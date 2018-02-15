节庆精喜：爆竹声中一岁除 总把新桃换旧符

爆 竹声中一岁除 总把新桃换旧符









爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。





千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。





——《元日》王安石













除夕





除夕，俗称“年三十儿”。“除”，以新易旧曰除，即交替之意；“夕”，本义是“日暮”，引申为“夜晚”。“除夕”即含有旧岁到此夕而除，明日即另换新岁之意。





除夕与春节首尾相连，是“一夜连双岁，五更分二年”的重要时刻，自古传承着祭祀神祖、“守岁”、“压岁”、吃年夜饭、包饺子等习俗。









守岁

守岁，俗称“熬年”，是中国人的不眠夜。对年长者来说有岁月易逝之感，有珍惜岁月之意。对青少年来说有新芽茁壮之感，有努力奋进之意。守岁是人生的一个驿站，既有对即将逝去的旧岁的留恋之情，也有对新的一年的憧憬和向往。





守岁是从吃年夜饭开始。年夜饭也叫“团圆饭”、“合家欢”，中国人全年吃得最长的一顿饭。一家人欢欢喜喜、团团圆圆围坐一桌，品尝美酒佳肴，更享受着浓浓的亲情和节日的喜庆。









“守岁”，就是指在旧年的最后一天夜里不睡觉，熬夜迎接新一年的到来的习俗，也叫“除夕守岁”，俗名“熬年”。探究这个习俗的来历，在民间流传着一个有趣的故事：





太古时期，有一种凶猛的怪兽，散居在深山密林中，人们管它们叫“夕”。它的形貌狰狞，生性凶残，专食飞禽走兽、鳞介虫豸，一天换一种口味，从磕头虫一直吃到大活人，让人谈“夕”色变。后来，人们慢慢掌握了“夕”的活动规律，它是每隔三百六十五天窜到人群聚居的地方尝一次口鲜，而且出没的时间都是在天黑以后，等到鸡鸣破晓，它们便返回山林中去了。





算准了“夕”肆虐的日期，百姓们便把这可怕的一年最后的一夜视为关口来煞，称作“年关”，并且想出了一整套过年关的办法：每到这一天晚上，每家每户都提前做好晚饭，熄火净灶，再把鸡圈牛栏全部拴牢，把宅院的前后门都封住，躲在屋里吃“年夜饭”，由于这顿晚餐具有凶吉未卜的意味，所以置办得很丰盛，除了要全家老小围在一起用餐表示和睦团圆外，还须在吃饭前先供祭祖先，祈求祖先的神灵保佑，平安地度过这一夜，吃过晚饭后，谁都不敢睡觉，挤坐在一起闲聊壮胆。就逐渐形成了除夕熬年“守岁”的习惯。





“守岁”习俗兴起于南北朝，梁朝的不少文人都有“守岁”的诗文。“一夜连双岁，五更分二年。”人们点起蜡烛或油灯，通宵守夜，象征着把一切邪瘟病疫照跑驱走，期待着新的一年吉祥如意。这种风俗被人们流传至今。





“除夕”民俗









年夜饭





吃年夜饭，是春节家家户户最热闹愉快的时候。大年夜．丰盛的年菜摆满一桌，阖家团聚，围坐桌旁，共吃团圆饭。家人的团聚往往令一家之主在精神上得到安慰与满足，老人家眼看儿孙满堂，一家大小共叙天伦，这是何等的幸福。









年夜饭南北各地不同，有饺子、馄饨、长面、元宵等，而且各有讲究。北方人过年习惯吃饺子，是取新旧交替"更岁交子"的意思。又因为白面饺子形状像银元宝，一盆盆端上桌象征着"新年大发财，元宝滚进来"之意。有的包饺子时，还把几枚沸水消毒后的硬币包进去，说是谁先吃着了，就能多挣钱。









贴春联





春联以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景，抒发美好愿望，是我国特有的文学形式。每逢春节，无论城市还是农村，家家户户都要精选一副大红春联贴于门上，为节日增加喜庆气氛。

春联的种类比较多，依其使用场所，可分为门心、框对、横披、春条、斗方等。“门心”贴于门板上端中心部位；“框对”贴于左右两个门框上；“横披”贴于门媚的横木上；“春条”根据不同的内容，贴于相应的地方；“斗斤”也叫“门叶”，为正方菱形，多贴在家俱、影壁中。





贴窗花





人们还喜欢在窗户上贴上各种剪纸——窗花。窗花不仅烘托了喜庆的节日气氛，也集装饰性、欣赏性和实用性于一体。窗花以其特有的概括和夸张手法将吉事祥物、美好愿望表现得淋漓尽致，将节日装点得红火富丽。

内容有各种动、植物等掌故，如喜鹊登梅、燕穿桃柳、孔雀戏牡丹、狮子滚绣球、三羊（阳）开泰、二龙戏珠、鹿鹤桐椿（六合同春）、五蝠（福）捧寿、犀牛望月、莲（连）年有鱼（馀）、鸳鸯戏水、刘海戏金蝉、和合二仙等等。而农历猴年，也少不了以“美猴王”为元素的剪纸。





贴福字贴年画





在贴春联的同时，一些人家要在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的“福”字。“福”字指福气、福运，寄托了人们对幸福生活的向往，对美好未来的祝愿。为了更充分地体现这种向往和祝愿，有的人干脆将“福”字倒过来贴，表示“幸福已到”“福气已到”。









春节挂贴年画在城乡也很普遍，浓黑重彩的年画给千家万户平添了许多兴旺欢乐的喜庆气氛。年画是我国的一种古老的汉族民间艺术，反映了人民朴素的风俗和信仰，寄托着他们对未来的希望。





压岁钱





在古代过年的“钱年俗”中，“压岁钱”是最重要的一种。压岁钱又写作“押岁钱”，还有“拜钱”、“岁钱”、“新年岁”、“分岁钱”、“守岁钱”等多种叫法。古人是这样定义的：在过年时“赠小儿钱，曰压岁钱”。





这种概念的“压岁钱”，也是最为流行的说法。压岁钱的产生与古人对钱币功能的崇拜有直接关系，古人认为，凡钱都有“厌胜”功能，能辟邪趋吉，保健康平安，压岁钱的民俗学功能，最初就是“厌胜”。





清代富察敦崇在《燕京岁时记》“压岁钱”中条称：“以彩绳穿钱，编作龙形，置于床脚，谓之‘压岁钱’。”这个说法，反映的就是“压岁钱”的本义。在同一词条中，富察敦崇又称，“尊长之赐小儿者，亦谓之‘压岁钱’。”





如何给小孩子压岁钱？通行的是小孩给长辈磕头拜年后，长辈就会递过准备好的压岁钱。其实，清代最讲究的是将钱用红线串起来，放在孩子睡觉的房间。据清蔡云《吴歈百咏》记载，当年的杭州“除夜将睡，以钱置小儿女枕边，名‘压岁钱’。”





古人的压岁钱一般给多少？肯定不是现在的“多多益善”，但也非“意思一下”就行。压岁钱包含着长辈对孩子的祈望，所以准备压岁钱时都要讨个吉利，多“以百为数”，即压岁钱一般一百文，既不多给也不少给，取“长命百岁”之意，故民间又称压岁钱为“百岁钱”。





“百岁钱”风俗在民国时仍很流行，民国二十六年《衢县志》记载：过年时，“尊长选大钱数十枚分赐孙子，曰‘压岁’。多至百文为度，亦曰‘百岁钱’。置之卧所，是为‘压岁’。”老家在浙江绍兴的周作人，在其《儿童杂事诗》中便曾回忆了小时候在故乡得压岁钱的情形：“昨夜新收压岁钱，板方一百压枕边。”





来源：北京晚报-北晚新视觉网，主笔：倪方六。





燃爆竹 挂灯笼





在新的一年到来之际，家家户户开门的第一件事就是燃放爆竹，以哔哔叭叭的爆竹声除旧迎新。爆竹是中国特产，亦称“爆仗”。其起源很早，至今已有两千多年的历史。放爆竹可以创造出喜庆热闹的气氛，是节日的一种娱乐活动，可以给人们带来欢愉和吉利。









中国的灯笼又统称为灯彩。起源于1800多年前的西汉时期，每年的除夕节前后，人们都挂起象征团圆意义的红灯笼，来营造一种喜庆的氛围。除夕之夜守岁，门口挂着红灯笼，堂屋燃着熊熊的红火，点着蜡烛或油灯，一家人围桌而谈。









祭祖

因各地礼俗的不同，祭祖形式也各异，有的到野外瞻拜祖墓，有的到宗祠拜祖，而大多在家中将祖先牌位依次摆在正厅，陈列供品，然后祭拜者按长幼的顺序上香跪拜。汉人祭祖，多半做鱼肉碗菜，盛以高碗，颇有钟鸣鼎食之意。









我国部分地区有一种除夕上坟的风俗，称为送年食。上坟时间一般在除夕的下午，人们把做好的年夜饭，送到亡故亲人的坟上，让亡故的亲人与生者一起享用除夕夜的美食，从而寄托人们对亡故亲人的哀思。





除夕的禁忌

1、忌倒污水、倒垃圾





据说，随意乱倒污水、垃圾，乱丢杂物，随地便溺的话，不小心就会溅洒到神灵身上，如果神灵恼怒的话，就会降祸到人。





2、进餐忌讳有人来串门





正式进餐时，非常忌讳别人来打扰的，特别忌讳有人来串门，因为这叫“踩年饭”，会使全家人不得安宁。





3、忌过早睡觉





守岁，其实就是在除夕不睡觉，熬夜迎接新一年的到来。“守岁”的意思是要守住一年中的最后一天。





4、不能动“鱼”





除夕之夜，全家人在一起吃“团年饭”，有一家人团聚过年的味道。吃团年饭时，桌上的“鱼”是不能动的，因为这鱼代表“富裕”和“年年有余”，象征来年的“财富与幸运”，它属于一种装饰，是碰不得的。





5、灯长开不关





除夕晚上睡觉的时候，是不能关灯的，只能到年初一天亮才能关灯。除夕夜的灯火，通宵不熄，俗称“光年”。不论是否守岁，屋里的灯都不要关，要彻夜不灭，寓意来年前途光明。





6、吃饺子不能说话





到晚上11点左右，开始下饺子。第一锅饺子出锅之后，却不能吃。饺子一出锅，还是和小年夜一样，先得摆供台。与此同时，由长房长孙挑鞭，次子点火，在自家的大门外燃放爆竹。一挂鞭放完，全家进门，按照大小依次给长辈磕头，然后开始吃饺子。吃饺子的时候不许说话，不许矗筷子，即使自己已经吃完了也不能随便站起来离开。





7、忌开箱柜





不少地方讲究从除夕这天的太阳落山到第二天春节太阳升起之前，忌开箱柜，以守住财物。





8、忌吃药





正在服药的病人，如果可能，最好是暂时停药，家里年前煎过的药渣也倒掉，不要留下;据说这样才有利于来年的身体健康。





9、忌打碎器物





除夕还有忌打碎器物的习俗。民间认为如果这一天打破碗碟杯盘，则意味着新一年会有“破运”。有时不小心在这天打碎杯盘，长辈会抓紧用红纸包起来并口念“岁岁(碎碎)平安”等吉祥语来补救。民间认为，将红纸包起来的碎片放在神案上数天，即可化解可能的灾难。所以，人们在除夕这天为了博个好彩头，都会慎言谨行，以求得一个吉祥如意年。





10、不可说不敬之语





许多地方也称除夕夜叫“吉祥夜”。在这个晚上，无论大人抑或是小孩，都要说吉祥话，不可说晦气话、脏话和不敬之语，否则一年都要倒霉。长辈给晚辈添饭加菜，如果吃饱了不想要，不能说“不要”，而是说“有了”;如果个别茶果吃完了，要说“吃兴了”或“太多了”，而不是直接说“没有了”……这些吉利话是 人们的“除夕功课”。





除夕有很多的禁忌，如忌言鬼、死、杀等不吉字眼、忌打碎碗碟，忌恶声谩语，忌随地便溺，忌泼污水、灯油于地等。甚至还有不能大小便的说法，但是人有三急，所以为了来年交好运，能做到的还是尽量去做吧。









一年又一年，春华秋实，四季安好，





一年又一年，风花雪月，终生相守。





除夕，又一年的开始





此时，你我，笑迎新岁









▲刘德华：恭喜发财

喜迎新春





HAPPY NEW YAER







