样,当你比别人快30码,你体会到的感受别人无法感知。人生又如同开飞机,当你比别人高30000英尺,你看到的视野自然不同于他人。意思就是,当你在追求更高更远的美景时,也就不必在意他人短视的眼目。一切自然云淡风轻,不再受影响。





宽阔之后,就不会受狭隘主义的捆绑。自由之后,就不会受形式主义的限制。





No.5 需要一个信仰





有关这一点,之前在《 世间的智慧很多,唯独真理只有一个 》的专文中已写得比较透彻。人实在太有限,不论你信仰什么,总归要有一个信仰,否则和动物无任何区别。





在这个时代,几乎人人都有信仰,只是各自的信仰不同而已。有人信仰权力,有人信仰金钱,有人信仰自我,有人信仰爱情,有人信仰幸福,有人信仰美食,有人信仰党派,有人信仰制度,有人信仰无神,有人信仰有神,有人信仰多神,有人笃信基督...









不管什么样的信仰,都令人值得尊重,而且任何信仰都需要深入了解并相信,才能称之为信仰。任何一种信仰,如果是稀里糊涂的信,都称不上信仰,属于迷信,包括基督教在内的所有宗教信仰。





智慧和真理,有着天与地的距离。学会渴慕真理胜过追求智慧。 真理能使人更有智慧的来看待世间万物,宽容的态度面对错综复杂的人际关系,无比坚定的信念奔走人生之路,从容淡定的直面人性的黑暗和世间的悲剧。





No.6 BE YOURSELF





JUST BE YOURSELF. 不要试图取悦所有人,现在做不到,未来也做不到。





人不可能面面俱到。每个人应该会有自己最在乎的人,他们才是你生命中最宝贵的财富。倘若他们对你所做的事有误解或质疑,值得你花时间去回应和解释。





以下是个人最在乎的三类群体,仅供参考:1、家人(亲戚不算在内,一年到头只见一回,并不清楚你的人生定位);2、人生知己(为数不多的真正挚友,一切都知根知底);2、牧师或导师(属灵上的导师,和职场中的前辈引领者)。





他们的评价/意见/建议,则会认真的聆听。若存在不理解时,一定会充分的解释和回应。只有真正在乎的人相对全面了解你,其他人大部分是片面的认知。在生活中也没有特别的交集,有的只是道听途说或仅仅是几面之缘而已。





不必回应那些熟悉的陌生人,他们并不一定真正关心你,更多的只是好奇宝宝。时间如此宝贵,无暇顾及这些,也不在解释的义务范畴。你的人生并不需要活在他人的言语中,还有很多更重要的事等着去做。













内心强大的人,很少在意他人的看法,包括熟悉的陌生人。就像积极的人很少关注消极的信息,即便看到,也自动瞬间被屏蔽或消化。他们很清楚自己的定位和追求。





遇到了障碍,会想尽一切办法铲除。遇到了挫折,也不轻易放弃倒下。克服了困难,便拥有了力量。解决了问题,便拥有了智慧。走出了黑暗,便拥有了希望。对他们而言,这些仅仅是人生的必经之路。





真正内心强大的人,一定有一颗平静的内心,有一颗温柔的心肠,有一颗智慧的头脑。一定经历过狂风暴雨,体验过高山低谷,也见识过人生百态。 惟愿我们在人生的道路上,不论何种境遇都能充满智慧的刚强壮胆,成为内心强大的人。













| 箴言 9: 10 |